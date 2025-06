Secondo l'oroscopo con classifica del mese di luglio 2025 a dominare è il Leone. Tutto ciò che richiede esposizione, leadership, coraggio o creatività trova un’accelerazione. Che si tratti di un progetto personale, di un incarico prestigioso o di una nuova avventura professionale, questo segno è il protagonista. All’ultimo posto si colloca il Cancro, che ha la sensazione di muoversi in salita, mentre gli altri sembrano accelerare. La paura di sbagliare o di deludere chi si ama trattiene dal fare scelte incisive. È necessario riorganizzare le priorità, distinguere ciò che è urgente da ciò che è davvero importante.

La classifica del mese di luglio 2025: Capricorno al terzo posto

1. Leone - Siete in vetta alla classifica e non per caso. Il cielo vi offre strumenti concreti per raggiungere i vostri obiettivi: carisma, energia, lucidità mentale e un magnetismo che non passa inosservato. Il Sole nel vostro segno dal giorno 23 segna l’inizio di un periodo in cui potete davvero raccogliere ciò che avete seminato nei mesi precedenti.

Marte vi dona forza e spirito competitivo, mentre Mercurio aumenta le occasioni di contatto, trattativa, visibilità. Siete leader naturali e in questo mese lo dimostrate pienamente. Non abbiate paura di puntare in alto.

2. Scorpione - State lavorando silenziosamente da tempo, e luglio è il mese in cui iniziate a vedere risultati concreti. Avete la determinazione necessaria per affrontare anche sfide complesse, e la capacità di rimanere lucidi anche quando gli altri vacillano.

Saturno in buon aspetto vi premia per ogni sforzo compiuto con serietà. Attenzione alle giornate intorno al 15, quando qualcuno potrebbe mettervi alla prova con provocazioni o rallentamenti. Non perdete di vista il vostro obiettivo: il traguardo è vicino.

3. Capricorno - La strada che avete scelto è faticosa, ma inizia a dare i suoi frutti. Luglio vi mette alla prova sotto il profilo organizzativo, ma allo stesso tempo vi regala occasioni per emergere. Chi lavora in proprio può espandere l’attività o trovare nuovi clienti. Chi cerca una svolta professionale, potrà contare su una proposta interessante o su un contatto strategico. La disciplina è il vostro punto di forza. Anche nelle giornate più stancanti, non mollate: ogni passo avanti è una conquista che rafforza la vostra posizione.

4. Ariete - Il mese vi offre occasioni importanti per mettervi in luce. Marte e Mercurio vi sostengono e vi aiutano a prendere iniziative vincenti, soprattutto nella seconda metà. Il vostro entusiasmo è contagioso e vi permette di coinvolgere gli altri nei vostri progetti. Attenzione però a non bruciare le tappe: servono strategia e coerenza. Chi lavora in gruppo potrebbe emergere come punto di riferimento. Se state cercando una nuova direzione, non aspettate: prendete in mano il vostro futuro.

5. Vergine - Siete metodici, e in questo mese il metodo premia. I successi non arrivano con clamore, ma sono reali e duraturi. È un periodo ideale per chi deve concludere un ciclo, presentare una tesi, sostenere un esame o finalizzare un progetto complesso.

La vostra attenzione ai dettagli viene notata e apprezzata. Non cercate la ribalta, ma siete comunque tra i più affidabili, e questo vi garantisce posizioni solide. Le giornate tra il 10 e il 20 sono le migliori per firmare, decidere, concludere.

6. Bilancia - Il successo passa attraverso le relazioni, e voi sapete coltivarle con intelligenza. A luglio, molte vostre idee trovano accoglienza grazie alla vostra capacità di mediare e proporre soluzioni win-win. È un mese utile per lavorare in squadra, fare networking, organizzare eventi o ristrutturare la vostra immagine professionale. Attenzione solo a non cercare approvazione a tutti i costi. Mercurio vi aiuta a trovare le parole giuste al momento giusto.

7. Pesci - La creatività è il vostro punto di forza, soprattutto per chi lavora in ambito artistico, educativo o spirituale. Avete idee originali, ma dovete imparare a tradurle in azioni concrete. Nettuno nel vostro segno vi ispira, ma a tratti vi distrae: per raggiungere il successo serve maggiore organizzazione. Puntate su ciò che vi rappresenta davvero, senza rincorrere modelli esterni. Nelle giornate intorno al 18 potreste ricevere un riconoscimento o una proposta interessante.

8. Gemelli - Le opportunità non mancano, ma spesso siete voi a complicarvi le cose. Avete molte idee, ma rischiate di disperdervi in mille direzioni. Luglio vi chiede chiarezza: scegliete una strada e perseguite quella, senza lasciarvi distrarre da ciò che luccica.

Le prime due settimane sono particolarmente stimolanti sul piano intellettuale e comunicativo. Se dovete scrivere, parlare in pubblico, proporre qualcosa, agite. Nella seconda metà, invece, concentratevi sulla logistica. Non tutto si può improvvisare.

9. Toro - Siete in un periodo di consolidamento più che di espansione. Il vostro successo passa per la pazienza, la tenacia, la gestione oculata delle risorse. Non cercate visibilità immediata, ma costruite strutture solide, e questo vi sarà utile nei mesi a venire. Alcuni rallentamenti potrebbero arrivare dalla sfera familiare o immobiliare: questioni da sistemare, spese da gestire, impegni da onorare. Niente di critico, ma va tenuto conto. Se avete un progetto nel cassetto, iniziate a pianificarlo: l’autunno sarà il vostro vero trampolino.

10. Acquario - Vi sentite un po’ fuori sincrono rispetto all’ambiente che vi circonda. Le idee non vi mancano, ma avete bisogno di maggiore concretezza per trasformarle in azioni vincenti. Luglio porta con sé un confronto diretto con la realtà: ciò che funziona va potenziato, ciò che non funziona va lasciato andare. Alcune dinamiche lavorative vi stanno strette, ma prima di rompere, cercate un’alternativa reale. Plutone nel vostro segno vi trasforma in profondità, ma il processo è ancora in corso.

11. Sagittario - La vostra voglia di muovervi, sperimentare e creare qualcosa di nuovo è forte, ma non sempre trova il riscontro desiderato. Alcuni progetti sono in fase embrionale e richiedono tempo per svilupparsi.

Altri devono essere rivisti o posticipati. Non si tratta di fallimenti, ma di una fase di assestamento. L’energia cresce nella seconda metà del mese, soprattutto nei rapporti con l’estero, nello studio e nella formazione. Evitate di buttare via tutto solo perché le cose non vanno secondo i vostri tempi: ogni processo ha bisogno di maturazione.

12. Cancro - È un mese faticoso, soprattutto sul piano della fiducia in voi stessi. Avete il Sole nel vostro segno fino al 22, ma non riuscite a sfruttarlo appieno a causa di preoccupazioni, esitazioni e pressioni emotive. Il lavoro può essere rallentato da dinamiche familiari, da scelte rimandate o da insicurezze che vi trattengono dal fare quel passo in più.

Alcuni progetti richiedono una riorganizzazione, ma per realizzarla serve coraggio. Non chiudetevi, cercate alleati e non sottovalutate la vostra esperienza: avete molto più valore di quanto pensiate.