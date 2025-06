L'oroscopo del weekend 28 e 29 giugno 2025 presenta due giornate divergenti, con sabato sotto la Luna in Leone e domenica con Luna in Vergine. Il mese è ormai agli sgoccioli. In queste 48 ore, il segno favorito dalle stelle è proprio il Leone, premiato con il massimo punteggio. Al contrario, lo Scorpione non gode del favore degli astri, complice un fine settimana tutt'altro che sereno. Approfondiamo.

Previsioni astrologiche del weekend 28 e 29 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

☘️☘️☘️ Scorpione – Il fine settimana potrebbe non essere dei più sereni, specialmente sul fronte familiare.

Vi sentite poco capiti, forse addirittura ignorati da chi dovrebbe sostenervi. Questo vi rende nervosi, a tratti quasi intrattabili, e rischiate di alimentare tensioni inutili con atteggiamenti bruschi. Cercate di contenere l’impulsività, anche se qualcosa vi irrita profondamente. In alcuni casi state trascurando dettagli importanti, che presto potrebbero richiedere la vostra piena attenzione.

Potrebbe arrivare una chiamata inattesa, oppure una visita che vi costringerà a mettere da parte il malumore. Chi deve affrontare una prova impegnativa, come un esame, un colloquio o una decisione difficile, dovrà farlo con la mente lucida e il corpo in equilibrio. Prestate attenzione alla salute, soprattutto all’alimentazione: non sottovalutate piccoli segnali che vi manda il fisico.

☘️☘️☘️ Bilancia – In questo periodo vi sentite spaesati, quasi come se foste bloccati in una realtà che non vi rispecchia più. Mancano motivazione e chiarezza, e l’energia ne risente. La sfera familiare sembra diventare il luogo in cui vi sentite meno compresi, e questo accresce il senso di solitudine. Alcuni progetti a cui tenevate molto non hanno portato i risultati sperati, ma questo non è un buon motivo per mollare. Il successo richiede costanza e capacità di rialzarsi dopo ogni caduta. Le giornate potrebbero far emergere dubbi sentimentali, specialmente in quelle coppie che da tempo vivono un equilibrio instabile. Prendetevi uno spazio di riflessione senza chiudervi troppo. Anche da una situazione apparentemente negativa possono nascere intuizioni importanti.

☘️☘️☘️ Vergine – Questo weekend richiede una certa cautela. Siete impazienti, ma questo non è il momento di cedere all’istinto o di prendere decisioni affrettate. Alcune situazioni rischiano di mettervi sotto pressione, anche per via di un clima generale poco chiaro. Cercate di non lasciarvi trascinare dal comportamento degli altri e di non imitare chi non ha a cuore il vostro benessere. Piuttosto, prendetevi del tempo per lavorare sulla vostra autostima, magari facendo qualcosa che vi fa sentire realizzati. Siate selettivi anche nei rapporti: meglio pochi scambi autentici che tante chiacchiere superficiali. Se riuscirete a restare centrati su voi stessi, queste giornate potrebbero regalarvi anche qualche piccola gratificazione inaspettata.

☘️☘️☘️ Toro – Il desiderio di evasione è fortissimo, quasi irrefrenabile. Sognate un luogo tranquillo, lontano da tutto ciò che vi opprime, ma al momento dovete fare i conti con una realtà che impone responsabilità e impegni. Le pressioni sono tante, e a volte avete l’impressione di essere sempre sul punto di esplodere. Le persone più mature potrebbero avvertire un senso di solitudine, ma l’estate porterà nuove occasioni per distrarsi e sentirsi nuovamente parte di qualcosa. Una telefonata o un messaggio da una persona cara riuscirà a risollevarvi. Evitate però di lanciarvi in uscite avventate: il traffico, la confusione e gli imprevisti sono dietro l’angolo. Restare in un ambiente familiare potrebbe rivelarsi la scelta più saggia.

☘️☘️☘️☘️ Ariete – Siete stanchi, mentalmente e fisicamente. I ritmi frenetici delle scorse settimane hanno lasciato il segno, e ora vi trovate a dover fare i conti con una stanchezza che si riflette anche sulla vostra capacità di concentrazione. Alcuni impegni importanti sembrano pesare il doppio, e la voglia di mollare tutto è forte. Il fine settimana rappresenta un’ottima occasione per concedervi un po’ di tregua, per svagarvi e alleggerire i pensieri. Non fatevi però prendere dalla frenesia di dover riempire ogni minuto: ciò di cui avete davvero bisogno è silenzio, riposo e leggerezza. Approfittatene, perché a breve tornerete a dover gestire situazioni impegnative.

☘️☘️☘️☘️ Pesci – In queste giornate sentite il bisogno di recuperare un po’ di equilibrio interiore.

Le questioni legate all’amore, alla famiglia e alle finanze hanno influito sul vostro umore, rendendovi più sensibili del solito. Avete speso troppo, in tutti i sensi, e ora vi ritrovate a fare i conti con una certa instabilità. Il weekend, però, potrà essere un’occasione per rallentare, godervi la compagnia di chi vi vuole davvero bene e magari dedicarvi a piccoli piaceri semplici, come una cena in buona compagnia o una passeggiata senza meta. Stanno per arrivare occasioni che vi sorprenderanno, ma intanto è importante non affrettare nulla: tutto accadrà al momento giusto.

☘️☘️☘️☘️ Gemelli – Il weekend si apre con una buona dose di energia e lucidità mentale. Alcuni di voi saranno impegnati con lo studio o la preparazione di un evento significativo, e in questo senso riuscirete a restare focalizzati.

I problemi non vanno evitati: affrontarli con coraggio sarà il primo passo per liberarvi da ciò che vi pesa. In famiglia e in coppia si respira un’aria serena, utile per ricostruire armonia e progettare con maggiore serenità. È il momento giusto per lasciare alle spalle ciò che vi ha frenato e guardare al futuro con una visione più chiara. Siate però pragmatici: non è il caso di strafare, soprattutto se l’estate è appena cominciata.

☘️☘️☘️☘️ Capricorno – Non siete sempre semplici da gestire, e ne siete consapevoli. Questo fine settimana, però, vi offrirà l’opportunità di riflettere e fare un bilancio, sia sul piano lavorativo che personale. Alcune decisioni andranno prese con lucidità, anche se ciò comporta tagliare alcuni rami secchi.

Chi è in pensione riceverà attenzioni sincere da parte di familiari o amici fidati. Si affacciano possibilità di viaggio: meglio prediligere luoghi poco affollati e non troppo lontani, per evitare stress e imprevisti. La voglia di solitudine, se ben dosata, potrà essere una risorsa preziosa per ricaricare mente e corpo.

☘️☘️☘️☘️☘️ Cancro – Finalmente un po’ di tregua. Dopo una settimana intensa, queste giornate saranno l’occasione ideale per rallentare, godere degli affetti più sinceri e prendervi cura di voi. Non sentite il bisogno di circondarvi di troppe persone: pochi rapporti autentici valgono più di mille conoscenze. Siete reduci da delusioni che ancora lasciano il segno, ma state imparando a difendervi.

Qualcuno penserà a voi con affetto, e potreste ricevere un messaggio inaspettato da una persona che non vi ha mai dimenticato. Le emozioni saranno intense, ma anche positive. Rimanete aperti a ciò che arriva, ma senza aspettative.

☘️☘️☘️☘️☘️ Acquario – È tempo di allentare la presa. Dopo giorni impegnativi, avete bisogno di lasciarvi andare e concedervi qualche sfizio. Il fine settimana sarà ideale per rilassarvi e riscoprire piccoli piaceri quotidiani. Chi sta seguendo una dieta o un regime alimentare particolare potrebbe valutare soluzioni più sostenibili e personalizzate. Le idee non vi mancano, ma è il momento di agire con concretezza: nuove opportunità stanno bussando alla porta, e dovete essere pronti ad accoglierle.

Anche se qualcosa vi ha frenati negli ultimi tempi, ora potete tornare a progettare con maggiore serenità.

☘️☘️☘️☘️☘️ Sagittario – La vostra anima desidera quiete e introspezione. Dopo tante fatiche, finalmente riuscite a ritagliarvi uno spazio in cui sentirvi in pace con voi stessi. Chi è momentaneamente senza impegni lavorativi potrebbe dedicarsi a progetti creativi, domestici o spirituali. Le uscite mondane non vi attraggono più di tanto, meglio puntare su momenti più intimi e autentici. Chi ha una cotta si sente pronto ad aprirsi, ma le risposte potrebbero essere incerte: fate un passo alla volta. Attività domestiche in programma, magari legate a piccoli cambiamenti nell’ambiente in cui vivete.

☘️☘️☘️☘️☘️ Leone – L’energia torna a scorrere, soprattutto in campo sentimentale. Avrete voglia di amare, condividere e lasciarvi travolgere da emozioni forti. Attenzione, però, alle spese: state cedendo troppo spesso all’impulso di spendere, e questo potrebbe creare problemi più avanti. Qualcosa vi infastidisce, ma impuntarsi non vi aiuterà. Meglio lasciare andare ciò che non potete controllare. I single e chi ha chiuso da poco una storia importante troveranno nel fine settimana l’occasione giusta per uscire, sorridere e fare nuove conoscenze. Circondatevi di persone brillanti e fate spazio alla leggerezza.