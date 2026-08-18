L'oroscopo del 22 e 23 agosto descrive questo week-end come uno degli ultimi istanti dell'estate da trascorrere con maggiore consapevolezza, anche se alcuni si lasceranno già frenare dalla nostalgia del fatidico rientro al solito tran-tran. Se possibile, sarà bene sfruttare queste 48 ore per recuperare energie, dedicarsi alle persone care e capire quali rapporti e progetti meritano davvero attenzione, soprattutto in vista dell'inizio di settembre. L'astrologia favorisce il segno zodiacale del Toro, premiato con 6 stelline in classifica. Approfondiamo.

Previsioni dell'oroscopo del week-end 22-23 agosto 2026

⭐⭐Bilancia – Potreste arrivare a questo week-end con la sensazione di aver disperso troppe energie nelle ultime settimane. Avete corso molto, vi siete lasciati coinvolgere da situazioni e persone diverse e forse avete dato spazio anche a qualcosa che, alla fine, non vi ha restituito la serenità che speravate. Adesso è arrivato il momento di rallentare e di fare una selezione più attenta delle vostre priorità.

Non avrete bisogno di riempire ogni momento libero con appuntamenti, uscite o programmi. Al contrario, qualche ora trascorsa in tranquillità potrebbe aiutarvi a ritrovare un equilibrio che ultimamente è mancato. Cercate di frequentare soprattutto le persone con cui potete essere voi stessi, senza dover dimostrare nulla.

In amore sarà importante affrontare con sincerità eventuali dubbi. Se una relazione vi lascia costantemente nell'incertezza, non ignorate quello che provate. Questo fine settimana potrebbe aiutarvi a comprendere meglio che cosa desiderate davvero da un legame.

⭐⭐⭐Scorpione – La vostra natura intensa potrebbe spingervi a esagerare un po' in tutto. Avrete voglia di uscire, divertirvi, vedere amici, concedervi qualche sfizio e vivere ogni momento fino in fondo, ma sarebbe meglio non perdere completamente il senso della misura. Una spesa impulsiva o una notte troppo movimentata potrebbero lasciarvi più stanchi del previsto.

Provate quindi a scegliere con maggiore attenzione come impiegare il vostro tempo e le vostre energie.

Non è necessario dire sì a ogni invito e nemmeno trasformare ogni piccola occasione in un evento. Anche il riposo può diventare una forma di divertimento quando serve a ricaricare le batterie. In famiglia e in coppia potreste apparire più nervosi del solito, rischiando di riversare sugli altri tensioni che appartengono soprattutto a voi. In amore fate attenzione alle parole: una frase pronunciata d'impulso potrebbe creare un problema molto più grande di quello da cui siete partiti.

⭐⭐⭐Ariete – Il week-end arriva proprio nel momento giusto per alleggerire la mente. Nei prossimi mesi gli impegni aumenteranno e alcune responsabilità richiederanno maggiore concentrazione, perciò queste giornate possono essere utilizzate per staccare davvero la spina.

Non lasciate che qualche contrattempo recente o una piccola delusione finisca per condizionare il vostro umore.

Uscite, cambiate ambiente, incontrate persone nuove e concedetevi qualche esperienza diversa dal solito. Avete bisogno di movimento e di stimoli positivi, soprattutto se negli ultimi tempi vi siete concentrati troppo su ciò che non ha funzionato. Non tutto deve essere risolto immediatamente. Alcune situazioni avranno bisogno semplicemente di tempo per trovare il proprio equilibrio. In amore, chi è in coppia potrebbe sentire il bisogno di recuperare complicità e dialogo. Condividere desideri, progetti e aspettative sarà il modo migliore per sentirvi nuovamente sulla stessa lunghezza d'onda.

⭐⭐⭐Cancro – Sul piano sentimentale potreste vivere sensazioni contrastanti. Alcuni di voi si porteranno dietro dubbi che ormai non possono più essere ignorati, soprattutto se una relazione non sta offrendo le rassicurazioni desiderate. Il timore di non essere ricambiati pienamente potrebbe rendervi più inquieti e portarvi a interpretare ogni gesto dell'altra persona.

Non lasciate però che la paura prenda il sopravvento. Il tempo vi aiuterà a capire quali rapporti meritano di essere coltivati e quali, invece, hanno ormai bisogno di una svolta. Per chi vive una relazione serena, il weekend potrà essere decisamente più piacevole, con momenti di tenerezza, riposo e vicinanza. Potrebbe emergere anche una certa malinconia legata alla fine dell'estate, soprattutto pensando alle esperienze vissute nei mesi precedenti.

Non consideratela necessariamente negativa: salutare una fase della propria vita significa anche creare spazio per ciò che arriverà dopo.

⭐⭐⭐⭐Gemelli – Avrete ancora tanta voglia di vivere l'estate e di approfittare di queste ultime giornate per divertirvi. Il week-end sarà favorito dalla socialità, dagli incontri e dalla possibilità di creare nuovi ricordi. Se qualcuno vi proporrà un'uscita o un programma diverso dal solito, non chiudetevi per pigrizia o per la tentazione di rimanere comodamente a casa.

Le amicizie avranno un ruolo importante e potreste conoscere persone capaci di lasciare un'impressione positiva. Non è escluso che un incontro apparentemente casuale si trasformi in qualcosa di più significativo nelle settimane successive.

In amore avete bisogno di leggerezza e spontaneità. Se siete single, lasciatevi sorprendere senza costruire troppe aspettative; se siete in coppia, provate a spezzare la routine con qualcosa di semplice ma diverso dal solito. Meno complicazioni e più momenti vissuti con naturalezza saranno la vostra formula vincente.

⭐⭐⭐⭐Leone – Per voi si prospetta un fine settimana vivace, ideale per stare in compagnia e lasciarvi alle spalle qualche pensiero accumulato nelle settimane precedenti. Avete ancora voglia di vivere l'estate fino all'ultimo e sarebbe un peccato rinunciare alle occasioni di divertimento soltanto per abitudine o stanchezza.

Le uscite potrebbero regalarvi incontri interessanti e situazioni capaci di farvi tornare il sorriso.

Anche in amore avrete modo di sentirvi apprezzati e desiderati. I single potrebbero attirare attenzioni senza dover fare troppi sforzi, mentre chi è già in coppia avrà l'opportunità di riscoprire quella complicità che rende più forte un rapporto. Guardandovi indietro, potreste accorgervi di aver attraversato settimane tutt'altro che banali. Godetevi ciò che resta dell'estate senza pensare troppo a ciò che verrà dopo.

⭐⭐⭐⭐Vergine – Avrete bisogno di rompere la solita routine e di concedervi qualche momento di vera libertà. Per una volta provate a non programmare tutto nei minimi dettagli e seguite anche l'istinto. Una piccola avventura, una gita improvvisata o un luogo mai visitato prima potrebbero regalarvi emozioni molto più intense di quanto immaginate.

Se dovete mettervi in viaggio, prestate comunque attenzione agli spostamenti, soprattutto nelle zone maggiormente affollate. Per chi è già rientrato alla quotidianità, invece, sarà un week-end utile per fare ordine nei pensieri e ripercorrere ciò che è accaduto durante l'estate. Potreste provare un pizzico di nostalgia, ma anche comprendere meglio quali esperienze volete portare con voi nei prossimi mesi. In amore, le coppie potranno vivere momenti di maggiore intimità e passione, mentre chi è più giovane potrebbe ricevere una sorpresa piacevole o fare un incontro capace di incuriosirlo.

⭐⭐⭐⭐Sagittario – Vi troverete sospesi tra la nostalgia per l'estate che sta lentamente terminando e il desiderio di tornare a concentrarvi sui vostri obiettivi.

Da una parte vorrete prolungare ancora un po' la leggerezza delle vacanze, dall'altra sentirete già il richiamo dei progetti personali e professionali che avete messo da parte.

Il weekend sarà quindi perfetto per stare accanto alle persone che vi fanno stare bene, evitando però situazioni troppo complicate. Avete bisogno di proteggere la vostra serenità e non vale la pena lasciarvi coinvolgere in discussioni inutili. Qualcuno potrebbe cercare di provocare una vostra reazione, ma la scelta migliore sarà non raccogliere la sfida. In amore potrete finalmente mettere a fuoco ciò che desiderate. Se state vivendo una situazione ambigua, sarà sempre più difficile accontentarsi di mezze risposte. La chiarezza sarà la vostra migliore alleata.

⭐⭐⭐⭐⭐Capricorno – Dopo settimane trascorse tra impegni, responsabilità e organizzazione, finalmente potrete concedervi un po' di leggerezza. Siete abituati a sentirvi responsabili di tutto e spesso fate fatica a staccare completamente la mente dal lavoro e dalle questioni pratiche. Questo fine settimana, però, sarebbe un errore continuare a vivere con la stessa rigidità.

Uscite, incontrate gli amici, dedicate tempo alla famiglia o semplicemente fate qualcosa che vi piace senza chiedervi se sia davvero utile. Non tutto deve produrre un risultato. Alcuni momenti servono soltanto a stare bene. In amore sarà più facile lasciar emergere il lato tenero e affettuoso. Le coppie solide potranno rafforzare ulteriormente la propria intesa, mentre chi ha vissuto qualche momento di distanza potrebbe trovare il modo di riavvicinarsi.

Lasciate spazio alla spontaneità e permettete alle persone che vi vogliono bene di prendersi cura anche di voi.

⭐⭐⭐⭐⭐Acquario – Il vostro week-end avrà un ritmo vivace e potrebbe regalarvi incontri particolarmente stimolanti. Avrete voglia di uscire, conoscere persone, cambiare programma all'ultimo momento e lasciarvi guidare dalla curiosità. Le serate potrebbero essere quelle più interessanti, soprattutto per chi è single e non vuole rinunciare alle sorprese dell'estate.

Anche le coppie avranno la possibilità di ravvivare il rapporto, ritrovando complicità e desiderio dopo un periodo forse un po' monotono. Sullo sfondo resteranno alcune preoccupazioni legate al lavoro o al denaro, ma almeno per qualche ora riuscirete a non farvi dominare da questi pensieri.

È proprio ciò di cui avete bisogno: ricordarvi che un problema non deve necessariamente occupare ogni spazio della vostra vita. Concedetevi il diritto di divertirvi e di vivere il presente.

⭐⭐⭐⭐⭐Pesci – Chiuderete la settimana con una bella dose di energia e con una maggiore apertura verso le novità. Il fine settimana potrebbe riservare incontri inattesi e situazioni capaci di cambiare rapidamente il vostro umore. I single, in particolare, potrebbero essere sorpresi da una persona che non avevano considerato e che invece finirà per suscitare un interesse immediato.

Per le coppie sarà un momento favorevole per recuperare intimità, dolcezza e complicità. Non permettete però alle piccole tensioni quotidiane di rovinare ciò che di bello avete costruito. Anche il caos, gli spostamenti e gli imprevisti tipici di un fine settimana estivo possono diventare meno pesanti se imparate a prendere le cose con maggiore filosofia. Cercate luoghi tranquilli in cui recuperare energie e lasciatevi alle spalle ciò che non merita più spazio nella vostra mente. Saranno giornate intense, emotive e ricche di sensazioni positive.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Toro – Per voi il week-end potrebbe essere tra i più interessanti dell'intero periodo. L'atmosfera favorirà soprattutto l'amore, gli incontri e il desiderio di vivere pienamente il rapporto con le persone che occupano un posto importante nel vostro cuore. I single potrebbero essere protagonisti di serate movimentate, con incontri capaci di accendere una curiosità immediata.

Chi è già in coppia avrà invece l'occasione di ritrovare una complicità forse messa in secondo piano dalle incombenze quotidiane. Una cena, una piccola fuga fuori città o semplicemente qualche ora trascorsa insieme potrebbe riaccendere il desiderio e rafforzare l'intesa. Le relazioni più consolidate potrebbero inoltre iniziare a parlare concretamente di progetti importanti per il futuro, dalla partenza per un viaggio a un cambiamento legato alla casa. Anche sul lavoro potreste ottenere maggiore considerazione: qualcuno potrebbe finalmente riconoscere il valore del vostro impegno e delle vostre capacità. Il fine settimana vi invita quindi a godervi il presente, senza perdere di vista ciò che state costruendo per il futuro.