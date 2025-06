L'oroscopo del weekend 5 e 6 luglio 2025 si prevede sfortunato e difficile per lo Scorpione, posizionato ultimo nella classifica del periodo. Al contrario, le stelle vengono in aiuto della Bilancia, premiandola con la prima posizione e regalandole delle occasioni intense, anche sul versante amoroso. Approfondiamo le previsioni astrologiche di queste 48 ore di ciascun segno dello zodiaco.

Classifica e oroscopo weekend 5-6 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Scorpione – Weekend sfortunato. A quanto pare, questo non sarà un fine settimana semplicissimo da affrontare.

Vi sentirete un po’ confusi sul fronte emotivo: qualcosa dentro vi agita, forse un dubbio che non riuscite a scrollarvi di dosso o una sensazione di insoddisfazione che aleggia, soprattutto in ambito sentimentale. Forse avete bisogno di chiarimenti o semplicemente di silenzio per ascoltare i vostri veri desideri. Evitate discussioni inutili, specie con chi tende a provocarvi.

Non sprecate energie litigando con vicini invadenti o familiari poco collaborativi. Se vi piace cucinare, questo potrebbe essere un modo rilassante per distrarvi, ma attenzione a non farvi male con pentole bollenti o distrazioni da stanchezza. La domenica sera potrebbe regalarvi una piccola gioia inaspettata, come una telefonata sincera o un invito fuori.

1️⃣1️⃣- Cancro – Questo weekend sarà utile per fare il punto della situazione, ma potreste sentirvi un po’ sotto pressione. Le spese da rivedere e alcuni pensieri pratici rischiano di togliervi la serenità. Se riuscite, ritagliatevi del tempo per pianificare la settimana prossima: mettere nero su bianco le cose da fare vi aiuterà a ridurre l’ansia. Le emozioni in amore non mancheranno, ma potrebbero alternarsi tra momenti di dolcezza e piccoli nervosismi. Chi vive una relazione stabile sentirà la voglia di maggiore conferma. Chi è single, invece, potrebbe trovarsi in una fase di chiusura. Il consiglio? Non prendete tutto troppo sul serio e concedetevi del meritato riposo. Anche una semplice passeggiata in riva al mare può aiutare a rimettere a fuoco ciò che conta davvero.

1️⃣0️⃣- Acquario – Per raggiungere i vostri obiettivi sapete bene che bisogna lavorare duro, ma è altrettanto importante sapere quando fermarsi. In questo weekend molti di voi saranno indaffarati, con giornate piene e temperature alte che rischiano di affaticarvi ulteriormente. Qualcuno del segno, però, si troverà in vacanza o impegnato in un piccolo viaggio. In entrambi i casi, fate attenzione alla salute: proteggetevi dal sole, evitate le punture di insetti e portate con voi tutto ciò che vi serve per stare comodi e tranquilli. Alcuni rapporti familiari potrebbero dar luogo a conversazioni importanti, anche se un po’ scomode: cercate il dialogo, ma senza imporvi. La serata di domenica può essere l’ideale per condividere emozioni con chi vi fa stare bene.

9️⃣- Toro – Sabato mattina sarete ancora alle prese con impegni e faccende da sistemare, ma dal pomeriggio potrete finalmente tirare il fiato. Il vostro bisogno di ordine e stabilità sarà forte, e sentirete il desiderio di staccare dal caos per rifugiarvi in una dimensione più tranquilla. Domenica potreste ricevere una visita o una chiamata inattesa, forse da una persona che non sentite da tempo o da un parente con qualcosa da raccontare. Cercate di non lasciarvi trascinare da nervosismi legati alla stanchezza o alla fretta: guidate con calma e non affrontate tutto di corsa. Anche se non sarà un weekend esaltante, saprà regalarvi momenti di quiete e piccoli spunti di riflessione su ciò che desiderate davvero nelle prossime settimane.

8️⃣- Vergine – Un incontro inaspettato potrebbe colorare queste giornate, soprattutto per chi è stato a lungo chiuso in casa o ha rinunciato al contatto con l’esterno. I single ritroveranno il piacere della leggerezza, forse con una cena sensuale o un invito curioso. Le coppie che hanno superato recenti turbolenze riscopriranno il valore della tenerezza, magari con un fine settimana romantico tra mare e silenzio. Tuttavia, resta forte il rischio di distrazione, dovuto alla stanchezza accumulata: attenzione alla guida e all’esposizione al sole. Non lasciate che piccoli inconvenienti vi rovinino il clima positivo. Ritagliatevi del tempo di qualità, anche solo per guardarvi negli occhi con sincerità.

7️⃣- Capricorno – Anche se è weekend, molti di voi avranno ancora la testa immersa negli impegni e nei progetti. Siete ambiziosi e determinati, ma ogni tanto è fondamentale fermarsi e respirare. Concedetevi uno spazio tutto vostro, anche solo per dedicarsi a ciò che vi appassiona e che rimandate da troppo tempo. Qualcosa di nuovo potrebbe sorprendere il vostro fine settimana: magari un incontro piacevole o una conversazione diversa dal solito vi farà riflettere. Non rifiutate il contatto con gli altri, anche se amate l’isolamento quando siete stanchi. Potreste trovare ispirazione proprio dove non pensavate di cercarla. Il consiglio è uno solo: mollate un po’ la presa e lasciatevi stupire.

6️⃣- Gemelli – Il weekend si prospetta ricco di movimento, voglia di uscire, incontrare gente nuova e lasciarsi trasportare dalla passione.

Il caldo vi rende elettrici, pieni di vitalità e con il desiderio di rompere ogni routine. Le coppie giovani penseranno a progetti futuri, anche audaci. I single, invece, si sentiranno pronti a buttarsi nella mischia, a frequentare locali, eventi e piazze affollate. Siete il segno delle sorprese e del cambiamento, ma fate attenzione a non esagerare con gli impulsi. Il rischio di fare scelte dettate solo dall’istinto è alto. Divertitevi, ma senza dimenticare chi siete. A volte anche un po’ di silenzio vale quanto una notte sfrenata.

5️⃣- Pesci – Sarete al centro di un turbine positivo di energie, con tanta voglia di fare nuove amicizie e sentirvi liberi di esprimervi senza filtri. Sarete brillanti, simpatici, capaci di rompere il ghiaccio anche nelle situazioni più imbarazzanti.

Le serate con gli amici vi regaleranno risate e leggerezza, ma non dimenticate di ascoltare il vostro corpo. Dopo un sabato vivace, la domenica potrebbe lasciarvi un po’ stanchi o appesantiti. Evitate di trascurare la vostra pelle e proteggetevi dal sole. Se potete, concedetevi una serata più tranquilla per ricaricare le energie in vista della settimana che verrà.

4️⃣- Leone – Finalmente avrete modo di lasciarvi alle spalle le fatiche degli ultimi tempi. Il fine settimana si aprirà con grande energia, voglia di stare insieme, gustare buon cibo o lasciarsi travolgere dalla musica in discoteca o nelle feste sul lungomare. Chi ama la buona cucina non si lascerà sfuggire l’occasione di andare in un ristorante speciale.

Chi invece ha voglia di muoversi sceglierà una serata all’insegna del divertimento puro. Anche se dovrete lavorare, riuscirete comunque a vivere il tutto con leggerezza. Il vostro spirito torna finalmente a brillare: approfittatene.

3️⃣- Ariete – Il vostro desiderio di libertà sarà incontenibile. Dopo giornate cariche di impegni, sentirete l’irresistibile bisogno di sole, mare e silenzio. Le coppie ritroveranno sintonia e passione, lasciandosi andare a momenti di coccole e tenerezza. Chi è solo, invece, potrebbe vivere un incontro travolgente. Sarà anche un momento favorevole per il benessere psicofisico: vi sentirete più leggeri e positivi, come se qualcosa si stesse finalmente sbloccando. Lasciate alle spalle ogni pensiero pesante, e dedicatevi solo a ciò che vi fa stare bene.

2️⃣- Sagittario – Due giornate piene di entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco, soprattutto per chi ha vissuto momenti difficili o dolorosi. Se avete attraversato una separazione recente, concedetevi ancora un po’ di tempo per guarire. Non siete tipi che si arrendono, e presto tornerete a brillare come sempre. Nel frattempo, approfittate di questo weekend per rigenerarvi: potreste ricevere una bella notizia o un gesto inaspettato che vi darà nuova fiducia. Anche le finanze sembrano più stabili, con possibili entrate che vi permetteranno di vivere le giornate con maggiore serenità.

1️⃣- Bilancia – Sarà un fine settimana pieno di occasioni da cogliere, soprattutto in amore. Chi è solo potrebbe vivere un colpo di fulmine, mentre le coppie potranno riscoprire la voglia di stare insieme con maggiore intimità.

Attenzione però al caldo e agli spostamenti: traffico e lunghe attese potrebbero innervosirvi. Se restate in città, potreste sentirvi un po’ soli, ma nulla vi vieta di organizzare una cena con chi c’è ancora nei paraggi. Una serata semplice, magari con una pizza e un calice di vino, potrà trasformarsi in un piccolo momento magico. L’importante sarà non chiudervi, perché l’amore è più vicino di quanto immaginiate.