L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 luglio 2025 si prevede intenso, con le stelle che favoriscono i nati del Cancro. Quest'ultimo segno, riceve doni, emozioni ed energia, mentre lo Scorpione è ultimo nella classifica del periodo, a causa di una forte stanchezza generale.

Classifica e oroscopo della settimana 7-13 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Scorpione. La settimana si apre con una certa stanchezza, sia fisica che mentale. L’energia scarseggia e la voglia di impegnarvi in ambito lavorativo sembra evaporare con l’afa estiva. Il vostro umore potrebbe risentirne, portandovi a distrarvi facilmente e a sentirvi fuori fase.

Se siete ancora bloccati in città, sognate il mare, il silenzio, la libertà. Chi riuscirà a concedersi una pausa, anche breve, ne trarrà grande beneficio. Chi invece dovrà ancora rimandare le ferie, dovrà fare appello alla pazienza. In amore, le emozioni sembrano affievolirsi e sarà difficile trovare uno slancio autentico. Provate a non chiudervi in voi stessi: ogni crisi porta con sé un’opportunità di cambiamento.

1️⃣1️⃣- Toro. L’estate vi travolge con un’energia romantica, ma non sempre stabile. I flirt saranno all’ordine del giorno, soprattutto per gli uomini del segno, che sembrano più attratti da relazioni leggere e poco impegnative. Le donne, invece, potrebbero essere più fortunate e ricevere attenzioni da parte di qualcuno inaspettato. Questo periodo vi chiede di rallentare: avete dato molto al lavoro, trascurando voi stessi.

È il momento di rivedere le vostre priorità. Se c’è un rancore che vi portate dietro, forse è ora di lasciarlo andare. Solo così potrete davvero sentirvi liberi di vivere nuove emozioni.

1️⃣0️⃣- Vergine. Settimana intensa, in cui dovrete prendere decisioni rapide e risolute. Come spesso accade, la pressione vi spinge a dare il massimo, ma rischia anche di esaurire le vostre forze. Non rimandate compiti o impegni: affrontateli con lucidità e determinazione, per liberarvi da un peso che vi opprime da tempo. Potrebbe essere necessario sottoporvi a un controllo medico o affrontare un piccolo test, ma cercate di non drammatizzare. In amore, il bisogno di indipendenza potrebbe portare qualche tensione con il partner.

Qualcuno di voi si concederà una festa o una partenza improvvisa, che vi aiuterà a ritrovare il sorriso.

9️⃣- Gemelli. Sarà una settimana in cui non potrete più rimandare: le questioni lasciate in sospeso torneranno a bussare con insistenza. Sarà fondamentale prendere decisioni tempestive, anche se scomode. Alcuni di voi si troveranno a fare i conti con un ritorno dal passato, forse un vecchio amore o una situazione lasciata a metà. Altri potranno organizzare un viaggio o semplicemente concedersi più tempo per sé. La sera vi offrirà tregua e leggerezza: tra una pizza e una risata sotto le stelle, riuscirete a ricaricare le batterie. Non dimenticate di coltivare anche le relazioni più autentiche.

8️⃣- Capricorno. Avete ben chiaro ciò che desiderate, e finalmente le circostanze vi permetteranno di ottenerlo. Sarà una settimana in cui sarete supportati in ogni iniziativa: ciò che conta è saper cogliere l’occasione giusta con intelligenza. Attenzione, però, alla sfera affettiva: chi è in coppia potrebbe vivere momenti di tensione, nati da incomprensioni o nervosismi accumulati. Non lasciatevi influenzare dai problemi altrui o dai malumori collettivi. Siate centrati. La salute mostra segnali di ripresa: continuate a prendervi cura di voi, senza eccedere nei doveri.

7️⃣- Ariete. Avete voglia di esplorare nuovi orizzonti, anche se questo comporta l’abbandono momentaneo di alcuni progetti. La vostra estate prende finalmente il via, a patto che vi lasciate trasportare dagli eventi senza opporre troppa resistenza.

In amore, chi è solo sarà animato da un forte desiderio di conoscere nuove persone. Sarà un periodo stimolante, anche se poco stabile. Sul lavoro, è bene non lasciarsi contagiare dai malumori di chi vi circonda: mantenete la calma e concentratevi sui vostri obiettivi. Siate pronti a cambiare rotta se necessario.

6️⃣- Sagittario. Nel lavoro, il vostro carisma si farà notare e potreste ottenere il riconoscimento che aspettavate. Le occasioni non mancheranno, ma dovrete stare attenti a non disperdere le energie. Chi resta in città potrà sentirsi annoiato e disconnesso dalla realtà, rischiando di perdere di vista le proprie priorità. Restate concentrati e cercate di gestire al meglio le vostre risorse.

In amore, il fascino non vi manca, ma non sempre saprete dove indirizzarlo. Serve equilibrio tra slancio e consapevolezza.

5️⃣- Bilancia. Settimana promettente, soprattutto per quanto riguarda le relazioni e la comunicazione. Chi lavora nel settore della parola o delle relazioni interpersonali sarà particolarmente ispirato. In amore, potreste avvertire una rinnovata complicità con il partner e il desiderio di costruire qualcosa di concreto. I single, invece, dovranno fare attenzione a non fidarsi troppo in fretta di chi sembra perfetto solo all’apparenza. La sicurezza in voi stessi cresce, e questo vi permetterà di affrontare eventuali sfide con maggiore lucidità.

4️⃣- Pesci. State uscendo lentamente da un periodo di chiusura e di insicurezze.

Vi siete difesi, isolati, ma adesso qualcosa dentro di voi vi spinge ad aprirvi di nuovo. È il momento giusto per lasciarsi andare, anche se con cautela. Qualche Pesci innamorato a distanza o online troverà il coraggio di proporre un incontro. Non aspettate troppo: il tempo delle esitazioni è finito. In amore, saranno favoriti i flirt e le situazioni leggere, ma anche le relazioni più profonde potranno trovare spazio se sarete disposti a mostrarvi davvero.

3️⃣- Leone. Settimana brillante, durante la quale potrete far emergere il vostro talento e attirare l’attenzione che meritate. Qualcuno di voi cambierà look o deciderà di investire maggiormente sulla propria immagine, ottenendo risultati più che positivi.

Nel lavoro, ci saranno occasioni per riscattarsi o ottenere una piccola rivincita. In amore, la complicità con la persona amata crescerà, e anche i cuori liberi potrebbero fare incontri intriganti. Ricordate però di non esagerare con l’attività fisica o con le aspettative: meglio fare un passo alla volta.

2️⃣- Acquario. Periodo favorevole in quasi tutti gli ambiti. Vi sentirete in forma, pieni di charme e pronti a vivere nuove emozioni. L’amore sarà un terreno fertile: i single potrebbero vivere un incontro speciale, mentre le coppie potranno ritrovare entusiasmo e fare progetti condivisi. Una situazione che sembrava bloccata si sbloccherà all’improvviso, offrendovi nuove possibilità. Attenzione solo alla salute: evitate colpi di sole e alimentatevi in modo equilibrato.

La serenità dipende anche da come vi prendete cura di voi.

1️⃣- Cancro. Il vostro mese continua a regalarvi energia, emozioni e qualche bella sorpresa. Dopo un periodo complesso, avete ritrovato un buon equilibrio e siete pronti a tuffarvi in nuove esperienze. L’amore sarà vivace, ma dovrete vincere la vostra timidezza. In ambito lavorativo, cercate di alleggerire il carico: non potete fare tutto da soli. Qualcuno avrà la possibilità di partire per un viaggio, mentre altri si concederanno piccole gioie quotidiane. Restate vigili sulle chiacchiere inutili: non tutti meritano la vostra attenzione.