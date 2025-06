L'oroscopo della settimana dal 16 al 22 giugno 2025 è pronto a mettere in chiaro i segni top e flop in relazione al periodo analizzato. In primo piano c’è l'Ariete, particolarmente sostenuto dagli astri: i nati in questo segno potrebbero vivere giornate favorevoli. A seguire troviamo altri tre simboli astrali, tutti supportati da effemeridi particolarmente favorevoli: Toro, Vergine e Pesci, trio posizionato nella zona alta della classifica settimanale rispettivamente con votazione da "nove", "otto" e "otto" in pagella. Parlando di segni in difficoltà nel periodo, sarà l'Acquario a dover aspettare tempi migliori.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. Settimana potenzialmente molto produttiva per questo segno che potrà finalmente sfruttare appieno ogni occasione. Le giornate di lunedì e martedì offriranno stabilità e lucidità, ideali per avviare iniziative e rivedere questioni pratiche rimaste in sospeso. L’ambito professionale garantirà aperture interessanti: le decisioni prese in questi giorni potrebbero avere un impatto duraturo.

Mercoledì porterà qualche rallentamento nei rapporti personali: un atteggiamento più disponibile consentirà di evitare fraintendimenti. Il momento più favorevole potrebbe manifestarsi giovedì, con la Luna a favore, regalando sicurezza e slancio in ogni campo. Venerdì proseguirà su toni favorevoli, mentre il fine settimana manterrà un clima sereno, adatto a rafforzare intese già esistenti o a pianificare progetti per il periodo successivo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno giovedì 19 giugno (Luna in Ariete);

giovedì 19 giugno (Luna in Ariete); ★★★★★ lunedì 16, martedì 17 e venerdì 20;

★★★★ mercoledì 18, sabato 21 e domenica 22.

♉ Toro: voto 9. Periodo positivo in quasi ogni settore, con giornate lineari e produttive. L’inizio offrirà stabilità e buone opportunità di confronto. Le giornate centrali, in particolare mercoledì e giovedì, saranno adatte per sistemare dettagli pratici sia sul lavoro che nella gestione di questioni familiari. Giovedì si distinguerà per una certa chiarezza di pensiero che favorirà scelte ponderate. Il culmine arriverà sabato, grazie al transito della Luna che rafforzerà l’intuizione e la concretezza, aprendo la strada a risultati tangibili.

Domenica si chiuderà con soddisfazione, permettendo di bilanciare impegni e momenti di distensione.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno sabato 21 giugno (Luna in Toro);

sabato 21 giugno (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 19 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18 e venerdì 20.

♊ Gemelli: voto 6. Andamento piuttosto variabile. Lunedì e martedì si apriranno con una certa fatica nel coordinare le esigenze pratiche con quelle relazionali. Sarà utile mantenere un basso profilo per non alimentare tensioni inutili. Mercoledì porterà maggiore scorrevolezza nei rapporti e un miglioramento progressivo nelle dinamiche lavorative. Giovedì e venerdì, seppur privi di guizzi straordinari, consentiranno di consolidare alcune posizioni e ridurre lo stress accumulato.

Il fine settimana sarà il periodo più brillante, perfetto per ritrovare entusiasmo e dare spazio ad attività che stimolino il lato creativo e sociale.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★★ mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ lunedì 16 giugno;

★★ martedì 17 giugno.

♋ Cancro: voto 6. Periodo fatto di alternanze. Lunedì e sabato rappresenteranno i picchi più favorevoli, permettendo di consolidare relazioni personali e di famiglia. La stabilità emotiva sarà più solida e consentirà di affrontare scelte importanti con maggiore lucidità. Martedì offrirà discreta continuità, mentre mercoledì sarà leggermente più opaco, richiedendo prudenza nelle comunicazioni e nei rapporti con i colleghi.

Giovedì porterà in superficie qualche tensione interna che sarà opportuno gestire evitando reazioni istintive. Il weekend concluderà il periodo su toni più distesi, utili per recuperare serenità e coltivare rapporti sinceri.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 16 e sabato 21 (Sole in Cancro);

★★★★ martedì 17, venerdì 20 e domenica 22;

★★★ mercoledì 18 giugno;

★★ giovedì 19 giugno.

♌ Leone: voto 7. Settimana ben calibrata, anche se con qualche momento meno brillante. Lunedì e mercoledì garantiranno la spinta necessaria per portare avanti incarichi e responsabilità importanti. Martedì rappresenterà il punto più alto per gestire trattative, consolidare contatti e affrontare decisioni complesse.

Giovedì e domenica saranno utili per recuperare equilibrio in ambito personale. Venerdì porterà un lieve calo di concentrazione: meglio non forzare scadenze o appuntamenti determinanti. Sabato si annuncia il giorno più statico, da gestire con pazienza, evitando forzature nei rapporti personali.

La valutazione della settimana:

Top del giorno martedì 17 giugno;

martedì 17 giugno; ★★★★★ lunedì 16 e mercoledì 18;

★★★★ giovedì 19 e domenica 22;

★★★ venerdì 20 giugno;

★★ sabato 21 giugno.

♍ Vergine: voto 8. Periodo solido e proficuo. Lunedì e martedì offriranno buoni spunti per intervenire su questioni professionali rimaste in sospeso, favoriti anche da una determinazione costante. Mercoledì, il giorno più incisivo, porterà la chiarezza necessaria per chiudere accordi o superare incomprensioni.

Giovedì e venerdì manterranno una linea produttiva, lasciando spazio a soddisfazioni tangibili nel lavoro. Sabato sarà adatto per pianificare, organizzare e mettere ordine sia negli affari privati che in quelli pratici. La domenica chiuderà in modo più ordinario, meglio destinare il tempo al riposo e a piccoli piaceri rigeneranti.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno mercoledì 18 giugno;

mercoledì 18 giugno; ★★★★★ giovedì 19 e venerdì 20;

★★★★ lunedì 16, martedì 17 (Marte in Vergine) e sabato 21;

★★★ domenica 22 giugno.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. L'oroscopo settimanale preannuncia sviluppi interessanti da sfruttare. Lunedì si aprirà con qualche tensione sottile, meglio non forzare le situazioni e attendere giornate più favorevoli per agire.

Martedì porterà una lieve ripresa, ma sarà opportuno non disperdere attenzione tra troppe attività. Mercoledì e giovedì offriranno maggiore stabilità, consentendo di recuperare serenità nelle dinamiche quotidiane. Saranno ore utili per chiarire eventuali divergenze nei rapporti personali e per impostare nuovi progetti con maggiore lucidità. Venerdì rappresenterà la vetta del periodo: decisioni concrete e buone possibilità di avanzamento renderanno il lavoro particolarmente produttivo. Il weekend garantirà un clima disteso e collaborativo, ideale per godere dei rapporti affettivi e per coltivare hobby o attività che richiedono armonia.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno venerdì 20 giugno;

venerdì 20 giugno; ★★★★★ sabato 21 e domenica 22;

★★★★ mercoledì 18 e giovedì 19;

★★★ martedì 17 giugno;

★★ lunedì 16 giugno.

♏ Scorpione: voto 7.

Periodo dinamico, dove sarà importante dosare il controllo e aprirsi con maggiore fiducia. Lunedì offrirà stabilità utile per affrontare questioni pratiche senza complicazioni. Martedì e venerdì regaleranno occasioni per consolidare obiettivi personali e professionali, mentre mercoledì rappresenterà un passaggio delicato in cui evitare tensioni inutili, specie nei rapporti stretti. Giovedì sarà utile per riorganizzare impegni senza inseguire forzature. Sabato porterà una fase più distesa e produttiva, perfetta per sistemare ciò che necessita di attenzione. Domenica chiuderà il periodo con un clima favorevole per rinsaldare relazioni familiari e dedicarsi al benessere personale.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno domenica 22 giugno;

domenica 22 giugno; ★★★★★ lunedì 16 e sabato 21;

★★★★ martedì 17 e venerdì 20;

★★★ giovedì 19 giugno;

★★ mercoledì 18 giugno.

♐ Sagittario: voto 6.

Settimana caratterizzata da continue alternanze che richiederanno un’attenta gestione dei tempi. Lunedì partirà con discreta serenità, offrendo l’occasione per recuperare eventuali ritardi. Martedì e mercoledì saranno le giornate più incisive, utili per affrontare questioni lavorative e rafforzare intese personali. Giovedì garantirà ulteriore sostegno nelle trattative o nelle collaborazioni, mentre venerdì presenterà qualche difficoltà, da affrontare con calma per non alimentare contrasti. Sabato porterà una lieve stanchezza fisica o mentale, meglio non sovraccaricare l’agenda. Domenica consentirà un buon recupero, grazie a rapporti sinceri e a un clima più disteso.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ martedì 17 e mercoledì 18;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19 e domenica 22;

★★★ sabato 21 giugno;

★★ venerdì 20 giugno.

♑ Capricorno: voto 6.

Periodo che richiederà disciplina e buon senso. Lunedì permetterà di impostare correttamente la settimana, con discreta chiarezza mentale. Martedì e giovedì si riveleranno i giorni più efficaci per avanzare professionalmente e per risolvere questioni burocratiche o economiche. Mercoledì e venerdì garantiranno continuità operativa, anche se sarà utile evitare di disperdere troppe risorse su questioni marginali. Sabato porterà un lieve rallentamento, utile per rivedere progetti e programmare i prossimi passi. Domenica si chiuderà in modo meno brillante, consigliabile dedicarsi al riposo e alle attività che rigenerano la mente.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 17 e giovedì 19;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20;

★★★ sabato 21 giugno;

★★ domenica 22 giugno.

♒ Acquario: voto 5.

Settimana complessa che esigerà flessibilità e capacità di adattamento. Lunedì e martedì offriranno una discreta stabilità, sufficiente per affrontare gli impegni senza pressioni eccessive. Mercoledì rappresenterà la fase più delicata, con probabili tensioni nei rapporti interpersonali: mantenere un atteggiamento diplomatico sarà determinante. Giovedì risulterà più gestibile, pur senza particolari guizzi. Venerdì si distinguerà nettamente rispetto al resto, con un quadro decisamente favorevole sia in ambito professionale che personale. Sabato e domenica chiuderanno il periodo in modo accettabile, regalando un clima più disteso e momenti utili per recuperare serenità.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 20 giugno;

★★★★ lunedì 16, martedì 17, sabato 21 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 giugno;

★★ mercoledì 18 giugno.

♓ Pesci: voto 8. Settimana ben costruita, con ottime possibilità di sviluppo sia in ambito personale che lavorativo. Lunedì si aprirà con la Luna favorevole, offrendo una lucidità preziosa per prendere decisioni importanti. Martedì e mercoledì proseguiranno su toni altrettanto validi, con progressi concreti nelle questioni professionali e sentimentali. Giovedì, venerdì e sabato manterranno una linea positiva, lasciando ampi margini per sistemare pendenze e organizzare nuove attività. Domenica chiuderà con un lieve calo di tono, senza ostacoli rilevanti ma con un senso di lieve stanchezza che suggerirà di non eccedere negli impegni.

La graduatoria settimanale con le stelle: