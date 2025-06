La Luna in Vergine è destinata a movimentare questa domenica: l'oroscopo del 29 giugno 2025 si presenta movimentato, tra attività e pianificazioni varie. Le stelle favoriscono maggiormente lo Scorpione, classificato al 1° posto. L'Ariete, invece, è ultimo, alle prese con una giornata poco limpida e fatta di qualche complicazione.

Classifica e oroscopo del giorno 29 giugno 2025: Ariete flop e Scorpione top

1️⃣2️⃣- Ariete. Non lasciate che la fatica vi tolga il diritto alla felicità. La vita può mettere ostacoli davanti al vostro cammino, ma ricordate che ogni passo avanti, anche piccolo, è una vittoria.

Non chiudete il cuore per paura di soffrire: chi ama davvero, rischia. E chi rischia, vive. L'oroscopo prevede complicazioni. Affrontate la giornata con prudenza. Per evitare di complicare i giorni successivi, è importante che ogni dettaglio sia ben gestito. Non date per scontata la presenza delle persone che vi vogliono bene: ascoltatele, dimostrate affetto e attenzione, perché i rimpianti possono fare male.

La giornata sarà scandita da impegni e corse continue, ma nel tardo pomeriggio riuscirete finalmente a rallentare un po’. Sul piano sentimentale, il legame con il partner sembrerà più intenso del solito, come se qualcosa vi unisse più profondamente. Se di recente vi siete sentiti un po' debilitati, potrebbe riaffacciarsi un vecchio disturbo fisico che conoscete bene.

1️⃣1️⃣- Acquario. Una delusione vi ha ferito profondamente, ma ricordatevi: non siete sbagliati, siete semplicemente stati veri con chi non sapeva apprezzarvi. Usate questa esperienza come un trampolino per riscoprirvi. L'amore vero non vi chiederà di cambiare, ma vi aiuterà a fiorire. Rialzatevi e rimettetevi in gioco: il meglio può ancora arrivare. Vi state dando molto da fare per far quadrare i conti e garantire stabilità a voi stessi e, se li avete, ai figli. La buona notizia è che l’estate porterà una ventata di sollievo, quindi non lasciatevi sopraffare dall’ansia. I sogni possono diventare realtà, ma dovete impegnarvi a non abbandonarli in un angolo. Per adesso, forse è il caso di mettere in pausa certi progetti e pensare solo a ritrovare leggerezza e divertimento.

Luglio e agosto si preannunciano ricchi di avventure. A fine giornata staccate dalla tecnologia, concedetevi del tempo solo per voi. Cura del corpo e dell’alimentazione: più frutta e verdura, più acqua, specie con questo caldo.

1️⃣0️⃣- Vergine. Forse state lottando per arrivare a fine mese. Siete più forti di quanto credete. Non vergognatevi delle difficoltà: state facendo il massimo con ciò che avete. Non trascurate però il vostro cuore: anche se l’amore sembra un lusso, è una delle poche cose che nutre senza togliere. Meritate di essere amati, anche nelle imperfezioni. Domenica con partenza lenta. Potreste trovarvi imbottigliati nel traffico o incastrati in imprevisti fastidiosi. I livelli di stress tenderanno a salire, e questo potrebbe ripercuotersi sul benessere fisico, causando capogiri o cali di pressione.

In casa o sul lavoro c'è qualcosa che vi pesa, ma evitate le discussioni sterili: non ne vale la pena. Ritagliate qualche momento per respirare profondamente, meditare e lasciare andare la tensione. La serata sarà perfetta per coccolarvi e rigenerarvi. Il riconoscimento per il vostro impegno non tarderà ad arrivare. In amore, potrebbero esserci sviluppi emozionanti, soprattutto per chi è single.

9️⃣- Capricorno. Ultimamente vi sentite persi. Fermatevi, respirate e ricominciate. Non è mai troppo tardi per cambiare strada, per ripensare i sogni e le priorità. In amore, osate essere autentici. Chi vi ama davvero vi vedrà anche quando voi non vi riconoscerete. Vi attende una giornata densa di impegni.

Potreste sentirvi frustrati per delle promesse non mantenute o preoccupati per una situazione finanziaria che vi mette in difficoltà. Le spese sembrano non finire mai, e spesso non fate in tempo a ricevere lo stipendio che dovete già spenderlo. Mantenete la calma: se siete in coppia, confidatevi con chi vi ama, troverete conforto. Non arretrate di fronte alle sfide, ma affrontatele con determinazione. In questi giorni potrebbero esserci spese alimentari impreviste: valutate l’idea di fare acquisti nei piccoli negozi di quartiere, più tranquilli e spesso più convenienti.

8️⃣- Leone. In attesa di una risposta che però tarda ad arrivare. Non lasciate che l’incertezza paralizzi il cammino. Le risposte, a volte, non servono per andare avanti.

Andate comunque. In amore come nella vita, meritate chiarezza e rispetto. Non accontentatevi di mezze attenzioni. Sarà una giornata frenetica, dedicata al lavoro, alle faccende domestiche o a qualche commissione fuori casa. Potrebbero presentarsi delle occasioni di miglioramento: siate pronti a coglierle, senza distrarvi. Controllate bene i messaggi e le email, perché tra le righe potrebbe celarsi una notizia importante. Con l’arrivo dell’estate le famiglie troveranno più spazio per condividere del tempo insieme. Rimanete fiduciosi anche se siete in attesa di una risposta: cercate di non farvi prendere dall’ansia, tutto arriverà al momento giusto.

7️⃣- Toro. Anche in mezzo alla gente vi sentite soli.

La solitudine fa paura, ma può essere anche il momento più potente per riscoprirvi. Smettete di cercare qualcuno che vi completi: siete già completi. L’amore vero vi affiancherà, non vi colmerà. Prima, però, abbiate il coraggio di guardarvi dentro. Tendenza a voler fare tutto troppo velocemente, ma così rischiate errori evitabili. Chi lavora nel turismo o nel commercio ha vissuto un fine settimana impegnativo, e oggi potrà concedersi un po’ di meritato riposo. Iniziate a progettare una vacanza, magari lontano dall’Italia: sentite il bisogno di tornare a fidarvi del futuro. Se lavorate da casa, non escludete la possibilità di ricevere una proposta interessante. Curate la vostra immagine, specialmente se avete a che fare con il pubblico.

In amore tutto tace, ma va bene così: non sentite l’urgenza di incontrare nuove persone.

6️⃣- Gemelli. Vi piace qualcuno che non vi ricambia o forse vi state facendo in quattro per chi non vi apprezza. Non sprecate energia cercando di convincere chi non vi vede. Siete preziosi e non dovete mendicare affetto. Chi vi merita, vi sceglierà senza dubbi. Smettete di rincorrere e iniziate a costruire la vostra libertà emotiva. Per arrivare al successo serve costanza, fatica e una certa dose di caparbietà. Non trascurate però ciò che vi rende felici: anche la soddisfazione personale è fondamentale. Nella vita gli ostacoli sono inevitabili, ma chi ha la forza di perseverare riesce sempre a distinguersi.

Valorizzate le persone che vi sono accanto da sempre: le vere amicizie sono rare e preziose. La giornata potrebbe riservare un incontro speciale, forse con una persona che conoscete da tempo, o qualcuno che riesce a farvi battere il cuore. Luglio porterà con sé emozioni nuove.

5️⃣- Bilancia. Avete paura di voltare pagina. Il passato non definisce il futuro. Ogni giorno è una pagina bianca che potete riempire con nuove esperienze. Apritevi alla possibilità di amare ancora, di fallire ancora, di riprovarci ancora. Non c’è evoluzione senza rischio. Giornata dal potenziale incerto: tutto dipenderà dalla vostra capacità di restare concentrati. Cercate di porvi obiettivi stimolanti, perché imparare cose nuove vi aiuta a sentirvi vivi.

Ogni tanto vi sentite giù di morale, ma poi sapete sempre risollevarvi con nuova energia. Se la sera dormite male per il caldo o per colpa delle zanzare, informatevi su rimedi efficaci. Se avete in mente un viaggio, valutate con attenzione la meta e non prendete decisioni affrettate. Proteggete la vostra privacy ed evitate di esporvi troppo.

4️⃣- Cancro. A voi che portate un sorriso fuori e un dolore dentro: siate gentili con voi stessi. Nessuno sa davvero quanto state lottando. Trovate il coraggio di chiedere aiuto, di farvi ascoltare. In amore, non abbiate paura di mostrarvi fragili: chi resta di fronte alla vostra verità, è chi vale. State recuperando forza, sia fisica che economica. Forse di recente vi siete lasciati andare, ma ora è il momento di reagire.

Chi sta coltivando un progetto lavorativo non deve mollare proprio adesso. Siate più concreti e attenti alle spese. Alcuni di voi stanno riflettendo su un investimento interessante o su un cambiamento importante. Restate focalizzati sui vostri obiettivi e dedicate ogni giorno a migliorare le competenze. Chiuderete giugno con una marcia in più.

3️⃣- Pesci. Avete perso fede nelle persone. Non tutti sono uguali. Non chiudete la porta a nuove conoscenze solo per paura di soffrire. Costruite nuovi confini, sì, ma lasciate le finestre aperte. L’amore può arrivare nei modi più inaspettati, ma dovete essere disposti ad accoglierlo. Giornata piena ma positiva. Potreste dover affrontare code, scartoffie o appuntamenti in ambienti pubblici.

Prima della fine del mese ci saranno ancora alcune commissioni da sbrigare. C'è chi tra voi sta pensando di cambiare casa o partire per un’avventura. Dopo tante rinunce, adesso sentite il bisogno di vivere. Non sprecate tempo con questioni familiari che non vi riguardano direttamente. Restate centrati sui progetti: in amore, la relazione con il partner è destinata a evolvere.

2️⃣- Sagittario. Inizio di settimana promettente. Se dovete risolvere questioni complesse, potrebbe essere utile chiedere il parere di un esperto. Evitate decisioni affrettate in ambito finanziario. In questi giorni si parlerà molto di soldi: tra spese, entrate e bilanci, sarà necessario fare ordine. Suddividete meglio le responsabilità in casa, in modo da non sentirvi sopraffatti. Una buona idea potrebbe farvi cambiare rotta in meglio. In serata, l’atmosfera sarà frizzante: lasciatevi andare, ma senza esagerare con le ore piccole. Non esistono relazioni perfette, ma solo persone che scelgono di lavorare insieme, ogni giorno. Non rinunciate alla possibilità di salvarvi se entrambi ci credete ancora. L’amore non è solo emozione: è scelta, fatica e dedizione.

1️⃣- Scorpione. Avvio di settimana carico di energia. Vi sentirete sorridenti e pieni di vitalità, pronti ad affrontare tutto con slancio. Se siete in coppia da tempo, potreste organizzare una fuga romantica o trovare un’offerta interessante per una vacanza. Attenzione però: meglio non ridursi all’ultimo minuto per prenotare. In famiglia, con figli o genitori, potrebbero esserci piccoli attriti: cercate il dialogo e la mediazione per mantenere l’armonia. Benessere buono, anche se ogni tanto qualche acciacco si fa sentire. Uscite dalla routine che vi spegne. Cambiate anche solo una piccola cosa, ogni giorno. Il tempo è il vostro bene più prezioso: usatelo per vivere, non per sopravvivere. E ricordate: anche l’amore ha bisogno di spazio e coraggio per crescere. Regalateglielo.

L'astrologia della domenica

La Luna congiunta a Marte in Vergine, intensifica l’energia pratica e operativa. I segni di terra (Vergine, Toro, Capricorno) saranno particolarmente favoriti per organizzare la propria vita o affrontare compiti complessi. L'aspetto più incisivo di queste 24 ore è Mercurio in Leone opposto a Plutone in Acquario, che scatena intense discussioni o rivelazioni scioccanti. Oltre a Venere in Toro, è da tenere in considerazione Sole e Giove in Cancro, che mantengono il climax emotivamente caldo e favoriscono la crescita personale. Con questo quadro astrologico, stringere o intensificare legami affettivi sarà facile.