L'oroscopo del weekend 7 e 8 giugno 2025 prevede il Sagittario in penultima posizione al contrario del Capricorno, il migliore nel periodo considerato. Di seguito i dettagli.

Classifica e oroscopo del weekend 7-8 giugno 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Cancro. Il fine settimana risulterà più faticoso del previsto. La stanchezza si farà sentire, sia a livello fisico che emotivo. Essendo molto sensibili, rischierete di assorbire le tensioni familiari, il che renderà più difficile rilassarvi. Cercate di prendervi cura di voi stessi e di ritrovare il piacere delle piccole cose: una buona pizza, una chiacchierata sincera, una serata tranquilla.

Le spese andranno tenute sotto controllo: sarà un periodo che richiederà prudenza e una gestione accorta delle risorse.

1️⃣1️⃣- Sagittario. La voglia di stare per conto vostro si farà sentire più forte del solito. Non sarà facile entrare in sintonia con chi vi circonderà, forse perché avrete la mente altrove o sarete incerti sul da farsi in ambito sentimentale o lavorativo. Domenica arriverà l’occasione per distrarvi un po’, magari con una passeggiata o una breve uscita, ma resterà il bisogno di fare chiarezza dentro di voi. Una decisione importante vi aspetterà: ascoltate ciò che vi dirà il cuore.

1️⃣0️⃣- Vergine. Dopo un periodo complicato, sentirete l’esigenza di spegnere il cervello e riposare davvero.

Queste giornate saranno ideali per staccare la spina, anche se dovrete lottare contro pensieri insistenti. Una passeggiata nella natura o in riva al mare aiuterà a ritrovare un po’ di pace. In famiglia tornerà la calma, ma dovrete imparare a non caricarvi sempre tutto addosso.

9️⃣- Bilancia. Il fine settimana non sarà completamente rilassante, anche se vi permetterà di fare chiarezza su alcune questioni pratiche. Potrebbero esserci impegni da affrontare, come visite mediche o interventi sulla vostra auto. Dopo un periodo di difficoltà economiche, le cose inizieranno a migliorare lentamente, ma sarà importante restare concentrati e non cedere alla distrazione. L’amore richiederà pazienza: il partner potrebbe essere più nervoso del solito, quindi meglio evitare discussioni.

8️⃣- Toro. Le giornate saranno piuttosto attive, ma servirà attenzione per non lasciarvi prendere la mano. La tentazione di esagerare con il cibo sarà forte, ma ricorderete quanto avete faticato per raggiungere certi risultati. Sabato mattina il lavoro risulterà faticoso, ma già dal pomeriggio ritroverete leggerezza. In amore, i cuori solitari saranno particolarmente intraprendenti: evitate comunque gli eccessi, soprattutto se avrete bisogno di recuperare energie.

7️⃣- Gemelli. Sarete protagonisti di un fine settimana ricco di emozioni. Sentirete un’ondata di vitalità che vi riporterà indietro nel tempo. Sarete creativi e sorprendenti, ma allo stesso tempo avrete bisogno di organizzare meglio la vostra routine.

Domenica sarà ideale per dedicarvi alla casa o per cucinare qualcosa di speciale per i vostri cari. Un evento inaspettato vi emozionerà e per qualcuno si avvicinerà il ritorno di una persona importante. Passione ritrovata per le coppie ed energia in crescita.

6️⃣- Scorpione. Il sabato inizierà con qualche ostacolo, specialmente per chi sarà impegnato nel lavoro. Ci sarà stanchezza, ma la voglia di chiudere in fretta la giornata sarà più forte. La domenica invece sarà molto più piacevole: vi sentirete in netto recupero. Qualcuno riceverà notizie interessanti o visiterà persone care, mentre altri si regaleranno ore di puro relax. Si comincerà a pensare alle vacanze, con idee nuove che potrebbero trasformarsi in realtà.

5️⃣- Ariete. Nonostante il tempo incerto, questo fine settimana si rivelerà favorevole per rimettersi in carreggiata, sia nello studio che nel lavoro. Chi avrà una prova imminente farà bene a sfruttare queste ore per prepararsi al meglio. Nelle relazioni tornerà la chiarezza e non mancheranno occasioni romantiche per chi sarà in cerca di nuove emozioni. Riprenderete a sognare in grande: vi attenderà una fase più brillante, da costruire passo dopo passo con determinazione.

4️⃣- Pesci. Le prossime ore saranno dedicate a ciò che amate davvero. Dopo una settimana intensa, sentirete il bisogno di ritrovare il vostro centro. Alcuni preferiranno restare in casa, altri accetteranno un invito piacevole.

Sarà un buon momento per mettere ordine nei progetti e negli spazi. Sabato potrebbe essere il giorno ideale per una coccola personale, magari dal parrucchiere o dall’estetista. Vi libererete di ciò che non servirà più, dentro e fuori di voi.

3️⃣- Leone. Il fine settimana vi permetterà finalmente di respirare. Una breve fuga o semplicemente del tempo per voi stessi sarà quanto di meglio potrete regalarvi. L’amore sarà in primo piano: chi sarà in coppia ritroverà l’intesa, mentre i single potrebbero ricevere una sorpresa da una persona nota. Attenzione a non lasciarvi tentare da acquisti inutili: meglio aspettare prima di spendere. Rimandate ogni restrizione alimentare e godetevi senza sensi di colpa due giorni di leggerezza.

2️⃣- Acquario. Giornate favorevoli per chiarezza e rinnovamento. Diverse questioni lasciate in sospeso troveranno soluzione, restituendovi tranquillità. Chi sarà in cerca di un impiego riceverà buone notizie. Avrete voglia di fare ordine nella vostra vita e di riscoprire passioni trascurate. Una serata in compagnia e una buona pizza potrebbero rivelarsi la ciliegina sulla torta. Lasciate andare ciò che vi frena: il cambiamento è già in atto.

1️⃣- Capricorno. La sensazione di benessere aumenterà nel corso del weekend. Alcuni pensieri opprimenti verranno finalmente messi da parte e ritroverete una leggerezza che mancava da tempo. Sarete desiderosi di divertirvi, magari con un po’ di shopping o una passeggiata spensierata. Domenica sarà perfetta per recuperare le energie e rafforzare l’intesa con il partner. La passione sarà alle stelle, in vista anche importanti progetti per il futuro.