Secondo l'oroscopo settimanale 9-15 giugno 2025, i Pesci saranno molto più rilassati e sereni, cercando il miglior equilibrio tra carriera e vita familiare. I nativi del Sagittario vivranno un periodo di grande calore e tranquillità in famiglia, con interazioni positive grazie all'influenza di Giove. I nati sotto il segno dell’Acquario affronteranno probabili tensioni familiari questa settimana, ma avranno la giusta prospettiva per superarle.

Previsioni dell'oroscopo dal 9 al 15 giugno con pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – Organizzare la vita di ciascun membro della famiglia, offrire rassicurazioni e incentivi, vi richiederà un notevole dispendio di energie e di cura.

L'oroscopo suggerisce di affrontare il tutto senza lamentele: le vostre premure saranno prontamente ricompensate, donandovi la felicità di vedere i vostri cari fiorire. Per voi che avete l'arte nel cuore, questa settimana porterà nuove ispirazioni creative, capaci di dare una svolta inaspettata al vostro percorso. Una vita sociale stimolante vi attende: le opportunità abbondano, e voi potrete scegliere tra le diverse opzioni che vi si presentano. Voto: 8

Scorpione – Questa settimana si prospetta serena per i rapporti familiari. È molto importante, tuttavia, che non permettiate a questioni economiche di turbare l'armonia con i vostri cari. Nei confronti dei figli, potreste dimostrarvi più rigorosi, stabilendo delle regole di convivenza che dovranno essere rispettate.

Non lasciate che l'eccessiva sicurezza in voi stessi vi porti a ignorare ciò che vi circonda. Mantenete un legame attivo con il mondo esterno e aggiornatevi costantemente sugli eventi che lo modellano. Voto: 8

Astrologia dedicata alla seconda settimana di giugno: pagelle per Sagittario e Capricorno

Sagittario – Si prospetta un periodo di grande calore e tranquillità in ambito familiare. Le interazioni con i familiari saranno positivamente stimolate da Giove, il più benefico dei pianeti celesti. Se siete genitori, avrete la gioia di osservare i figli progredire e ottenere successi. I rapporti con i genitori, invece, saranno permeati da profondo rispetto e amore. Sul fronte delle amicizie, tuttavia, vi accorgerete che una persona fidata non ha mantenuto la parola data, agendo in modo disonesto.

Anche se un tradimento di tale portata può sembrare imperdonabile, cercate di non esplodere, poiché un'eccessiva rabbia si rivelerebbe controproducente. Come recita un antico detto cinese: "Chi non sa arrabbiarsi è uno sciocco, ma chi non vuole arrabbiarsi è un saggio". Voto: 7

Capricorno – La vostra vita familiare, in questa settimana, non presenterà grandi scossoni. Solo per chi appartiene dalla seconda decade, l'energia di Plutone potrebbe portare a delle complicazioni riguardanti i figli. Qualora vi trovaste in una situazione simile, è consigliabile agire prontamente, anche se le circostanze vi sembreranno poco chiare. Non mettetevi sulla difensiva. Un incontro fondamentale per il vostro benessere è a portata di mano.

Lasciatevi trasportare dalla corrente favorevole del momento. Voto: 6,5

Oroscopo da lunedì 9 a domenica 15 giugno con pagelle per Acquario e Pesci

Acquario – Nel corso di questa settimana affronterete probabili tensioni familiari. Tuttavia, saprete adottare la giusta prospettiva per superarle. Grazie alla vostra determinazione e buona volontà, riuscirete a risolvere ogni difficoltà. La vita sociale riserverà grandi gioie: i vostri amici faranno di tutto per strapparvi un sorriso, sostenervi e offrirvi preziosi consigli. Trascorrerete momenti piacevoli in loro compagnia, organizzando uscite o viaggi. Ricordate sempre di essere leali con chi vi è vicino. Se qualcuno dovesse aver bisogno di voi, non ignorate la sua richiesta, perché “il vero amico ama in ogni circostanza e si dimostra un fratello nei momenti difficili" (Proverbi 17:17).

Voto: 7

Pesci – Molto più rilassati e sereni, vi impegnerete a trovare il miglior equilibrio possibile tra carriera e vita familiare. E ci riuscirete! Il risultato sarà la felicità di tutti. Raggiungerete un'intesa perfetta con il partner e i figli. Tuttavia, con il vostro carattere un po' imprevedibile, finirete per mostrare un lato inaspettato di voi stessi. Il vostro comportamento apparirà così particolare che alcuni cercheranno di scoprire i vostri piccoli segreti. Voto: 8