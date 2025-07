Secondo l'oroscopo del mese di agosto 2025, lo Scorpione occupa il primo posto in classifica. La sua capacità di rigenerarsi e affrontare le situazioni con lucidità viene premiata da occasioni concrete, colpi di fortuna inaspettati e una ritrovata forza interiore. In fondo alla classifica si colloca, invece, il Cancro, i cui ritmi lenti, le scelte delicate e la difficoltà nel farsi comprendere possono minare il suo senso di stabilità. Dovrà accettare che alcune chiusure rappresentano tappe necessarie per un nuovo inizio.

La classifica del mese di agosto 2025: il cuore dei Pesci torna al centro

1. Scorpione

Agosto si apre per voi con una forza sotterranea che vi rende quasi magnetici. Le circostanze vi offrono nuove strade, opportunità inaspettate, alleanze in grado di sostenervi in modo concreto. Le difficoltà dei mesi passati lasciano spazio a una nuova progettualità: vi sentite più padroni delle vostre emozioni, più pronti a osare. Le relazioni si fanno intense, la passione torna protagonista e anche in ambito professionale potreste ricevere conferme importanti. È un mese in cui potete trasformare in oro ciò che toccate, a patto di seguire l’istinto e non disperdere le energie. La fortuna vi guarda con favore, ma siete voi a decidere dove indirizzarla.

2. Capricorno

State attraversando un periodo di grande determinazione. Agosto vi aiuta a consolidare obiettivi, a ottenere risultati tangibili, ma anche a riscoprire la bellezza del tempo lento. Sapete riconoscere le occasioni che valgono davvero e scartare tutto ciò che non è in linea con la vostra visione a lungo termine. Le relazioni familiari migliorano, i progetti professionali trovano una struttura solida, e anche l’amore assume toni più maturi e sinceri. Se state lavorando a un cambiamento importante, questo mese vi darà le risorse per farlo in modo ponderato, ma deciso. Il vostro impegno viene riconosciuto e la sorte vi accompagna con discrezione, ma costanza.

3. Vergine

Le stelle vi aiutano a organizzare un mese costruttivo, fatto di scelte razionali, incontri utili e progressi tangibili.

La vostra precisione sarà il vero asso nella manica: nulla vi sfugge, e proprio grazie a questa attenzione potrete cogliere ciò che altri non vedono. Agosto potrebbe portare un miglioramento economico, un accordo vantaggioso o una nuova prospettiva lavorativa. L’amore vi sorprende con gesti semplici ma profondi, capaci di farvi sentire al centro di un’intesa autentica. Se siete single, è il momento ideale per aprirvi senza riserve. La fortuna vi sostiene, ma sarà la vostra coerenza a fare la differenza.

4. Toro

Dopo un periodo fatto di riflessioni e pause, ritrovate il piacere dell’azione concreta. Agosto vi invita a godervi il presente, ma anche a pianificare con lucidità il futuro. Siete in una fase di risveglio emotivo e professionale, in cui ogni passo conta.

Le energie sono buone, i contatti si intensificano e anche la sfera sentimentale trova nuova linfa. Se volete fare una scelta importante, come un trasloco o un cambiamento sul lavoro, questo mese può offrire le condizioni giuste per avviare il processo. Non mancano le gratificazioni: piccoli colpi di fortuna, coincidenze significative, o notizie che sbloccano situazioni ferme da tempo.

5. Pesci

State vivendo un mese in cui il cuore torna al centro. Le vostre Chi è in coppia trova equilibrio, chi è solo può ricevere un segnale importante dal destino. Anche nel lavoro la vostra creatività è premiata, specialmente se vi lasciate guidare dall’intuito e non dalla paura di sbagliare. Alcune intuizioni potranno condurvi verso svolte interessanti, anche in ambito economico.

È importante non restare in attesa che gli altri vi capiscano: agite, chiedete, esprimetevi. La fortuna vi segue quando siete autentici.

6. Leone

È il vostro mese solare per eccellenza, e il Sole nel segno vi dona energia, visibilità e un rinnovato entusiasmo. Tuttavia, alcune tensioni planetarie vi spingono a gestire con equilibrio l’impulsività e l’orgoglio. Agosto vi mette alla prova sul piano relazionale: c’è bisogno di ascolto, di empatia, di condivisione sincera. Sul lavoro potreste ricevere un riconoscimento o avviare un progetto importante, ma sarà fondamentale non trascurare i dettagli. La fortuna vi sostiene quando siete generosi senza aspettative. Attenzione alle spese impulsive: la vera abbondanza arriva con la disciplina.

Le stelle vi premiano se sapete dosare forza e misura.

7. Bilancia

Il mese parte con qualche incertezza, ma prosegue con una ritrovata leggerezza mentale. Avete bisogno di equilibrio e, finalmente, potreste trovarlo. Agosto vi regala occasioni sociali stimolanti, inviti piacevoli e possibilità di rimettere in circolo energie positive. Se avete vissuto un periodo chiuso o malinconico, ora sentite il desiderio di riallacciare legami e ritrovare la vostra centralità. L’amore è vivace, ma anche un po’ contraddittorio: lasciate che i sentimenti maturino senza forzature. Sul piano pratico potreste ricevere un piccolo vantaggio, un pagamento inatteso o una soluzione a un problema. Riconoscete i segnali del cambiamento.

8. Acquario

Siete in una fase di revisione, in cui sentite il bisogno di allontanarvi da tutto ciò che vi limita. Agosto porta chiarezza nelle decisioni: se qualcosa non funziona più, non potrete ignorarlo. Le stelle vi chiedono sincerità, coraggio e flessibilità. Sul lavoro ci sono prospettive di miglioramento, ma solo se abbandonate ciò che vi tiene fermi. Anche l’amore va affrontato con meno rigidità: cercate meno libertà assoluta e più condivisione reale. Le energie ci sono, ma vanno canalizzate con scelte consapevoli. La fortuna si manifesta nei momenti di apertura mentale, quando accettate il cambiamento senza nostalgia.

9. Ariete

È un mese di attesa, in cui non tutto procede con la velocità che desiderereste.

Alcuni progetti vanno rivisti, alcune relazioni richiedono pazienza. Tuttavia, non mancano gli stimoli: le situazioni che rallentano servono a farvi riflettere, a calibrare meglio le vostre energie. Agosto vi insegna l’arte della pausa costruttiva. Potrebbero arrivare segnali importanti, ma vanno interpretati senza fretta. Se saprete rimanere centrati, potrete cogliere occasioni nascoste in situazioni che, a prima vista, sembrano deludenti. L’amore richiede attenzione: evitate conflitti inutili. Il cielo vi osserva, pronto a premiarvi, ma pretende maturità nelle scelte.

10. Gemelli

La vostra mente è sempre attiva, ma in questo mese rischia di diventare dispersiva. Agosto vi propone di rallentare, di concentrarvi su poche cose ma fatte bene.

Il lavoro potrebbe subire dei rallentamenti, ma serviranno per rivedere alcune strategie. In amore, le parole contano: una frase detta di fretta potrebbe creare fraintendimenti. Meglio riflettere prima di parlare. La fortuna si manifesta in ambito creativo e comunicativo, ma richiede lucidità. Evitate le promesse fatte con leggerezza. Se riuscite a essere coerenti con i vostri desideri più profondi, agosto può regalarvi un’intuizione vincente o una nuova collaborazione proficua.

11. Sagittario

Siete alle prese con un mese che mette alla prova il vostro spirito libero. I ritmi si fanno più lenti, le responsabilità aumentano e alcune aspettative vengono deluse. Tuttavia, non tutto è negativo: se accettate di fermarvi e osservare meglio ciò che vi circonda, potreste scoprire nuovi percorsi.

È importante non agire d’impulso: alcune scelte vanno meditate. L’amore è confuso, pieno di alti e bassi, e richiede più ascolto che azione. Sul lavoro evitate contrasti inutili: meglio collaborare. La fortuna vi sostiene nei momenti di umiltà, quando smettete di inseguire l’impossibile e iniziate a costruire con ciò che avete.

12. Cancro

Il vostro cielo appare instabile. I pianeti vi mettono alla prova nei rapporti affettivi e nelle dinamiche interiori. Agosto richiede pazienza, introspezione e un forte radicamento. Sentite il bisogno di protezione, ma fate fatica a riceverla. È un mese in cui il passato torna a farsi sentire, con ricordi, nostalgie e forse anche vecchie ferite che si riaprono.

La chiave sarà non restare imprigionati nelle emozioni, ma usarle per capire meglio cosa desiderate. Anche se le energie non sono al massimo, potete approfittare di questo tempo per riorganizzare le priorità. Alcuni legami si rafforzeranno proprio nei momenti di difficoltà, ma servirà sincerità.