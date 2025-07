L'oroscopo del 20 luglio 2025, con la Luna in Gemelli, vede il Toro arrancare in fondo alla classifica del giorno. Al contrario, il Pesci guadagna il primo posto, e vive una domenica alquanto promettente. Le stelle hanno ancora altro da riferire in merito all'andamento di queste 24 ore: approfondiamo le previsioni astrologiche e relativa classifica decrescente.

Classifica e oroscopo del 20 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. Non lasciate che l’indifferenza degli altri diventi la misura del vostro valore. Il fatto che qualcuno non vi scelga non significa che non valga la pena amarvi.

Rispettate le emozioni e ricordate: chi sa cosa cerca, prima o poi riconosce ciò che conta davvero. Questa estate sembra non conoscere tregua, soprattutto se lavorate in autonomia o gestite molte responsabilità. Sentite il bisogno urgente di staccare la spina e rifugiarvi lontano dal frastuono quotidiano. Desiderate silenzio, spazio, momenti tutti per voi. Le incertezze sul domani possono aumentare il senso di smarrimento, ma non lasciate che lo stress prenda il sopravvento. In queste ore, l'affaticamento mentale potrebbe tradursi in qualche fastidio fisico. Sarebbe opportuno evitare luoghi affollati o vacanze in mete troppo turistiche: avete bisogno di pace, non di ulteriore confusione.

1️⃣1️⃣- Ariete. Respirate.

Ogni giornata nuova è una possibilità di riscrivere la vostra storia. Gli imprevisti non sono freni, ma deviazioni che insegnano. Non temete i cambi di programma: spesso sono le svolte che stavate aspettando, anche se non lo sapevate. Domenica piuttosto intensa. Le stelle vi spingeranno a cercare stimoli nuovi. Sentite il bisogno di cambiare ritmo, di liberarvi dalla monotonia e da certe presenze poco empatiche che vi circondano. Mantenere l’equilibrio sarà essenziale, perché potreste perdere la pazienza se qualcosa non va secondo i vostri piani. Cercate di non ostacolarvi da soli: un piccolo imprevisto non deve diventare un dramma. Possibili novità in arrivo, legate a spostamenti o nuovi contatti.

Tenetevi pronti a gestire emozioni contrastanti.

1️⃣0️⃣- Leone. Non siete robot. Siete persone con sogni, stanchezze e desideri veri. Fermarsi non è una sconfitta, ma un gesto di forza. Se il mondo non vi riconosce ancora, non smettete di riconoscervi da soli. La vostra dedizione parla più forte di qualunque applauso mancante. È fondamentale moderare i ritmi e ascoltare il vostro corpo, che vi chiede una pausa. Giornata delicata, in cui una parola di troppo o un’incomprensione potrebbero generare tensioni, soprattutto sul lavoro o in ambito familiare. Prendersi del tempo per sé non è un capriccio, ma una necessità. Non c’è nulla di male nel voler restare in silenzio o nel mettere un po’ di distanza da tutto e tutti.

Siete reduci da settimane pesanti: concedetevi una tregua.

9️⃣- Vergine. L’amore non è una catena. Non è attesa infinita, né elemosina emotiva. Smettete di rincorrere chi non vuole essere raggiunto e iniziate ad amare la persona che ogni giorno sopravvive al dolore: voi stessi. Vi sentite confusi, forse anche un po’ inquieti, come se aveste perso il vostro punto di riferimento. È il momento giusto per confidarsi con una persona fidata o chiedere un parere esterno: vi aiuterà a vedere più chiaramente. Nelle prossime ore potrebbero riaffiorare ricordi dolorosi o dubbi su decisioni importanti. Ma qualunque sia la sfida, saprete affrontarla con la vostra consueta lucidità. Mantenete alta l’attenzione e non lasciatevi influenzare troppo dall’ambiente circostante.

8️⃣- Scorpione. Ogni inizio fa tremare, ma anche i fiori più forti nascono da un seme fragile. Avete superato tanto, anche quando pensavate di non farcela. Adesso potete rifarvi una strada, anche se il sentiero non è ancora segnato. Sceglietelo passo dopo passo. Una giornata nella media, ma da affrontare con attenzione. Evitate distrazioni, soprattutto se siete alla ricerca di nuove opportunità professionali. Chi ha iniziato da poco una frequentazione potrebbe accorgersi che il coinvolgimento sta crescendo. In amore, però, è bene non lasciarsi travolgere da emozioni troppo intense: l’estate mette alla prova anche i legami più solidi. Siete in una fase in cui cercate nuove ispirazioni e avete voglia di qualcosa che vi stimoli e vi motivi davvero.

Non trascurate le buone abitudini, anche se il clima invita al relax.

7️⃣- Bilancia. Non avete bisogno che tutti vi capiscano, ma solo che voi non vi perdiate. Non adeguatevi per piacere, non modificatevi per essere accettati. La vostra autenticità è il vostro punto di forza, anche se qualcuno vi fa credere il contrario. Il consiglio è chiaro: smettete di guardarvi indietro. In questo periodo è facile lasciarsi prendere dalla nostalgia, ma ciò che conta è come agite nel presente. Anche se non ricevete il consenso di chi vi è caro, seguite la vostra strada. Nessuno può decidere al vostro posto. Siete pieni di dubbi, forse insoddisfatti o desiderosi di un cambiamento profondo. Vi sentite su un’altalena emotiva, ma col tempo ogni cosa troverà il suo equilibrio.

Non abbiate fretta, ma nemmeno paura di osare.

6️⃣- Capricorno. Non c’è niente di sbagliato nell’essere sensibili. Non dovete vergognarvi delle lacrime, né della vostra voglia di amare profondamente. Ma abbiate il coraggio di pretendere amore, non solo di darlo. Siete nati per essere felici, non per accontentarvi. La settimana può iniziare con il piede giusto, se riuscirete a lasciarvi alle spalle ciò che non serve più. Le ferite del passato stanno finalmente guarendo e vi sentite pronti a guardare avanti con maggiore serenità. Anche se il caldo non è il vostro elemento preferito, la giornata potrebbe regalarvi attimi piacevoli, magari in buona compagnia. Un momento di svago, come un film o un aperitivo all’aperto, potrà farvi bene e alleggerire la mente.

5️⃣- Sagittario. Non chiudete il cuore, anche se fa male. Non tutti feriscono. Qualcuno arriva per curare, non per colpire. Proteggetevi, sì, ma non smettete di credere nei legami sinceri. Ogni giorno è un’occasione per incontrare qualcuno che vi capisca davvero. La prima parte della giornata si annuncia frenetica e densa di impegni, ma verso sera ritroverete la vostra calma interiore. Chi non ha obblighi lavorativi avrà modo di godersi momenti spensierati tra amici, al mare o in giro per locali. Non correte, non forzate il ritmo: è il tempo giusto per vivere questa stagione con leggerezza e con il sorriso sulle labbra. Fate solo ciò che vi fa stare bene.

4️⃣- Cancro. Smettete di confrontarvi con gli altri.

La vita non è una gara e non esiste un’unica tabella di marcia. Siete esattamente dove dovete essere per imparare ciò che vi servirà nel domani. Fidatevi del vostro tempo, anche se è diverso da quello degli altri. La sensibilità sarà amplificata e finalmente tutto sembrerà più nitido. Dopo un periodo di confusione, riuscirete a capire qual è la direzione più giusta da prendere. Seguite ciò che vi fa sentire vivi, non quello che pensate di dover fare per forza. Non ha senso aggrapparsi a ciò che non vi rappresenta più. Lasciare andare è il primo passo per accogliere il nuovo. Ascoltatevi a fondo: certe risposte sono già dentro di voi.

3️⃣- Gemelli. Non rimanete per abitudine. La felicità non è una colpa, è un diritto.

Siate sinceri con voi stessi e chiedetevi se l'amore che ricevete oggi è all’altezza dell’amore che desiderate. Il rispetto e la cura non devono mai diventare optional. Sarà una giornata produttiva, anche se densa di doveri. Che siate a casa o al lavoro, saprete organizzarvi con precisione e affrontare ogni sfida con determinazione. Il desiderio di affermarvi è forte, ma occorre pazienza. Evitate di farvi influenzare da chi non crede in voi. Ogni piccolo passo è una conquista e, anche se non tutto è perfetto, state costruendo qualcosa di solido. L’energia non vi mancherà.

2️⃣- Acquario. La solitudine può spaventare, ma insegna più di mille presenze sbagliate. È stando soli che si scopre cosa davvero serve, cosa ci fa bene, chi vale la pena.

Non accontentatevi solo per riempire un vuoto. Costruitevi una vita che non abbia bisogno di riempitivi. Vi attende una domenica dinamica e sorprendentemente positiva. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti spenti, ritrovate energia, leggerezza e un pizzico di entusiasmo. Attenzione solo agli eccessi a tavola: meglio concedersi qualche sfizio senza esagerare. L’amore sarà al centro della scena, con possibilità di incontri fortunati o momenti romantici. Vi sentirete più affascinanti e in sintonia con chi vi circonda.

1️⃣- Pesci. Anche se nessuno vede ciò che affrontate, anche se nessuno vi dice "bravi", sappiate che il vostro impegno ha un valore immenso. Ogni volta che vi alzate nonostante la fatica, state vincendo.

Non smettete di crederci: siete più forti di quanto pensiate. Siete in splendida forma e la giornata promette bene. Avrete la forza di lasciar correre chi cerca di infastidirvi o di limitarvi. Vi sentite più forti, più centrati e pronti a difendere il vostro spazio. L’estate si sta rivelando ricca di emozioni e nuovi significati. In arrivo una richiesta o un contatto da parte di qualcuno che conoscete: valutate bene se dedicarvi o meno. Anche eventuali movimenti di denaro o piccoli affari personali andranno gestiti con lucidità. Il cielo sembra sorridervi.

Analisi astrologica della giornata

Tante le situazioni astrali che si manifesteranno in queste 24 ore. Mercurio retrogrado in Leone potrebbe causare complicazioni nelle interazioni interpersonali, soprattutto in contesti in cui l’ego o l’orgoglio sono coinvolti.

Sole in Cancro in trigono con Lilith in Scorpione, favorisce un’introspezione profonda, portando a galla emozioni nascoste o desideri repressi.

Marte in Vergine opposto al Nodo Lunare Nord in Pesci crea una tensione tra il bisogno di ordine e precisione e il desiderio di seguire un flusso più intuitivo.

Infine, Luna in Gemelli in congiunzione con Urano in Gemelli si presenta come una configurazione particolarmente potente, portando a una giornata di sorprese, idee brillanti e possibili cambiamenti improvvisi nei piani.