L'oroscopo del 9 febbraio si forma con la Luna in Scorpione, in Ultimo Quarto, che accende lo spirito di ciascun segno dello zodiaco. La settimana inizia al primo posto in classifica per chi è nato sotto il segno del Pesci. Al contrario, il Sagittario ancora è ultimo, secondo stelle. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo giorno 9 febbraio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣ - Pesci. La giornata vi restituisce fiducia, entusiasmo e una bella sensazione di centratura emotiva. In famiglia si respira un’aria più serena e questo vi permette di sciogliere tensioni rimaste in sospeso.

Se nei giorni scorsi ci sono stati contrasti con una persona cara, ora avete l’occasione di chiarire e ritrovare complicità. L’amore è vissuto con intensità e trasporto, tanto che qualcuno di voi si scoprirà particolarmente romantico e incline a lasciarsi andare ai sentimenti. Anche chi è impegnato sul lavoro avverte meno fatica e affronta gli impegni con uno spirito più leggero. Una telefonata o un messaggio inatteso potrebbe regalarvi un sorriso. Approfittate di queste ore per ricaricare le energie, perché i prossimi giorni richiederanno concentrazione e determinazione.

2️⃣ - Cancro. Dopo un periodo emotivamente complesso, ritrovate forza e voglia di reagire. Alcune delusioni hanno lasciato il segno, ma ora sentite il bisogno di liberarvi di pensieri negativi e pregiudizi che non vi appartengono più.

È il momento giusto per concentrarvi su ciò che vi fa stare bene e per rimettere al centro voi stessi. Nel corso della giornata il morale cresce e vi sentite più motivati, pronti a guardare avanti con maggiore fiducia. Non conta solo l’obiettivo finale, ma anche il modo in cui affrontate il percorso. Concedetevi tempo, ascoltate le vostre emozioni e date valore ai piccoli progressi.

3️⃣ - Leone. Lunedì che si presenta piacevole e vi permette di togliervi qualche soddisfazione personale. Avete voglia di evasione, di cambiare aria e di programmare qualcosa di stimolante per il futuro. È un buon momento per pensare a viaggi o progetti che vi aiutino a staccare dalla routine. Nei rapporti affettivi è importante parlare chiaro: se qualcosa vi ha infastidito, meglio affrontare l’argomento con sincerità piuttosto che rimandare.

I single potrebbero vivere situazioni interessanti, mentre chi è troppo concentrato sulla carriera farebbe bene a ritagliarsi più spazio per la vita privata. Il benessere passa anche dall’equilibrio.

4️⃣ - Bilancia. La giornata scorre con ritmi lenti e rilassanti, ideale per recuperare serenità. In famiglia non mancano piccole tensioni, soprattutto nei rapporti con persone dal carattere forte, ma il dialogo risulta più efficace del solito. È un buon momento per chiarire e per trovare punti di incontro. L’amore occupa un ruolo centrale nei vostri pensieri e chi è in coppia sente il desiderio di condividere momenti speciali, anche attraverso gesti semplici ma significativi. I progetti importanti legati alla vita di coppia iniziano a prendere forma, purché continuiate a credere nei vostri sogni senza perdere la determinazione.

5️⃣ - Gemelli. Vi aspetta una giornata piena di stimoli, anche se partirete con un ritmo più lento del solito. Alcune risposte che attendete non arriveranno subito, ma è solo questione di tempo. In famiglia è richiesta maggiore presenza, soprattutto se avete responsabilità verso i più piccoli. La distrazione è un tema da tenere sotto controllo: fate attenzione nelle attività quotidiane e cercate di essere più concentrati. Sul piano sentimentale il clima è positivo, con nuove conoscenze per chi è solo e una bella intesa per le coppie. Non trascurate le amicizie, soprattutto se qualcuno vicino a voi ha bisogno di sostegno.

6️⃣ - Acquario. Vi svegliate con uno stato d’animo più sereno e una maggiore soddisfazione personale.

Dopo una fase in cui vi siete sentiti limitati dalla routine, ora riuscite a respirare e a vedere le cose con più chiarezza. È una giornata ideale per organizzare i prossimi impegni e pianificare con calma ciò che vi attende. Gli incontri sono favoriti e l’ambito affettivo regala emozioni piacevoli, soprattutto alle coppie consolidate. Un consiglio ricevuto potrebbe rivelarsi utile, mentre chi è solo farebbe bene a non forzare i tempi: i sentimenti hanno bisogno di spazio per crescere.

7️⃣ - Scorpione. Avvertite il bisogno di cambiare qualcosa nella vostra vita, soprattutto se vi sentite intrappolati in situazioni ripetitive. In famiglia emergono tensioni che richiedono attenzione e pazienza.

Alcune ferite del passato non sono ancora del tutto rimarginate e questo vi rende più sensibili del solito. È importante non chiudervi in voi stessi. Sul fronte economico serve prudenza: se le spese vi pesano, valutate nuove soluzioni con creatività. Dai momenti difficili nascono spesso le idee migliori, purché non perdiate fiducia nelle vostre capacità.

8️⃣ - Ariete. Lunedì che profuma di romanticismo, voglia di condividere e che regala una spinta positiva nei rapporti affettivi. Un legame si rafforza e un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo. È importante però ricordare che non sempre i vostri desideri coincidono con quelli degli altri: il compromesso è la chiave per evitare incomprensioni.

Prendetevi cura della salute e non sottovalutate i segnali di stanchezza. Organizzare una serata speciale può aiutarvi a vivere con maggiore intensità le emozioni, puntando più sulla sintonia che sull’apparenza.

9️⃣ - Capricorno. La giornata è caratterizzata da calma e riflessione. Nei rapporti affettivi è tempo di recuperare ciò che è stato trascurato, soprattutto se c’è stata distanza emotiva. Guardare troppo lontano può scoraggiare, perciò concentratevi su ciò che potete fare ora, passo dopo passo. Questo approccio è utile anche per chi sta affrontando un momento di perdita o cambiamento: restare ancorati al presente aiuta a ritrovare stabilità. Concedetevi momenti di passione e autenticità, senza rimandare ciò che può essere vissuto subito.

1️⃣0️⃣ - Vergine. Avete bisogno di rallentare e di dedicare tempo alle persone care o a voi stessi. Negli ultimi tempi avete dato molto al lavoro e agli impegni quotidiani, mettendo in secondo piano il benessere personale. Chi vive da solo organizza la giornata all’insegna del relax, tra letture, riposo e attività rigeneranti. È importante ascoltare il corpo e sostenerlo con abitudini più sane. Anche una ferita emotiva recente inizia a rimarginarsi, permettendovi di guardare avanti con maggiore serenità.

1️⃣1️⃣ - Toro. Arrivate a questa giornata piuttosto provati, sia fisicamente che mentalmente. La settimana scorsa è stata intensa e ora sentite il bisogno di isolarvi per recuperare energie.

Un’esperienza passata vi ha reso più cauti, ma attenzione a non lasciare che la diffidenza condizioni ogni nuova possibilità. Se state conoscendo qualcuno, cercate di non proiettare vecchie delusioni sul presente. Fare tesoro degli errori è giusto, ma senza chiudere il cuore. Il riposo e la riflessione vi aiuteranno a ritrovare equilibrio.

1️⃣2️⃣ - Sagittario. La giornata risulta impegnativa e vi sentite scarichi, con poca voglia di affrontare incombenze e responsabilità. Non esitate a chiedere aiuto se ne avete bisogno: condividere il peso non è una debolezza, ma un atto di consapevolezza. Nel corso del pomeriggio riuscite a ritagliarvi uno spazio solo per voi, ritrovando un po’ di pace. Evitate discussioni inutili e non sentitevi obbligati a risolvere i problemi degli altri.

In amore, se un rapporto viene vissuto più come un dovere che come un piacere, forse è il momento di interrogarsi su ciò che desiderate davvero. Amatevi di più e partite da voi.

Breve quadro astrologico della giornata

Dunque, il 9 febbraio 2026 presenta un cielo teso e profondamente introspettivo. La Luna in Scorpione, nella fase di Ultimo Quarto, invita a fare pulizia emotiva, chiudere situazioni irrisolte e affrontare ciò che è rimasto in sospeso, anche se scomodo. La Luna, inoltre, quadrato a Venere, Marte e Sole, regala un lunedì potente e allo stesso tempo dispendioso in termini di energia. Per iniziare bene la settimana l'ideale sarebbe lasciar andare ciò che non funziona più, purché si scelga la via della lucidità invece dello scontro.