Nelle prossime 24 ore la Luna è in Sagittario e Urano si trova in Gemelli, fresco d'ingresso. L'oroscopo dell'8 luglio 2025 regala il primo posto in classifica al Cancro, nel pieno di un periodo rivoluzionario della sua esistenza. Al contrario, l'ultima posizione va all'Acquario. Di seguito la classifica decrescente e le previsioni astrologiche della giornata per tutti i segni.

Classifica e oroscopo dell'8 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Acquario. L'oroscopo non sembra avere buone notizie per voi. Questa potrebbe rivelarsi una giornata poco brillante: se qualcosa ha la possibilità di andare storto, lo farà senza esitazione.

Meglio correre ai ripari e ridurre al minimo le attività. Rimandate impegni importanti, appuntamenti o commissioni rilevanti. Non prendete decisioni, non dichiaratevi e non vuotate il sacco. Meglio tenere la bocca 'cucita'! Piuttosto, usate queste ore per concedervi una pausa, anche breve, dal mondo esterno. Mente e corpo hanno bisogno di tirare un po' i remi in barca, a volte. Fate chiarezza dentro di voi e cercate di ristabilire l'equilibrio. Agosto sarà ricco di momenti piacevoli: single e coppie avranno molte occasioni per divertirsi.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Smettete di pensare che il vostro cuore sia sbagliato solo perché qualcuno non l’ha saputo custodire. L’amore giusto non vi ferirà, vi costruirà.

E finché non arriva, non dimenticate di amare voi stessi come nessuno ha mai fatto. Siete inclini a perdervi in pensieri e preoccupazioni, spesso ingigantendo tutto. In questa giornata potrebbero emergere critiche inaspettate da parte di qualcuno, quindi mantenete alta l’attenzione. Anche se vi trovate ad affrontare piccole difficoltà, avete tutte le risorse per uscirne vittoriosi. Lavorate sull’umiltà e cercate di essere più comprensivi verso le persone vicine. Attenzione agli eccessi, soprattutto in fatto di dolci o caffeina: il vostro aspetto riflette un certo affaticamento.

1️⃣0️⃣- Vergine. State attraversando una fase in cui alcune attività che prima vi piacevano ora vi pesano. Questo è un chiaro segnale: avete bisogno di staccare la spina.

L'astrologia prescrive (se possibile) una bella vacanza al mare, in una zona tranquilla ma non noiosa. Avete bisogno di circondarvi di amore, di persone nuove, di quelle che hanno un modo di vivere frizzante e curioso. Così facendo, finirete per ricaricare le vostre pile interiori e prepararvi al meglio agli ultimi colpi dell'anno. I mesi finali, quelli che vanno dall'autunno all'inizio dell'inverno, potrebbero finire con il botto, ma dipenderà tutto da voi. Siete insicuri in amore, ma se non volete condurre una vita banale, datevi da fare. Intanto, in queste 24 ore concedetevi una pausa dal solito tran-tran e focalizzatevi su voi stessi. Provate cose nuove, assaggiate cibi diversi, rinnovate l’armadio, guardate film leggeri.

Insomma, date spazio al divertimento e lasciatevi travolgere dalla passione. Anche un piccolo gesto può trasformare l’estate in un ricordo speciale.

9️⃣- Scorpione. L’autunno porterà grandi cambiamenti, quindi non sprecate tempo prezioso in questa estate. Il vostro martedì potrebbe essere carico di tensione, forse a causa di eventi recenti che vi hanno colpito emotivamente. Potreste anche trovarvi in attesa di qualcosa di importante. I pettegolezzi nascono spesso da insicurezze personali: chi ne è vittima cerca di distogliere l’attenzione da sé parlando degli altri. Ignorate le voci e proteggete il vostro equilibrio. Ogni svolta inaspettata è una prova, ma anche un’occasione per scoprire una forza che non sapevate di avere.

Respirate, rialzatevi, e fate del vostro meglio, anche quando sembra di camminare al buio. Ce la farete.

8️⃣- Gemelli. Negli ultimi giorni, da un lato vi sentite demotivati, dall’altro sognate ad occhi aperti o vi godete il sole. In famiglia potrebbero nascere discussioni: cercate il dialogo e mantenete la calma. Se c’è qualcosa da fare e continuate a rimandare, affrontatelo subito. Procrastinare non fa che aumentare lo stress. Una volta tolto il pensiero, ritroverete la vostra serenità. Avete un difetto su cui lavorare: non credete abbastanza nelle vostre capacità. Forse la colpa è di una certa persona che non fa altro che giudicarvi male, come se non ne faceste una giusta. Oppure comparata la vostra vita a quella altrui.

L'erba del vicino è sempre più verde, recita un proverbio. Perché non cercate di stilare una lista dei vostri pregi? E perché invece non cercate di lavorare su ciò che non vi garba di voi stessi? Così facendo, potrebbe manifestarsi quel cambiamento che tanto sognate.

7️⃣- Sagittario. Entro il fine settimana molte situazioni si risolveranno, e tornerete a sorridere. In queste ore potreste essere in attesa di buone notizie. Una camminata all’aria aperta sarà benefica per le articolazioni e per la forma fisica. Ricordatevi di bere tanta acqua, specie con queste temperature. Alcuni di voi potrebbero concedersi un momento di relax dal parrucchiere o dall’estetista. E se la persona che vi fa battere il cuore vi ha respinto, non deprimetevi.

Il rifiuto non dice nulla sul vostro valore. Non tutti sono pronti per ciò che sapete dare. Non abbiate paura di mostrarvi vulnerabili: è lì che risiede la vostra bellezza. Continuate ad aprirvi, ma solo a chi è capace di custodirvi.

6️⃣- Leone. Per superare il periodo complicato che vi ha messi alla prova, serve concretezza e determinazione. Anche in amore si potrà recuperare terreno. Evitate di sovraccaricarvi mentalmente o di pretendere il controllo su tutto: chiedere una mano non è segno di debolezza. Chi è single è alla ricerca di nuove opportunità, ma sarà ad agosto che arriveranno le vere emozioni. L’amore vero non vi chiede di essere perfetti, ma presenti. Non rinunciate al cuore solo perché avete un’agenda piena.

Trovate spazio per chi vi fa sentire vivi. Anche pochi minuti al giorno possono fare la differenza. Per il resto, la giornata si prospetta tranquilla.

5️⃣- Bilancia. Non vi manca proprio niente, anzi avete tutto l'arsenale per conquistare la vita che desiderate. Ma se vi sottovalutate, denigrate o se non fate altro che dirvi 'questo non mi è possibile', allora difficilmente cambierete il tracciato della vostra esistenza. Zero più zero, fa zero. Uno più zero, fa uno. Quindi, datevi da fare. Lavorate sodo, sia che cercate l'amore, sia che vogliate una vita più movimentata, e sia che siete pronti a cambiare lavoro. Questo mese vi invita a darvi da fare, soprattutto se avete in programma un viaggio, un matrimonio tra agosto e settembre.

Approfittate di ogni occasione utile, in un periodo in cui nulla è scontato. Ponetevi obiettivi nuovi e tornate a pensare in grande. Se vi sentite sopraffatti, delegate e alleggerite la vostra routine quotidiana. Anche l’organizzazione è una forma di equilibrio.

4️⃣- Ariete. Mostrate senza timore il vostro carattere, anche se vi sentite a disagio in pubblico. Non rinunciate alla vostra autenticità solo per piacere agli altri e non cercate di uniformarvi a ciò che non vi appartiene. In famiglia serve più tolleranza. Se le emozioni sembrano affievolite, spostate l’attenzione sul lavoro o su obiettivi concreti. Chi è in vacanza dovrebbe godersi il momento, senza pensare al rientro. Non siete assolutamente 'di troppo'.

Forse avete solo cercato il vostro posto nei cuori sbagliati. Smettete di ridurvi per entrare in spazi troppo piccoli per ciò che siete. La persona giusta non vi farà sentire fuori misura. In ogni caso, leggete un bel libro di crescita personale, esplorate nuove passioni adrenaliniche e (perché no?) frequentate gente diversa dal solito.

3️⃣- Pesci. Siete in fase di risalita, dopo un periodo profondamente stressante. Il vostro cuore sta vivendo una fase inspiegabile. Forse siete innamorati o forse non siete poi così sicuri della vostra relazione amorosa. In ogni caso, prima di agire, elaborate un piano ben strutturato. Scavate a fondo, nelle profondità della vostra anima: è lì che si cela la risposta giusta.

A parte ciò, in queste 24 ore avrete modo di rilassarvi e di divertirvi, ma non trascurate il corpo. Concedetevi una coccola beauty, che sia una maschera, un automassaggio o una bella camminata nella natura. Se vi trovate davanti ad un bivio importante: il tempo non aspetta e non chiede il permesso a nessuno, quindi non rimanete fermi.

2️⃣- Toro. In questo martedì vi sentirete più leggeri e sorridenti che mai. Avrete la sensazione di esservi lasciati alle spalle molte insicurezze e incertezze. Anche la situazione finanziaria e professionale può migliorare, soprattutto se smetterete di fissarvi troppo su ciò che non va. Il trucco per vivere una buona vita, è trovare sempre il lato positivo delle cose, un po' come la Pollyanna dell'omonimo romanzo.

La vostra energia mentale e fisica sarà al massimo. Godetevi le giornate facendo ciò che per mesi avete soltanto immaginato. A volte siete troppo severi con voi stessi, convinti di essere perseguitati dalla sfortuna. È ora di cambiare prospettiva: le cose belle ci sono, basta notarle. Ricordate: “Fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce”.

1️⃣- Cancro. State vivendo un periodo di rivoluzione interiore. Dovete aprire gli occhi, fare pace con voi stessi e accettare che il tempo ha cambiato le cose. Se vi ostinate a combattere incessantemente contro il destino, non ne caverete nulla di buono. Fate solo ciò che è in vostro potere. Scegliete il miglioramento personale. Immaginate il futuro come vi piacerebbe che fosse, dopodiché impegnatevi a costruirlo.

Forse le cose non andranno come desiderato, ma se puntate al massimo, otterrete almeno un minimo soddisfacente. Preparatevi a trascorrere una giornata intensa e florida di emozioni. Cercate di dare il meglio in ogni situazione. Potreste trovarvi a fronteggiare un momento delicato, ma saprete reagire con forza e determinazione. Il vostro cuore è grande e chi vi ha perso lo sa bene. Date la precedenza a voi stessi, all'amore, a ciò che vi fa sentire bene. La fortuna sarà dalla vostra parte per tutta l’estate, approfittatene fino in fondo.

Sintesi situazione astrologica della giornata di martedì

Sintetizzando, questo martedì 8 luglio si presta a essere un giorno frizzante, tutt'altro che spento e noioso. Entusiasmo, equilibrio e innovazione, si mescolano formando un turbinio di emozioni indescrivibili. Ciascun segno è chiamato a testare se stesso, affrontando sfide, desiderio di libertà ed esplorando i sogni insieme alla Luna in Sagittario. In tutto ciò occorre tenere presente che Urano, Venere e Marte richiedono attenzione a cambiamenti improvvisi, relazioni e gestione dello stress.