L'oroscopo giornaliero del 9 luglio non promette niente di buono per il Cancro, ultimo in classifica e alle prese con un mercoledì che parte in malo modo a causa della Luna in segno opposto. Con l'astro d'argento nella sua casa astrale, il Capricorno si accinge a trascorrere una buona giornata, essendo al primo posto in classifica. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Classifica e oroscopo del 9 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Cancro. Anche nei momenti più bui, c’è una scintilla che aspetta solo di essere accesa.

Siete fatti per resistere, cambiare, rifiorire. Non lasciate che un cuore ferito vi impedisca di amare ancora: l’amore vero non fa male, cura. La giornata non parte nel migliore dei modi. Alcune tensioni latenti rischiano di emergere proprio quando meno ve lo aspettate, complici anche influssi contrastanti che vi rendono particolarmente irritabili. La Luna contraria potrebbe accentuare il senso di fatica, ma invece di resistere a oltranza, concedetevi una tregua. In serata vi sentirete esausti, con un unico desiderio: staccare da tutto e rannicchiarvi tra le mura domestiche. Se possibile, organizzate giornate più leggere e rilassanti: non c’è nulla di male nel prendersi cura di sé stessi. Dopo mesi a tutta velocità, avete il diritto di rallentare.

1️⃣1️⃣- Vergine. Ogni giorno ha un nuovo margine di riscatto. Smettete di inseguire la perfezione e iniziate ad accettare la bellezza dell’imperfezione. In amore, non accontentatevi di chi vi guarda solo quando gli conviene. Siate la priorità, non un'opzione. Ciò non sminuisce il fatto che vi troviate in un momento delicato, in cui tutto vi appare rallentato o confuso. La verità è che state mettendo troppa pressione su voi stessi nel tentativo di raggiungere obiettivi che, forse, richiedono solo un po' più di tempo e pazienza. Cercate di non lasciarvi distrarre da ciò che fanno gli altri: ogni percorso è personale. Valorizzate i piccoli piaceri quotidiani e riscoprite il gusto per le cose semplici.

Un tramonto in riva al mare, una passeggiata in solitaria o un libro letto al fresco possono avere un effetto rigenerante. Evitate le situazioni caotiche e ricordate: il rispetto degli spazi altrui è anche un modo per proteggere i vostri.

1️⃣0️⃣- Sagittario. La vita non segue sempre i vostri piani, ma potete riscriverli. Non permettete alle delusioni di spegnervi. Se sentite di aver perso terreno negli ultimi tempi, sappiate che risalire è possibile, ma dipende solo da voi. Serve una spinta interiore, una motivazione sincera che vi riporti a galla. In amore, c’è qualcosa da chiarire: incomprensioni o distanze emotive stanno minando la serenità di coppia. Vi sembra di non parlare più la stessa lingua del partner?

Allora è il momento di fare una scelta consapevole: provare a ricostruire o lasciar andare. Il cuore richiede presenza e coraggio: non nascondete il bisogno d'affetto, né la voglia di amare bene. Sul lavoro vi sentite scarichi, forse perché state dando più di quanto ricevete. Non trascurate il bisogno di prendervi una pausa rigenerante.

9️⃣- Acquario. Ciò che state costruendo non darà frutti nell’immediato, ma nel tempo saprà ricompensarvi ampiamente. Continuate a curare i progetti con pazienza, dedizione e fiducia. Le buone abitudini, la lettura, la musica o lo sport sono strumenti preziosi per mantenere in equilibrio mente e corpo. Siete come un albero: più le radici sono salde, più i rami possono crescere forti.

Il vostro bagaglio di esperienze si arricchisce ogni giorno, non sottovalutatelo. Questa settimana può offrirvi piccole ma significative conquiste interiori. Quando siete stanchi, non mollate: riposate, ma non smettete di credere in voi. Ogni sfida quotidiana è una palestra per la vostra mente. E in amore, se qualcosa non funziona, non nascondete la polvere sotto al tappeto: affrontate, chiarite, scegliete.

8️⃣- Toro. Giornata non semplicissima, soprattutto per chi deve affrontare giornate lavorative sotto il sole cocente. La stanchezza fisica, unita all’irritabilità generale, rischia di farvi perdere la pazienza facilmente. Non sottovalutate i segnali del corpo: un calo energetico può nascondere il bisogno urgente di rallentare.

Provate a rinfrescare le idee con una bibita ghiacciata, una doccia fredda o qualche minuto in silenzio. Il weekend si preannuncia più interessante e potrebbe portare l’ispirazione giusta per dare il via a un nuovo progetto. Ma non partite senza un piano ben preciso. Le giornate no non vi definiscono. Ciò che conta è come reagite. Non chiudete il cuore solo perché qualcuno vi ha ferito: le cicatrici raccontano che ci avete provato, non che avete fallito.

7️⃣- Ariete. Ogni difficoltà vi sta insegnando qualcosa. Non cercate scorciatoie, affrontate tutto a viso aperto. Nell’amore, se sentite freddo emotivo, non fingete che vada tutto bene: meritate calore, presenza, verità. Da qualche tempo vi sentite intrappolati in una routine che non vi rappresenta più.

La voglia di cambiamento è forte, ma prima di agire è bene capire cosa desiderate davvero. Forse state vivendo una fase di calo energetico e di poca produttività, ma il clima estivo può essere un valido alleato per recuperare leggerezza. Ascoltate il vostro intuito e non costringetevi a fare ciò che vi pesa. Allo stesso tempo, non rinunciate alle buone abitudini che avete iniziato a coltivare nei mesi passati. Il cambiamento parte da dentro.

6️⃣- Scorpione. Non temete i cambiamenti: sono l’unico modo per diventare ciò che siete davvero. Se qualcosa si spezza nel quotidiano, aggiustatelo con calma e determinazione. Smettete di accontentarvi di chi vi dà a metà. In queste 24 ore, attenzione agli sbalzi di temperatura e agli eccessi.

Siete particolarmente sensibili in questo periodo e non è il caso di mettere a dura prova il vostro organismo. Un po' di silenzio e introspezione vi faranno bene: vi permetteranno di ascoltare meglio ciò che accade dentro di voi, oltre che fuori. Anche l’alimentazione merita una revisione: privilegiate cibi freschi e di stagione. In amore, le cose sembrano procedere serenamente, ma non abbassate troppo la guardia. Un equilibrio stabile si costruisce con la cura quotidiana.

5️⃣- Leone. Nessuna giornata storta ha il potere di definire chi siete. Rialzatevi, anche solo con un piccolo gesto. Non arrendetevi al silenzio: parlate, cercatevi, lottate per chi vale e lasciate andare chi non vi sceglie.

Giornata movimentata, con momenti 'caldi' non solo dal punto di vista meteorologico ma anche emotivo. Vi sentirete spinti a riconsiderare alcune scelte fatte in passato. Se non siete del tutto soddisfatti di ciò che avete, è il momento di chiedervi cosa potete fare per migliorare. I problemi non vanno ignorati, perché tendono a crescere quando li si lascia in disparte. Affrontateli con coraggio e lucidità. Ricordate: ogni crisi può essere un’opportunità di rinascita.

4️⃣- Bilancia. Quando qualcosa vi delude, non è la fine: è solo un nuovo inizio camuffato. Affrontate le sfide a testa alta. E se il cuore vi fa male, ricordate che amare significa rischiare, ma anche crescere e imparare. Un imprevisto fuori casa potrebbe portarvi a rivedere alcuni atteggiamenti.

Di solito non amate esporsi troppo, temete i giudizi e vi trattate con eccessiva severità. Ma è il momento di imparare ad ascoltare il vostro istinto senza preoccuparvi troppo del pensiero altrui. La libertà comincia quando smettete di cercare approvazione. Stabilite confini netti, sia nelle relazioni che nelle dinamiche familiari o professionali. È l’unico modo per ritrovare l’armonia che desiderate.

3️⃣- Gemelli. La routine vi schiaccia? Allora rivoluzionatela. Siete voi i registi della vostra vita, non semplici comparse. Non aspettate che sia l'altro a fare il primo passo: amate con coraggio o lasciate andare con dignità. Mercoledì che potrebbe regalarvi delle sorprese. Alcuni segnali, all’apparenza insignificanti, vi spingeranno a guardare le cose da un altro punto di vista.

Non sempre è facile restare ottimisti, specie quando tutto sembra remare contro, ma è proprio nei momenti difficili che emerge la grinta. Mettete in moto la vostra creatività e affrontate gli ostacoli con spirito propositivo. Potete ancora rendere speciale questa fase dell’anno, ma serve impegno e una buona dose di fiducia nel futuro.

2️⃣- Pesci. È tempo di mettere voi stessi al centro. Avete spesso anteposto i bisogni degli altri ai vostri, ma adesso è giusto riprendervi lo spazio che vi spetta. Imparate a dire di no senza sentirvi in colpa. L’estate può essere il momento ideale per ricaricarvi e tornare a credere nei progetti. Anche se il contesto economico non è dei più semplici, dentro di voi c’è ancora una grande forza che può portarvi lontano.

Siate indulgenti con voi stessi e godetevi ogni attimo con consapevolezza. Se qualcosa non va come avevate programmato, fate un bel respiro e ricordate: siete vivi, capaci e pronti a riscrivere la vostra storia. Non perdete la fiducia nell’amore: a volte è proprio quando sembra tutto perduto che arriva ciò che aspettavate.

1️⃣- Capricorno. Non lasciate che un imprevisto rovini tutto ciò che avete costruito finora. Ogni ostacolo è un’occasione per riscoprire quanto siete forti. Giornata perfetta per fermarvi un momento e guardarvi dentro. Siete tra i più disponibili dello zodiaco, sempre pronti a offrire una mano. Ma ogni tanto bisogna mettere un limite, anche per non esaurire tutte le energie.

Questa estate può trasformarsi in una fase preziosa di crescita interiore. Riflettete, meditate e cercate nuovi modi per esprimere voi stessi. L’autunno porterà nuove opportunità, ma dipenderà molto da come avrete gestito questo periodo. Il tempo per prepararvi è ora.

L'astrologia della giornata

Dunque, mercoledì 9 luglio 2025, la Luna in Capricorno domina il quadro astrologico, spingendo tutti i segni a riflettere su responsabilità, obiettivi e strutture personali.

L’ingresso recente di Urano in Gemelli e la presenza di Venere in Gemelli aggiungono un’energia di novità e socialità, mentre Marte in Vergine e Saturno retrogrado in Ariete chiedono disciplina e pazienza. È il giorno dei bilanci, delle azioni pragmatiche e delle opportunità in arrivo entro il giorno 10.