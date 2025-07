L'oroscopo di venerdì 11 luglio 2025 vede il Leone posizionarsi al primo posto della graduatoria. L'Ariete, grazie alla Luna in congiunzione, ritroverà grande armonia nelle relazioni sentimentali. Non sarà una giornata altrettanto positiva per la Bilancia, che fatica a mantenere l’equilibrio emotivo e rischia di perdersi in situazioni poco chiare. Di seguito le previsioni astrologiche dei dodici segni dello zodiaco.

La classifica di venerdì 11 luglio 2025: Sagittario al terzo posto

1° posto – Leone

Siete in splendida forma e lo si percepisce in ogni vostra azione.

La vostra mente è lucida, il cuore è aperto e i vostri passi sono guidati da un’energia coraggiosa che vi permette di avanzare con sicurezza. Riuscite a farvi notare, a prendere decisioni efficaci e a entusiasmare le persone attorno a voi. Che si tratti di lavoro, affetti o progetti personali, otterrete risultati concreti e gratificanti. Il vostro carisma è al massimo e le vostre parole colpiscono nel segno. Approfittate di questa giornata per far valere la vostra visione: il mondo è pronto ad ascoltarvi.

2° posto – Ariete

Vi sentite motivati, reattivi e pieni di voglia di fare: merito della Luna in congiunzione. Questa energia è ideale per affrontare decisioni che avete rimandato o per dedicarvi con intensità a qualcosa che amate.

Avete dalla vostra parte un impulso positivo che vi spinge a non accontentarvi e a cercare sempre un livello più alto di soddisfazione. Sul lavoro potete ottenere riconoscimenti, mentre nei rapporti personali riuscite a chiarire posizioni e a ristabilire complicità. Il vostro entusiasmo è contagioso e attira persone e opportunità. Niente vi può fermare, se seguite la vostra passione con coerenza.

3° posto – Sagittario

La giornata si colora di ottimismo e intraprendenza. Avete voglia di esplorare, di conoscere, di allargare i vostri orizzonti. Il cielo vi sostiene nelle attività che richiedono movimento, apertura e spirito d’iniziativa. Potete fare un incontro stimolante o ricevere una proposta che vi spinge fuori dalla zona di comfort.

Anche nei rapporti personali si percepisce un clima frizzante: riuscite a dire la vostra con ironia e leggerezza, ottenendo più risultati del previsto. I vostri sogni vi sembrano più vicini e il vostro intuito sa perfettamente dove dirigervi.

4° posto – Gemelli

Siete lucidi, comunicativi e pronti a risolvere ciò che fino a poco tempo fa vi sembrava complicato. Le situazioni si sbloccano grazie alla vostra capacità di dialogo, alla vostra intelligenza brillante e alla leggerezza con cui sapete affrontare anche le difficoltà. È una giornata utile per chiarire malintesi, portare avanti trattative o costruire ponti là dove ci sono state incomprensioni. La vostra capacità di adattamento è la vostra vera forza e vi permette di cavarvela anche in situazioni delicate.

Siete sulla strada giusta: continuate così.

5° posto – Capricorno

Senza clamori, ma con grande efficacia, riuscite a portare avanti obiettivi importanti. Non cercate riflettori, ma ottenete risultati concreti. È una giornata produttiva, dove il lavoro può regalarvi soddisfazioni, anche economiche. La vostra solidità viene apprezzata e potreste ricevere un segnale di stima o fiducia da parte di qualcuno che conta. Anche in amore si respira un’aria più serena: riuscite a farvi capire meglio e a costruire intimità attraverso piccoli gesti sinceri. Il vostro passo è lento ma sicuro: procedete con fiducia.

6° posto – Toro

Siete in un momento di riflessione, ma anche di ripresa. Dopo qualche giornata incerta, ritrovate forza e determinazione.

Forse non siete ancora completamente a vostro agio, ma le cose iniziano a girare meglio. Un chiarimento, una telefonata, una notizia che aspettavate da tempo può riportarvi il sorriso. Il vostro approccio concreto vi aiuta a distinguere ciò che vale da ciò che è solo rumore di fondo. Con un po’ di pazienza e costanza, potete rimettere in moto ciò che sembrava fermo. Ascoltate di più e parlate di meno: i risultati arriveranno.

7° posto – Cancro

Il cielo vi mette alla prova, ma con dolcezza. Vi sentite sensibili, emotivi, forse un po’ troppo vulnerabili. Tuttavia, la giornata offre anche spunti preziosi per rivedere alcune priorità e per liberarvi da ciò che non serve più. Non è tempo di grandi azioni, ma di piccoli gesti curativi: una passeggiata, una chiacchierata sincera, un momento tutto per voi.

I rapporti familiari richiedono attenzione, ma possono darvi anche soddisfazioni. L’ascolto diventa il vostro strumento principale per migliorare l’atmosfera attorno a voi.

8° posto – Vergine

Vi sentite un po’ sotto pressione, come se doveste gestire tutto voi e non ci fosse spazio per l’imprevisto. Cercate di non farvi travolgere dall’ansia da prestazione e concedetevi il diritto di sbagliare o di rimandare. La vostra efficienza non è in discussione, ma rischiate di pretendere troppo da voi stessi. Sul lavoro potrebbe esserci un carico eccessivo, mentre in amore avete bisogno di comprensione più che di spiegazioni. Una giornata utile per rimettere in ordine, ma senza forzare. Ogni cosa al suo tempo.

9° posto – Scorpione

C'è qualcosa che vi disturba, ma non sapete bene cosa. Un’irritazione sottile, un malumore che affiora senza una causa precisa. La verità è che avete bisogno di fermarvi e di rimettere a fuoco i vostri obiettivi. Forse state inseguendo qualcosa che non è davvero ciò che desiderate, oppure state trascurando i vostri bisogni profondi. Non è una giornata negativa, ma serve un po’ di introspezione. Evitate lo scontro diretto: non tutti sono pronti ad accogliere la vostra intensità. Meglio la solitudine selettiva che la compagnia rumorosa.

10° posto – Pesci

Siete emotivamente più fragili del solito, e questo vi rende sensibili a ogni parola, gesto o silenzio. Avete bisogno di sentirvi compresi, ma faticate a comunicarlo.

Il rischio è quello di chiudervi in voi stessi e di lasciarvi trasportare da pensieri poco costruttivi. Cercate invece di uscire, di confrontarvi, di aprire spiragli verso l’esterno. Una persona fidata può darvi conforto o un consiglio prezioso. Non isolatevi. Anche una piccola azione può fare la differenza e riportarvi in contatto con le vostre risorse interiori.

11° posto – Acquario

Vi sentite inquieti e insoddisfatti. Ciò che vi circonda vi sembra banale, lento, prevedibile. Avete bisogno di stimoli nuovi, ma non è il momento ideale per rivoluzioni. Questa giornata può insegnarvi il valore della pazienza e dell’attesa. Non sempre serve cambiare tutto: a volte basta guardare ciò che avete con occhi nuovi.

Sul lavoro potreste sentirvi sottovalutati o bloccati, mentre nelle relazioni manca un po’ di connessione profonda. Cercate di non reagire impulsivamente. Il cielo vi chiede di restare in ascolto.

12° posto – Bilancia

Avete la sensazione di camminare su un terreno incerto, dove ogni passo richiede uno sforzo. Vi sentite emotivamente scarichi, forse anche fisicamente stanchi. Le relazioni sembrano non darvi ciò di cui avete bisogno, e il lavoro vi pesa più del solito. In realtà, state attraversando una fase in cui è necessario lasciar andare ciò che non vi appartiene più. È il momento giusto per proteggere il vostro equilibrio e per risparmiare energie. Non forzate nulla: respirate, osservate, attendete. A volte la miglior scelta è quella di fermarsi e ascoltare il proprio silenzio.