Settimana non proprio fortunata per i Gemelli, che secondo l'oroscopo dal 28 luglio al 3 agosto 2025, ne vedranno delle belle a causa di certi imprevisti. Al contrario, le stelle si presentano sorridenti per i Pesci, tra i segni più fortunati dello zodiaco e premiati con il massimo punteggio in classifica.

Previsioni astrologiche della settimana dal 28 luglio al 3 agosto

☘️☘️☘️Gemelli – La settimana in arrivo potrebbe risultare più complicata del previsto, soprattutto per chi vive in ambienti affollati o in località turistiche. Il rumore, il caldo e la presenza costante di persone invadenti rischiano di minare la vostra serenità.

Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi trascinare in discussioni inutili. La tentazione di dire ciò che pensate sarà forte, ma non sempre ne vale la pena. In amore, potreste sentirvi fraintesi o poco compresi: sarà meglio rimandare chiarimenti e confronti. Sul lavoro o nei progetti personali, è il momento di chiedere aiuto e fare gioco di squadra: agire da soli potrebbe solo stancarvi inutilmente.

☘️☘️☘️Toro – La settimana si presenta piuttosto movimentata, con alcune situazioni che rischiano di sfuggire di mano. Le apparenze ingannano, quindi evitate di giudicare troppo in fretta persone o contesti. Potrebbero emergere piccoli intoppi, ritardi o imprevisti che vi costringeranno a cambiare i piani all’ultimo minuto.

Riuscirete a superare tutto se saprete prendere posizione con decisione. Dal punto di vista economico, c’è una lieve ripresa in vista, forse un pagamento in sospeso andrà finalmente a buon fine. In amore, restate aperti alle novità: una conoscenza casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di più interessante.

☘️☘️☘️Cancro – La partenza della settimana sarà il vostro momento migliore: sfruttatelo per concludere affari, sistemare questioni importanti o chiarire situazioni sentimentali. Da metà settimana in poi, tutto diventerà più intenso e imprevedibile. Avrete mille cose da fare e la stanchezza potrebbe farsi sentire. Non sarà semplice trovare un momento per voi, ma sarà importante concedervi anche piccole pause rigeneranti.

Se il mese passato vi ha lasciati scarichi o pensierosi, ad agosto tornerà la voglia di muovervi, viaggiare e divertirvi. Attenzione alle spese: tra cene, regali e svaghi, il portafoglio potrebbe alleggerirsi rapidamente.

☘️☘️☘️Ariete – Le tensioni vissute di recente cominceranno ad allentarsi e vi sentirete più leggeri, soprattutto nella comunicazione. Riuscirete finalmente a esprimere con chiarezza ciò che provate e a liberarvi di quel senso di inadeguatezza che vi ha fatto compagnia nelle ultime settimane. Sarà necessario però fare delle valutazioni importanti e prendere alcune decisioni che rimandate da tempo. In amore, non tutte le storie sono destinate a durare, ma le nuove possibilità non mancheranno.

Tenete gli occhi aperti: l’estate potrebbe sorprendervi con un incontro davvero significativo.

☘️☘️☘️☘️Bilancia – La settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. Da un lato avrete voglia di mettervi in gioco, dall’altro potreste sentirvi rallentati da situazioni burocratiche o familiari. Alcuni ritardi potrebbero farvi innervosire, ma sarà fondamentale non perdere la calma. In amore, la complicità continua, ma gli sbalzi d’umore rischiano di generare fraintendimenti. Evitate di riversare sul partner le vostre insicurezze. È tempo di lasciar andare ciò che non funziona più nella vostra vita e di riorganizzare le priorità. La salute tiene, ma non trascurate il riposo.

☘️☘️☘️☘️Vergine – Il clima della settimana sarà dinamico, anche se a tratti caotico.

Sentirete il bisogno di evadere dalla routine e vivere esperienze nuove, ma allo stesso tempo ci saranno mille piccole responsabilità a richiamarvi all’ordine. La chiave sarà la collaborazione: coinvolgete chi vi sta vicino, sia in ambito lavorativo che familiare. I sogni nel cassetto restano vivi, ma per realizzarli serviranno più costanza e meno distrazioni. Se avete dei figli, le giornate potrebbero essere molto frenetiche. Entro il fine settimana potrebbero arrivare notizie importanti o occasioni per partire.

☘️☘️☘️☘️Scorpione – La settimana sarà utile per ritrovare equilibrio dopo un periodo un po’ instabile. Se vi sentite ancora in crisi, cercate di considerare le difficoltà come occasioni di crescita e non come ostacoli insormontabili.

In amore ci sarà spazio per il recupero emotivo: il sostegno del partner si farà sentire e, per chi è single, non è escluso un riavvicinamento con una persona del passato. Sul fronte economico, le preoccupazioni non mancano, ma ci sarà modo di trovare soluzioni valide. Non perdete di vista ciò che davvero conta: un piccolo passo alla volta vi riporterà nella giusta direzione.

☘️☘️☘️☘️Leone – Finalmente comincia una fase molto più favorevole. La stanchezza accumulata nei mesi scorsi verrà spazzata via da una nuova energia che vi accompagnerà per tutta la settimana. Sentirete che le cose tornano a girare per il verso giusto e potrete mettere in atto tutto ciò che avete programmato. In amore, le coppie solide vivranno momenti intensi e romantici, quasi come in una seconda luna di miele.

Chi è single potrà divertirsi e lasciarsi andare con più leggerezza. Sul fronte familiare, sarà utile abbassare i toni e non imporre le proprie idee a tutti i costi.

☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario – Alcuni imprevisti potrebbero affacciarsi durante la settimana, specialmente nei rapporti professionali. Se c’è tensione nell’ambiente lavorativo, cercate di non alimentarla ulteriormente. La vostra energia sarà in risalita e vi permetterà di affrontare con maggiore determinazione tutto ciò che vi ostacola. In amore, la passione tornerà protagonista e vivrete situazioni intense che vi faranno battere il cuore. Chi è in coppia ritroverà complicità, mentre i single si lanceranno in nuove conoscenze. L’importante sarà non avere fretta: lasciate che gli eventi seguano il loro corso naturale.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno – Questa settimana vi spingerà ad affrontare emozioni profonde e a fare chiarezza dentro di voi. Alcuni pensieri che avete tenuto nascosti emergeranno e sarà il momento di guardarli in faccia. In amore, finalmente potrete fare breccia nel cuore di chi vi interessa o rafforzare un legame già esistente. Le coppie stabili potranno progettare qualcosa di importante, come una convivenza o un viaggio. Agosto si preannuncia ricco di emozioni e sarà bene approfittarne per godervi ogni momento. Sul piano economico ci saranno movimenti in entrata e in uscita: tenete tutto sotto controllo.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario – Vi attende una settimana sorprendente, ricca di occasioni favorevoli in ambito lavorativo e affettivo.

Alcuni progetti, rimasti in sospeso nei mesi scorsi, potranno finalmente prendere il via. Siate pronti ad accogliere i cambiamenti: la vita vi sta spingendo a rinnovarvi e ad abbandonare ciò che non vi rappresenta più. In amore, anche le relazioni più datate avranno un nuovo slancio. Chi potrà concedersi un po’ di riposo, ne trarrà grande giovamento. Il weekend sarà l’ideale per una gita fuori porta o per ricevere una visita inattesa, ma gradita.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – Settimana promettente, specie per chi ha voglia di tornare a mettersi in gioco. Sarete particolarmente persuasivi e capaci di attrarre le persone giuste. La vostra comunicazione sarà efficace e riuscirete a farvi valere, sia nel lavoro che nella sfera privata.

La concentrazione sarà alta, l’energia in aumento: approfittatene per recuperare ciò che avete lasciato in sospeso. Non tutte le giornate saranno semplici, ma saprete reagire con determinazione. In amore, fate attenzione alle finte amicizie: qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero con voi. Nuove esperienze, cambi di look e giornate al mare completeranno il quadro.