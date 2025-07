L'oroscopo del weekend 26 e 27 luglio è pronto a svelare come sarà l’ultimo fine settimana di luglio. Sabato la Luna sarà ancora in Leone, mentre domenica passerà in Vergine. Il primo posto della classifica va alla Vergine, mentre la Bilancia chiude al 12° posto. Scopriamo cosa riservano le stelle per ciascun segno dello zodiaco.

Classifica e oroscopo del weekend 26-27 luglio 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Bilancia. In questo fine settimana rischierete di lasciarvi trascinare troppo dal ritmo frenetico delle uscite, degli inviti e delle mille cose da fare.

Le occasioni per divertirsi non mancheranno, ma il vero rischio sarà quello di perdere il controllo, sia in termini di spesa che di energie. Avete accumulato tensione e stress, e la tentazione di sfogarvi con eccessi o richieste insistenti potrebbe creare fastidi nei rapporti interpersonali. Dovreste imparare a rallentare e ascoltare anche chi vi sta intorno: non tutto può ruotare sempre attorno alle vostre esigenze. In amore, c'è bisogno di un po' di silenzio in più e di parole più gentili. Verso fine mese, potrebbero emergere spese impreviste o momenti di instabilità emotiva. Provate a ritagliarvi uno spazio di tranquillità: vi farà bene rimettere ordine, fuori e dentro di voi.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Vi sentirete un po’ scarichi, quasi svuotati.

La stanchezza accumulata negli ultimi tempi si farà sentire tutta insieme e potrebbe affiorare un senso di insoddisfazione generale. Soprattutto in amore, le cose non andranno secondo le aspettative: vi sentirete delusi, forse persino traditi dalle promesse non mantenute. È importante non cedere alla negatività: si tratta solo di una fase, che passerà. Concedetevi del tempo per voi, magari allontanandovi dai soliti contesti e concedendovi una giornata al mare, una cena fuori o semplicemente un pomeriggio di ozio. Non sottovalutate però i piccoli screzi familiari: potrebbero sfociare in discussioni poco costruttive. L’estate deve restare un’occasione per rigenerarsi, non per accumulare altre tensioni.

1️⃣0️⃣- Acquario. C'è un senso di attesa che vi accompagna in queste giornate: avete la sensazione che qualcosa di importante stia per accadere, ma non riuscite a inquadrarlo con chiarezza. Questa incertezza potrebbe trasformarsi in agitazione e, di conseguenza, in nervosismo. Il rischio sarà quello di scaricare la frustrazione su chi non c’entra nulla con i vostri turbamenti. Attenzione dunque ai rapporti: potreste dire cose che non pensate davvero. Il fine settimana sarà un po’ caotico, e ci sarà bisogno di maggiore disciplina, soprattutto nella gestione dei vizi e degli orari. Se siete single, le occasioni non mancheranno, ma starà a voi decidere se coglierle con spirito positivo o lasciarvi sopraffare dal malumore.

Ricordate: non serve aspettare che accada qualcosa di grande per sentirvi vivi.

9️⃣- Sagittario. Non sarete particolarmente dell’umore giusto, ma il fine settimana vi spingerà a confrontarvi con ciò che avete rimandato fin troppo a lungo. Ci saranno riflessioni da fare e, forse, decisioni da prendere. Alcuni eventi potrebbero farvi aprire gli occhi su aspetti della vostra vita che non funzionano più. In questo senso, sabato e domenica saranno giornate preziose, se affrontate con consapevolezza. Potreste approfittarne per riorganizzare il vostro spazio, pianificare le settimane future o eliminare abitudini inutili. Fate attenzione agli acquisti impulsivi: dietro certe offerte si nasconde più marketing che reale convenienza.

Approfittate di questi giorni per riprendere contatto con voi stessi.

8️⃣- Scorpione. Il weekend porterà qualche nuvola, soprattutto sul fronte delle relazioni. Sarete più suscettibili del solito e potrebbe bastare una parola fuori posto per farvi scattare. In questi casi, sarà meglio respirare a fondo e rimandare le discussioni a un momento più sereno. Attorno a voi ci sarà chi vorrà intromettersi con consigli non richiesti: tagliate corto, non dovete spiegare tutto a tutti. Dopo una settimana intensa, vi meritate un po’ di pace. Trovate il tempo per voi, magari con una passeggiata, un libro o un momento di silenzio. Evitate i pettegolezzi e la compagnia di chi vi toglie energia.

7️⃣- Toro. Questo fine settimana vi spingerà a riflettere sulle dinamiche amorose.

Alcuni legami vacilleranno sotto il peso di aspettative e tensioni accumulate. Sarà fondamentale rispettare i tempi e gli spazi dell’altra persona: l’amore non si forza, si accoglie. L’estate, si sa, mette alla prova molte coppie, ma quelle solide riusciranno a ritrovarsi, magari grazie a una breve fuga o a un confronto sincero. Sul fronte professionale, si intravedono spiragli positivi: una nuova possibilità o una risposta che stavate attendendo. Apritevi al cambiamento, anche se vi spaventa: potrebbe essere proprio ciò di cui avete bisogno.

6️⃣- Cancro. Vi attende un fine settimana all’insegna del relax e della leggerezza. Sarete meno propensi a chiacchierare del solito, ma questo non significa che non riuscirete a comunicare: lo farete con i gesti, con la presenza, con la cura.

Chi ha ospiti o impegni in vista potrà contare su una buona organizzazione. Per alcuni nati del segno, ci sarà l’occasione per un incontro speciale, magari con una persona diversa dal solito. Attenzione però a non lasciarvi trasportare troppo dalla voglia di evasione: meglio mantenere il giusto equilibrio. Chi sta affrontando un periodo complicato può finalmente intravedere segnali di miglioramento all’orizzonte.

5️⃣- Ariete. Il fine settimana porterà una ventata di freschezza. Avrete l’opportunità di lasciarvi alle spalle tensioni e problemi che vi hanno tormentato negli ultimi giorni. Ritroverete leggerezza, anche grazie alla compagnia giusta: cene, uscite romantiche o viaggi improvvisati potranno ravvivare il vostro spirito.

Se siete in coppia, sarà il momento perfetto per ravvivare la passione. I single saranno affascinanti e intraprendenti, pronti a vivere nuove esperienze. Approfittate di questo momento per fare qualcosa di diverso: un luogo mai visto, una persona mai ascoltata, una sensazione mai provata.

4️⃣- Pesci. Un weekend davvero interessante vi aspetta, soprattutto dal punto di vista sentimentale. L'amore sarà intenso e appagante, sia per chi vive una relazione stabile sia per chi ha voglia di rimettersi in gioco. Le emozioni scorreranno fluide, e anche la passione sarà protagonista. Tuttavia, se sentite che una storia vi limita o non vi corrisponde più, sarà il momento giusto per mettere un punto e guardare altrove.

In famiglia regnerà la calma e potrete finalmente rilassarvi come desiderate. La serata di sabato si preannuncia indimenticabile.

3️⃣- Leone. Questo fine settimana vi vede protagonisti, anche se con qualche attenzione in più da riservare al portafoglio. Sarete coinvolti in spese o accordi da concludere, ma avrete la lucidità per prendere decisioni vantaggiose. Le relazioni affettive saranno molto appaganti, e i momenti di coppia si caricheranno di romanticismo e complicità. I single potranno approfittare dell’atmosfera vivace per incontrare persone interessanti, anche in contesti inaspettati. Se vivete in zone affollate o turistiche, cercate di evitarne gli eccessi: meglio godersi la bellezza senza stress.

2️⃣- Gemelli. Vi aspetta un sabato davvero speciale, con il giusto mix di allegria, convivialità e piacevoli sorprese. Sarete al centro dell’attenzione e non mancheranno occasioni per divertirvi. Anche chi è costretto a lavorare troverà modo di godersi qualche momento spensierato. La domenica porterà un senso di pace e benessere: riuscirete finalmente a rallentare e ricaricare le energie. Alcuni di voi dovranno dedicarsi alla casa o alla famiglia, ma senza stress. Non cercate di compiacere tutti: seguite il vostro ritmo e rispettate i vostri desideri.

1️⃣- Vergine. Siete i favoriti del weekend. L’energia sarà altissima e la voglia di uscire, sperimentare e lasciarsi alle spalle le preoccupazioni sarà incontenibile.

Vi sentirete più leggeri e aperti alla vita. L’amore vi regalerà emozioni vere, anche per chi vive un legame a distanza: la nostalgia potrà trasformarsi in una dolce attesa. Le relazioni con gli amici saranno armoniose, e gli inviti non mancheranno. Attenzione però a qualche piccolo fastidio fisico, come mal di testa o di denti: evitate gli eccessi, soprattutto con zuccheri e fumo. È il momento di brillare, ma con intelligenza.