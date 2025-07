L'oroscopo della fortuna del 23 luglio colloca al primo posto della classifica il Sagittario. I nativi del segno riusciranno a portare a termine ogni obiettivo con caparbietà e disinvoltura. Ultimo posto della graduatoria per il Cancro, che potrebbe vivere un mercoledì all’insegna della cautela. Di seguito le previsioni astrologiche dei dodici segni dello zodiaco.

Classifica della fortuna del 23 luglio: Capricorno e Cancro flop

1 – Sagittario

State brillando di luce propria, e la fortuna sembra voler danzare al vostro fianco. Qualsiasi cosa tocchiate in questo momento si trasforma in un’opportunità: contatti, viaggi, piccole decisioni prese all’ultimo minuto potrebbero aprire porte che neanche pensavate esistessero.

Il merito è anche vostro, che sapete sorridere al futuro con fiducia e affrontare le incertezze come se fossero avventure. Attenzione ai segnali, alle persone nuove, agli inviti inaspettati: c'è qualcosa di prezioso che vi attende dietro l'angolo.

2 – Leone

Il vostro carisma naturale viene premiato con piccole ma importanti soddisfazioni. Una notizia piacevole, una risposta attesa, una stretta di mano che si trasforma in alleanza. Il momento è favorevole per espandere le vostre possibilità, soprattutto se cercate di ottenere riconoscimenti o premi materiali. La fortuna vi supporta, ma richiede anche che siate generosi con chi vi circonda. Più condividete, più riceverete.

3 – Bilancia

Vi trovate in un equilibrio perfetto tra intuito e concretezza, e questo vi permette di sfruttare al meglio i piccoli colpi di fortuna che costellano la giornata.

Un incontro imprevisto potrebbe trasformarsi in un’occasione interessante, e una scelta fatta con il cuore vi ripagherà più di quanto immaginavate. Evitate di tergiversare troppo: il momento giusto per agire è esattamente questo.

4 – Pesci

La vostra sensibilità vi consente di captare ciò che gli altri ancora non vedono. Questo vi dà un vantaggio importante, specialmente in ambiti dove l’istinto è fondamentale. Fortuna in arrivo attraverso canali sottili: un sogno, un’intuizione, una frase ascoltata per caso che si rivela profetica. Non sottovalutate i dettagli, e lasciatevi guidare anche da ciò che non potete spiegare razionalmente.

5 – Toro

State dimostrando una grande capacità di rimanere stabili anche quando tutto sembra muoversi attorno a voi.

E questa stabilità è la vostra vera fortuna. Le finanze migliorano grazie a una scelta saggia fatta in passato, e una persona fidata potrebbe offrirvi un’opportunità interessante. Restate con i piedi per terra, ma non abbiate paura di alzare lo sguardo verso orizzonti più ampi.

6 – Vergine

Una piccola sorpresa vi ridarà entusiasmo. Non sarà qualcosa di eclatante, ma abbastanza per farvi sentire sulla strada giusta. La fortuna vi sostiene soprattutto se state lavorando su progetti personali o legati alla casa e alla famiglia. Evitate però di essere troppo perfezionisti: il caso favorisce chi si apre al flusso, non chi cerca di controllare ogni dettaglio.

7 – Ariete

La vostra energia si scontra con qualche rallentamento esterno, ma la fortuna non vi abbandona.

Alcuni segnali potrebbero arrivare in modo meno chiaro del solito, ma se restate attenti saprete coglierli. Un piccolo investimento di tempo, di denaro o di energia potrebbe dare frutti inaspettati entro poco. Fidatevi del vostro istinto e non lasciatevi scoraggiare dai primi ostacoli.

8 – Scorpione

Non siete nel vostro momento più brillante, ma alcune intuizioni vi aiutano a dribblare la sfortuna. La chiave è la discrezione: non parlate troppo dei vostri progetti e proteggete ciò che per voi ha valore. Una notizia viaggia in sordina e potrebbe rivelarsi molto più favorevole di quanto pensavate. Se saprete rimanere nell’ombra, la fortuna vi ripagherà con gratitudine.

9 – Acquario

La giornata vi vede un po’ distratti e fuori fase.

Alcune occasioni potrebbero sfuggirvi per eccesso di razionalità o per un atteggiamento troppo distaccato. Tuttavia, un’amicizia sincera potrebbe portarvi fortuna, o almeno una nuova prospettiva che si rivelerà utile nel lungo termine. Ascoltate chi vi vuole bene e cercate di non isolarvi: la fortuna si nutre anche di relazioni.

10 – Gemelli

La mente viaggia veloce, ma il corpo e la realtà sembrano non tenere il passo. Le idee non mancano, ma trasformarle in azioni efficaci è più difficile del previsto. Alcune situazioni vi sembrano bloccate, ma potrebbero sbloccarsi se rinunciate per un attimo al bisogno di controllo. Una telefonata, una coincidenza o una vecchia conoscenza potrebbero portare una ventata di novità inaspettata.

11 – Capricorno

State affrontando una fase in cui tutto richiede uno sforzo maggiore del previsto. La fortuna sembra distante, ma non assente. È come se volesse mettervi alla prova: siete disposti a insistere anche quando il terreno non restituisce subito frutti? Una scelta ostinata potrebbe rivelarsi corretta nel medio periodo. Non mollate, ma cercate di non chiudervi troppo nei vostri schemi. La flessibilità sarà il vostro amuleto.

12 – Cancro

Questo mercoledì vi invita alla prudenza. Il cielo appare distratto nei vostri confronti, e piccoli disguidi o incomprensioni potrebbero rendere tutto più faticoso. La fortuna vi chiede di abbassare le aspettative e osservare ciò che accade con uno sguardo più distaccato. Evitate di fare affidamento su promesse non ancora mantenute e non cedete al pessimismo. C’è qualcosa che si sta preparando nel silenzio: occorre solo avere pazienza e proteggere la vostra energia.