Secondo l’oroscopo di martedì 12 agosto, i nati sotto il segno del Leone saranno persuasivi e determinati a raggiungere i loro obiettivi, ma dovranno prestare attenzione alla moderazione per mantenere l'equilibrio. I nati sotto il segno dell’Ariete si sentiranno più sicuri in compagnia e coltiveranno i loro legami, dimostrando tolleranza e compassione. Infine, i Gemelli godranno di fortuna in ambito finanziario grazie alla loro tenacia e saranno di buon umore, ma dovranno fare attenzione a non compromettere l'armonia circostante con una mancanza di tatto.

La giornata di martedì 12 agosto secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Vi sentirete più sicuri di voi stessi in compagnia degli altri. È il momento di coltivare le relazioni in modo costruttivo. I vostri legami contribuiscono al vostro equilibrio interiore, ma potreste avvertire un po' di nervosismo. Cercate il sostegno delle persone che stimate. La vostra tolleranza e compassione saranno evidenti. Siete disposti a perdonare e a sostenere gli altri, e questo atteggiamento positivo vi aiuterà a trovare armonia e serenità, sia in voi stessi che nel vostro ambiente. Voto: 8

Toro – State affrontando una routine molto impegnativa e dovete onorare una richiesta di confronto: questo ritmo potrebbe insidiosamente minare le vostre energie.

Non lasciatevi sopraffare, il cielo sta mettendo alla prova la vostra tenacia. L'atmosfera che vi circonda è tesa; evitate di farvi coinvolgere in conflitti che non vi riguardano. Se c'è un problema da risolvere, parlatene apertamente; in questo modo potrete gettare delle basi molto più solide nella vostra vita familiare. Raggiungere l'armonia sarà più semplice se non vi isolerete e non vi chiuderete in voi stessi. Voto: 3

Gemelli – Il vostro modo di pensare rafforza la vostra tenacia, un tratto che vi porterà fortuna in campo finanziario. Un cambio di ambiente, o almeno di attività, vi fornirebbe la via di fuga di cui avete tanto bisogno. Nessuno riuscirà a guastare il vostro buon umore. Sarete al centro dell'attenzione, ma fate attenzione a come vi esprimete.

Sarebbe un vero peccato se, a causa di una mancanza di tatto, rovinaste l'armonia che vi circonda. Voto: 8

Cancro – Immaginate di essere a un bivio. I vostri dubbi non sono un ostacolo, ma un punto di forza. Tenete a bada la vostra passione per il cibo e le bevande. Non lasciate che le preoccupazioni finanziarie vi tormentino. Sarete presto liberati da un peso e otterrete una grande gratificazione. Il vostro talento sarà sotto gli occhi di tutti. Non tiratevi indietro, sfruttate il vostro potenziale, accettate le vostre responsabilità e date il massimo. Questo approccio porterà ottimi risultati. Voto: 8

Previsioni astrologiche per la giornata di martedì 12 agosto: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sarete persuasivi e decisi, ma anche capaci di adattarvi a ogni situazione.

Non userete mezze misure e saprete centrare i vostri obiettivi con chiarezza. Tuttavia, gli eccessi recenti stanno avendo delle conseguenze, è molto importante che ora vi concentriate sulla moderazione per ritrovare l'equilibrio. La serenità è in arrivo e vi darà l'energia per trascorrere una giornata di riposo con i vostri amici. Siete pronti a condividere felicità e a divertirvi, quindi non lasciatevi sfuggire questa magnifica occasione per fare qualcosa di speciale per voi stessi. Voto: 10

Vergine – È il momento di occuparvi delle vostre questioni personali, procedendo secondo i vostri principi. Una pausa è imminente, approfittatene per ricaricare le energie e liberarvi dai tormenti della routine quotidiana.

Non isolatevi. L'essenza delle cose si trova in ciò che non viene espresso a parole. Affidatevi al vostro intuito per prendere decisioni sagge. L’oroscopo consiglia di ascoltare di più il cuore e meno la ragione. Voto: 6

Bilancia – Forse vi siete concentrati troppo su voi stessi, perciò prendervi un momento per rilassarvi è fondamentale. Nonostante siate oberati di impegni, rallentare potrebbe sembrarvi più un ostacolo che un sollievo; per questo, cercate di trovare un'armonia nelle vostre attività. Troverete un migliore equilibrio uscendo all'aria aperta e ricaricando le energie grazie al tempo trascorso con le persone che amate. Questo vi regalerà una sensazione di benessere, permettendovi di godere di scambi piacevoli e momenti di meritato relax.

Tutto andrà per il meglio. Voto: 8

Scorpione – Non riuscirete a trattenervi dal dire ciò che pensate, rischiando di offendere qualcuno. Il vostro lavoro vi sta assorbendo fin troppo, quindi è il momento di rilassarvi prima di esagerare. Starete riflettendo sulla vostra vita con una certa dose di filosofia, e questo vi permetterà di acquisire un maggiore ascendente su chi vi circonda. Troverete le parole gentili giuste per rassicurare chi amate. Voto: 5

Oroscopo e pagelle del 12 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – State affrontando il cambiamento con filosofia e senza rimpianti, e un traguardo importante si sta avvicinando. Il vostro entusiasmo vi sta permettendo di fare un grande passo avanti e di aprirvi a nuove prospettive.

Le vostre relazioni si stanno evolvendo in modo positivo. Il divertimento non mancherà, i vostri legami saranno saldi e le vostre idee e proposte riceveranno risposte positive. Sarete anche apprezzati per il vostro vero valore. Cosa potreste desiderare di più? Voto: 9

Capricorno – È giunto il momento di esprimere liberamente le vostre opinioni, e questa chiarezza sarà un beneficio per le persone che vi circondano. Dovrete fare affidamento sulle vostre risorse interiori, rallentando il ritmo. In questo periodo, potrete trovare un supporto significativo o raggiungere un'intesa con una persona vicina a voi. Avrete l'occasione di consolidare i rapporti importanti. Ricordate che la fortuna vi sorriderà grazie al vostro modo di agire.

Voto: 7

Acquario – Il vostro umore è leggero e vi sentite più liberi che mai di seguire i vostri impulsi. Siete carichi di energia e nulla potrà fermarvi. Siete anche meno razionali del solito, quindi cercate di non esagerare. Smettetela di farvi troppe domande: lasciate da parte le emozioni e agite. Affronterete i vostri compiti con un'energia contagiosa che sarà molto apprezzata dalle persone che vi sono vicine. Voto: 8

Pesci – Affronterete di petto un problema spinoso, risolvendolo con determinazione. Metterete a tacere chi vi sta creando difficoltà. Dedicarvi alle arti manuali vi offrirà un'ottima valvola di sfogo, permettendovi di ricaricare le energie. Cercate il dialogo e portate chiarezza nelle situazioni ambigue. Se avrete successo, la vostra vitalità si risveglierà all'improvviso; altrimenti, potreste considerare l'idea di chiudere un capitolo. Voto: 6