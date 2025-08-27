Secondo l'oroscopo del 29 agosto 2025 il Toro dovrà essere concentrato sul lavoro, il fascino del Cancro potrebbe aumentare, mentre lo sarà Scorpione piuttosto silenzioso. Di seguito approfondiamo nel dettaglio tutti i segni della giornata.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: per chi è solo da tempo sono favoriti i nuovi incontri. Il passato può disturbare e portare malinconia durante la giornata. Sul lavoro sono possibili dei piccoli imprevisti.

Toro: per chi fa parte di una coppia in crisi è possibile un riavvicinamento con il partner. I single possono vivere dei momenti molto leggeri.

La concentrazione è fondamentale sul campo lavorativo.

Gemelli: l'atmosfera con gli amici risulta essere davvero frizzante. Qualcosa può innervosire chi ha una relazione. La creatività sul lavoro può portare dei buoni risultati finali.

Cancro: in questo periodo può aumentare il fascino. Chi fa parte di una coppia ha una bella complicità con la persona amata. Sulla sfera professionale le idee risultano essere molto originali.

Leone: è possibile condividere alcuni obbiettivi importanti insieme al partner. Per i cuori solitari possono aumentare le occasioni per incontrare delle nuove persone. Sull'ambito lavorativo è possibile unire passione e successo.

Vergine: chi fa parte di una coppia deve cercare di non trascurare la dolce metà.

La giornata può essere programmata con più calma. Chi lavora in proprio è molto più disponibile al dialogo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: in amore sono probabili alcune discussioni. I single possono affrontare la giornata con più semplicità. Sul campo professionale sono in corso dei progressi soddisfacenti.

Scorpione: le incomprensioni possono allontanare la dolce metà. Chi cerca l'amore è molto più silenzioso del solito. Alcune iniziative di lavoro sono abbastanza confuse.

Sagittario: i cuori solitari non sono pronti ad assumersi delle responsabilità. La giornata può essere molto più vivace del previsto. Un progetto professionale va affrontato con tanta determinazione.

Capricorno: nei confronti di una vecchia amicizia può crescere la complicità.

Per chi fa parte di una coppia è un momento di grandi decisioni che riguardano il futuro. Sul lavoro è in corso una fase davvero molto positiva.

Acquario: in questo periodo i single sono di poche parole. Con la persona amata è possibile fare una chiacchierata serena. Il campo lavorativo può regalare delle belle soddisfazioni.

Pesci: la sfera sentimentale può vivere un momento felice. Chi cerca l'amore è più disponibile a fare delle nuove conoscenze. Chi lavora nel commercio è abbastanza distratto da alcune questioni.