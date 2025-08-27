L'oroscopo del 28 agosto 2025 assegna voto 9 al Cancro e Scorpione, mentre ai Gemelli spetta un 7: dovranno fare i conti con piccoli contrasti tra desideri personali e richieste altrui.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: sentite il bisogno di affermarvi con forza, ma il sestile tra Sole e Luna vi invita a non correre sempre di testa vostra. Avete la possibilità di fermarvi e di ascoltare davvero chi vi sta accanto: un dialogo che sembrava difficile potrebbe improvvisamente sciogliersi, se riuscirete ad aprirvi un po’ di più. In amore qualcuno di voi potrà finalmente mettere ordine alle emozioni confuse.

Votazione: 7,5

Leone: questa giornata ha un sapore di vittoria silenziosa. Non sono le grandi battaglie a portarvi in alto, ma la calma di chi sa pianificare senza sprecare energie. L’aspetto Sole–Luna vi rende affascinanti e convincenti, soprattutto in campo sentimentale: se avete qualcosa da dire al partner, fatelo con il cuore e la logica insieme. Giudizio: 8

Sagittario: riuscite a trovare un equilibrio raro: entusiasmo e praticità camminano insieme. Le stelle vi sostengono se dovete organizzare un progetto di lungo periodo o chiarire il vostro ruolo in un gruppo. L’energia è fluida, e persino le emozioni che solitamente tendete a nascondere emergono con naturalezza.

Voto: 8,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: questa giornata è una carezza e una spinta insieme. Il Sole in Vergine vi dà stabilità, la Luna in Scorpione vi invita a sentire più a fondo. Potreste avere un momento di intensa complicità con una persona vicina: non sottovalutate la forza delle parole dette al momento giusto. Ottimo periodo anche per fare scelte pratiche senza rinunciare all’emozione. Voto: 8,5

Vergine: siete al centro della scena: con il Sole nel vostro segno tutto sembra combaciare meglio. Siete capaci di guardare oltre i dettagli e di trasformarli in una visione d’insieme. Le vostre idee convincono e vi portano appoggi importanti. Anche sul piano affettivo, c’è la possibilità di mettere ordine e ritrovare intesa.

Giudizio: 9

Capricorno: la giornata porta concretezza e chiarezza: un compito, un impegno o una responsabilità che vi pesava trova finalmente una soluzione. Non siete tipi da lasciarvi andare facilmente alle emozioni, ma la Luna in Scorpione vi fa sentire più vicini a qualcuno che vi capisce davvero. Votazione: 8

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: vi trovate a fare i conti con piccoli contrasti tra ciò che desiderate e ciò che gli altri si aspettano da voi. Tuttavia, questo sestile vi permette di chiarire le priorità: se saprete ascoltarvi e non correre da una parte all’altra, scoprirete che il compromesso non è una sconfitta. Voto: 7

Bilancia: la giornata è dolce e scorrevole: siete in grado di farvi capire e di costruire dialoghi che rafforzano le vostre relazioni.

Sia sul lavoro che in amore, vi sentite meno in balia degli altri e più padroni delle vostre scelte. È il momento giusto per chiedere ciò che desiderate. Votazione: 8

Acquario: sentite nascere dentro di voi emozioni che non avevate messo in conto. L’aria fresca che solitamente amate oggi si mescola con un vento più intenso e profondo. Accogliere ciò che sentite potrebbe aiutarvi: l’aspetto Sole–Luna vi aiuta a tradurre in parole ciò che spesso tenete chiuso. Voto: 7,5

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: questo sestile è una benedizione. Vi sentite lucidi e intuitivi allo stesso tempo: riuscite a gestire i sentimenti senza esserne travolti. È una giornata ideale per risolvere incomprensioni familiari o per avvicinarvi di più a chi amate.

L’equilibrio tra cuore e mente è dalla vostra parte. Giudizio: 9

Scorpione: siete i veri protagonisti della giornata: la Luna vi rende magnetici e intensi, il Sole vi regala quella razionalità che spesso vi manca nei momenti emotivi. Non sorprendetevi se oggi potreste riuscire a ottenere attenzione, ascolto e persino ammirazione. Un passo in avanti in amore è più che possibile. Voto: 9

Pesci: questa giornata vi invita a guardare le vostre emozioni con occhi nuovi. Non solo sentite, ma comprendete anche come trasformare ciò che provate in scelte pratiche. Il sestile vi dona equilibrio e vi aiuta a liberarvi da confusioni che vi hanno rallentato nei giorni scorsi. Votazione: 8,5