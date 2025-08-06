Secondo l’oroscopo del weekend 9-10 agosto 2025, il Toro potrebbe sentirsi un po’ malinconico, i Gemelli tornano finalmente a sorridere e il Cancro si mostra particolarmente dolce con il partner.

Di seguito, l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi fa parte di una coppia può riflettere su alcune questioni insieme alla dolce metà. Per ritrovare equilibrio con la famiglia serve molto più dialogo. Sulla sfera professionale può arrivare una proposta molto impegnativa.

Toro: in amore può comparire una leggera malinconia.

I single devono cercare di evitare i conflitti inutili. Nel fine settimana è presente tanta tensione interiore.

Gemelli: chi ha una relazione può ritornare a sorridere insieme alla persona amata. I cuori solitari si sentono attaccati e possono reagire in modo molto impulsivo. Dei nuovi incontri lavorativi possono essere stimolanti.

Cancro: la sfera sentimentale si mostra più dolce del solito. Dei rapporti di amicizia possono essere abbastanza complicati. Nel campo professionale è presente più armonia.

Leone: è necessario essere più teneri con la persona amata. Chi è solo da troppo tempo mostra voglia di socializzare. Chi si sente stanco sul lavoro deve assolutamente fermarsi.

Vergine: chi ha una relazione può vivere un weekend fantastico insieme al partner.

I cuori solitari possono iniziare delle amicizie molto intense. Chi lavora in proprio può essere poco obiettivo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: è possibile cambiare improvvisamente idea e fare preoccupare la famiglia. Finalmente chi cerca l'amore può godersi un fine settimana sereno. In questo momento è necessario limitare le spese.

Scorpione: chi fa parte di una coppia può pianificare nuovi progetti con il partner. Sul lavoro è un weekend abbastanza produttivo. L'umore può essere leggermente altalenante.

Sagittario: i single non hanno le idee chiare e questo può creare dei problemi. Per la sfera sentimentale è arrivato il momento di ricaricare le energie. Possono nascere delle belle collaborazioni professionali.

Capricorno: è presente molta passione nei confronti della persona amata. Chi è solo da troppo tempo può pensare al divertimento. Sul lavoro è possibile trovare una soluzione interessante.

Acquario: i cuori solitari sono dispiaciuti a causa di alcune questioni. Nel fine settimana le giornate possono risultare più faticose del previsto. Nell'ambito lavorativo serve tanta pazienza.

Pesci: chi cerca l'amore può fare il primo passo e stringere nuove conoscenze. Il buonumore può fare tornare il sorriso anche al partner. Sulla sfera professionale serve molta più creatività.