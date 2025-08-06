Secondo l'oroscopo dell'8 agosto 2025 l'Ariete vivrà diverse avventure, i Gemelli e la Vergine si sentiranno felici e appagati mentre il Capricorno avvertirà una grande fiducia nel partner.

Di seguito i dettagli.

I primi segni

Ariete - La giornata si rivelerà lunga e potrebbe riaccendere alcune tensioni. I single vivranno invece nuove avventure emozionanti. Sul lavoro sarà fondamentale dosare bene l’energia per evitare sprechi.

Toro - Chi vive una relazione tenderà ad essere troppo rigido con il partner. I cuori solitari troveranno invece opportunità preziose da cogliere a breve.

In ambito professionale emergeranno dubbi da chiarire al più presto.

Gemelli - Chi è solo da tempo aprirà finalmente il proprio cuore e ritroverà la felicità. Nuove trattative lavorative verranno affrontate con determinazione e spesso successo.

Cancro - Degli incontri inaspettati porteranno leggerezza e spensieratezza. Affioreranno anche dei momenti di malinconia che passeranno però in fretta. La sfera professionale verrà gestita con consapevolezza e attenzione.

Leone - I single condivideranno delle emozioni con una persona nuova. Una questione lavorativa genererà diverse preoccupazioni. L’energia generale non sarà al massimo, meglio non strafare.

Vergine - Una giornata piacevole sarà vissuta in compagnia della dolce metà.

Un semplice colloquio di lavoro regalerà soddisfazioni inaspettate. Alcuni piccoli disturbi di salute potrebbero fare capolino.

Il resto dei segni

Bilancia - Siete troppo possessivi verso il partner, cercate di allentare la presa. Un malessere di stagione verrà superato con rapidità.

Scorpione - Chi ha una relazione confiderà pensieri profondi alla persona amata. Finalmente anche i single si dimostreranno affidabili. Un importante progetto di lavoro porterà buoni risultati.

Sagittario - Momenti di tenerezza saranno condivisi con il partner. I single si sentiranno invece nervosi a causa delle numerose responsabilità. Sul lavoro regnerà la confusione, serviranno calma e lucidità.

Capricorno - La fiducia nel rapporto di coppia non verrà mai meno.

I cuori solitari saranno circondati da amici sinceri. Potrebbero infine manifestarsi piccoli problemi di salute da tenere sotto controllo.

Acquario - Chi è in coppia sarà fiero del proprio partner. Chi è in cerca d’amore avrà invece dolci fantasie legate ad una vecchia amica. Sul lavoro mancherà la motivazione.

Pesci - Chi ha vissuto una delusione amorosa preferirà rimanere da solo. Sebbene faticosa, la giornata porterà belle soddisfazioni.