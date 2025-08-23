L'oroscopo del giorno domenica 24 agosto 2025 promette emozioni fresche e vivaci: il Sole in Vergine invita a portare ordine e chiarezza, mentre il quadrato tra Sole e Urano in Gemelli può scuotere la routine.

Efficienza e praticità aiuteranno il Sagittario nei propri progetti professionali, mentre il segno del Leone avrà modo di sentirsi sempre più legato a una persona in particolare.

Previsioni oroscopo domenica 24 agosto 2025 segno per segno

Ariete: la giornata combina buone idee a grandi energie in ambito professionale. Di contro, anche se avete una direzione chiara per i vostri progetti, non dovrete essere precipitosi.

In ambito amoroso le vostre connessioni romantiche continuano a non essere così stabili. La sincerità potrebbe aiutare molto nel vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Toro: dolcezza e concretezza si mescolano in una domenica grandiosa. Un gesto premuroso o attenzioni particolari verso la persona che amate vi aiuteranno a costruire un legame forte. In quanto al lavoro non sempre la vostra creatività potrebbe rivelarsi efficace. Valutate bene le vostre idee prima di agire. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna potrebbe far emergere qualche criticità nel vostro rapporto in questo periodo. Trascurare il partner, dimenticando anche qualcosa di importante per il vostro rapporto non vi farà affatto bene.

In quanto al lavoro il vostro impegno non passerà inosservato, e verrà presto ripagato con risultati rilevanti. Voto - 7️⃣

Cancro: l'amore potrebbe bussare alla vostra porta in questo periodo per voi single, ma dovrete essere pronti a cogliere l'attimo. Per chi è già impegnato, la Luna e Venere daranno vita a un rapporto gradevole e affiatato. Sul posto di lavoro tratterete con cura i vostri incarichi, dimostrandovi capaci di gestire ogni situazione. Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali che annunciano un cielo abbastanza sereno in questa domenica di agosto. Il vostro calore sarà irresistibile, soprattutto per voi nati nella prima decade. Se siete single osate con la vostra fiamma, e fatelo a cuore aperto.

In ambito professionale state attraversando un periodo produttivo, che potrebbe darvi qualche soddisfazione in più. Voto - 8️⃣

Vergine: prendete con cautela e impegno le vostre iniziative professionali. Anche se avrete le competenze necessarie, prenderete sempre in considerazione eventuali rischi o imprevisti. Riguardo ai sentimenti, potrebbe essere il momento giusto per intensificare il vostro legame, non solo con piccoli gesti, ma anche con qualcosa di più pratico. Voto - 8️⃣

Bilancia: è arrivato il momento di fare ordine nella vostra vita sentimentale, di ritrovare il giusto equilibrio tra voi e la persona che amate. Single oppure no, ricordatevi che il dialogo sarà la vostra forza. In ambito lavorativo sarà opportuno darsi da fare con i vostri progetti: portarvi avanti con il lavoro vi aiuterà a prendere le vostre decisioni al meglio.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di domenica ottima in ambito amoroso. Soprattutto per voi single, le emozioni possono finalmente venire a galla, e portare un rapporto importante a una nuova dimensione. Sul posto di lavoro serviranno nuove strategie per poter ottenere risultati migliori dai vostri progetti. Con Mercurio in quadratura non avrete vita facile. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali sottotono durante questa domenica di agosto. I vostri sentimenti non saranno sempre così chiari e profondi. Per un rapporto più concreto, dovrete nutrire maggiore interesse verso la persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio ispira nuove idee, che potrebbero darvi interessanti soddisfazioni, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Capricorno: vivrete il vostro rapporto in maniera più seria e consapevole. Certi affetti saranno importanti per voi, curandoli al meglio. Se siete single, la Luna porterà contatti inattesi con persone e luoghi nettamente lontani dalla vostra consueta sfera d’interesse. In ambito professionale sarete un po’ rilassati, considerato anche il periodo, ciò nonostante non smetterete di esprimere le vostre abilità e conoscenze. Voto - 7️⃣

Acquario: Venere in movimento verso il segno del Leone potrebbe sorprendervi, purtroppo in negativo. Tra voi e il partner potrebbe nascere qualche discussione, che dovrete essere in grado di dissipare velocemente. Sul posto di lavoro attenzione a non darvi qualche aria di troppo.

Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna in opposizione dal segno della Vergine potrebbe rendere questa giornata meno romantica del previsto. Abbiate maggiore rispetto verso la persona che amate: pensate di più dunque al vostro rapporto. Sul fronte professionale farete buoni progressi, a patto che siate consapevoli delle vostre scelte. Voto - 7️⃣