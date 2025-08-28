L'oroscopo di venerdì 29 agosto preannuncia rinnovamenti in amore e nel lavoro per diversi segni dello zodiaco.

La Vergine sarà di buon umore, influenzata positivamente dalla Luna in sestile. Lo Scorpione avrà buon senso e razionalità da utilizzare in amore, per un rapporto più sano ed equilibrato. La sensibilità nei nativi Cancro potrebbe emergere con chi ha dato tanto finora, mentre i nativi Leone potrebbero non sentirsi pienamente soddisfatti dei propri rapporti personali.

Previsioni oroscopo venerdì 29 agosto 2025 segno per segno

Ariete: la giornata si apre in modo convincente per voi nativi del segno.

Vi sentirete vivaci e carichi di energia, pronti a condividere la vostra vitalità, soprattutto con la persona che amate. Se siete single, il pianeta Venere in trigono vi renderà più attraenti del solito. In ambito professionale Mercurio vi permetterà di fare buoni passi avanti, ma attenzione a Marte opposto: non sempre potreste sentirvi in piena forma. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale complicata durante questo venerdì di agosto. La quadratura di Venere v'impedirà di cadere nella trappola dell'amore: per voi sarà quasi superfluo amare in questo periodo. Controllate bene le vostre reazioni con amici o familiari. In quanto al lavoro la stabilità resta un valore fondamentale e, nonostante Mercurio contro, cercherete di impegnarvi al massimo.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di venerdì stabile dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Venere vi spingerà a provare emozioni positive, ma attenzione a non essere troppo diretti nei confronti della persona che amate, soprattutto voi single alle prime armi. Sul posto di lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, con idee sempre valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione potrebbe far emergere il vostro lato sensibile, soprattutto in voi cuori solitari. Se avete già una persona nel vostro cuore, sarà possibile godere di un rapporto più sincero e affiatato. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non sempre nel modo o nei tempi da voi previsti.

Voto - 7️⃣

Leone: questo venerdì di agosto non si rivelerà particolarmente appagante dal punto di vista sentimentale. Sarete amorosi grazie a Venere, ma la Luna in quadratura potrebbe aprire qualche piccola incomprensione da risolvere. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti viaggeranno lungo la direzione giusta: con Mercurio a favore, avrete sempre una buona idea in mente da sviluppare. Voto - 7️⃣

Vergine: la giornata di apre con una bella Luna a favore secondo l'oroscopo. Vi sentirete spesso di buon umore, con la voglia di condividere il bello della vostra vita con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo vi sentirete motivati, pronti a gestire nel modo corretto i progetti più complicati.

Voto - 8️⃣

Bilancia: si apre un venerdì interessante per la vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo. Con il partner vi sentirete bene, grazie agli influssi positivi del pianeta Venere in sestile. Se siete single apritevi all'idea di frequentare nuove persone. Sul fronte professionale sarà importante per voi metterci una certa qualità nei vostri progetti, sfruttando la buona posizione di Mercurio. Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto in questa giornata di venerdì. Razionalità e buon senso saranno molto utili nel vostro rapporto per riuscire a risolvere eventuali conflitti. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di maggior sicurezza in quel che fate, in modo tale da poter raggiungere risultati migliori.

Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile per voi nativi del segno. Venere in trigono porterà dolci emozioni da condividere: sarà un bel periodo per costruire un legame più forte e maturo. Per quanto riguarda il lavoro sarete in un periodo produttivo e proficuo grazie a Marte e Mercurio in buon aspetto. Siate capaci di approfittare delle occasioni che arriveranno. Voto - 9️⃣

Capricorno: sarà una giornata piacevole dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno della Bilancia, invitandovi all'ottimismo e buone emozioni da vivere insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti faranno buoni passi avanti, ma non dovrete essere precipitosi nel prendere le decisioni.

Voto - 8️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno della Bilancia vi darà una mano durante questa giornata di venerdì, ma non aspettatevi momenti particolarmente emozionanti, considerato Venere in opposizione. Single oppure no, cercate di capire cosa vuole la vostra fiamma per essere felici. In quanto al lavoro siate sicuri delle vostre decisioni prima di agire. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali favorevoli nel corso di questo venerdì di agosto. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in trigono: avrete buone occasioni per lasciarvi andare a buone emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri progetti saranno lungo la giusta direzione, ciò nonostante dovrete essere sicuri delle vostre decisioni. Voto - 8️⃣