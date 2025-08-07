Nell'oroscopo della giornata di venerdì 8 agosto, le stelle annunciano momenti intensi d'amore per il segno dei Gemelli, forti di una meravigliosa Luna in trigono, mentre il segno del Sagittario riuscirà a essere preciso e puntuale nelle proprie mansioni al lavoro. Giove porterà un po’ di fortuna ai nati Pesci, invece il segno del Capricorno dovrà dimostrare maggiore comprensione nei confronti del partner, e contrastare la posizione scomoda di Venere.

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 8 agosto segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso il secondo weekend del mese con grande ottimismo, merito della Luna in sestile.

Di contro, dovrete considerare che Venere si trova ancora in cattivo aspetto, dunque il vostro rapporto potrebbe non essere così romantico. Puntate maggiormente sul benessere della persona che amate per costruire un rapporto più stabile. In quanto al lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non sempre vi sentirete così energici da poter affrontare ogni ostacolo. Voto - 7️⃣

Toro: la posizione della Luna nel segno dell'Acquario potrebbe rendere meno appagante questa giornata di venerdì. Venere sarà dalla vostra parte, ma un eccessivo romanticismo potrebbe causare l'effetto opposto tra voi e la vostra anima gemella. Sul fronte professionale Mercurio non sarà vostro alleato. Non sempre le vostre idee potrebbero funzionare, dunque pensate bene a ciò che potreste fare per i vostri progetti prima di agire.

Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno buone stelle sopra di voi. Siate sinceri con chi vi ama, perché in questo periodo avrete grandi opportunità per condividere il vostro cuore con chi lo fa battere forte. Sul fronte professionale avrete a che fare con impegni un po’ faticosi o noiosi. Anche se non saranno così entusiasmanti, cercate comunque di fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un venerdì positivo per la vostra relazione sentimentale. Il pianeta Venere renderà il vostro rapporto affiatato e piacevole, pieno di momenti da condividere per intensificare il vostro legame. Se siete single potreste ritrovarvi a fare i conti con emozioni contrastanti, in attesa di chiarire i vostri sentimenti.

Nel lavoro Mercurio sarà favorevole e, soprattutto se avrete a che fare con progetti stimolanti, vi sentirete pronti a dare il meglio di voi. Voto - 8️⃣

Leone: periodo pieno di impegni al lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio sarà dalla vostra parte, e con la giusta organizzazione, sarà possibile fare buoni passi avanti. Sul fronte amoroso non sarete sempre così graziosi nei confronti del partner. Attenzione inoltre a non nascondere nulla che possa rovinare la vostra relazione. Voto - 7️⃣

Vergine: questa giornata di agosto vi vedrà piuttosto romantici grazie alla posizione favorevole di Venere. Cercherete di dare il meglio di voi per la persona che amate, godendovi al massimo queste giornate estive più rilassanti.

Sul posto di lavoro la vostra mente corre veloce. Soprattutto se avrete a che fare con progetti stimolanti, ci metterete più impegno del solito. Voto - 8️⃣

Bilancia: l'astro argenteo si troverà in una posizione migliore per voi secondo l'oroscopo. Sarà un buon momento per capire cosa non funziona nel vostro rapporto e cercare di migliorare le cose. In ambito lavorativo Marte vi spingerà a impegnarvi di più nelle vostre mansioni, nel tentativo di poter ambire più in alto molto presto. Voto - 7️⃣

Scorpione: potreste essere un po’ più introversi in questa giornata. La Luna in quadratura smorzerà il vostro entusiasmo: non sempre sarete così entusiasti di voler condividere i vostri pensieri con le persone a voi più care.

In ambito professionale è arrivato il momento di dedicarsi ad altro, che possa soprattutto darvi risultati più stimolanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: dimostrerete precisione e puntualità nel vostro impiego. La posizione favorevole di Mercurio e Marte renderà le cose più semplici e stimolanti, portando idee e risultati importanti. In amore questa giornata vedrà una bella Luna a illuminare il vostro rapporto. Per voi single tornerà quel fascino magnetico che vi renderà irresistibili. Voto - 8️⃣

Capricorno: il pianeta Venere continua a rendere poco affascinante il vostro rapporto. Dovrete dimostrare maggiore comprensione nei confronti del partner, affinché le cose possano migliorare. Per quanto riguarda il lavoro dovrete cambiare alcune cose del vostro metodo per poter ottenere risultati migliori.

Attenzione alla posizione negativa di Mercurio. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno la Luna dalla vostra parte in questa giornata di venerdì. Le cose con il partner non andranno così male, ma attenzione a non toccare tasti dolenti. Sul fronte professionale Mercurio potrebbe ostacolarvi. Di contro, il pianeta Marte vi darà buone energie da investire nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: il pianeta Giove porterà un po’ di fortuna nella vostra vita professionale. Potreste avere a che fare con situazioni a voi favorevoli, che possono anche migliorare la vostra posizione. Sul fronte amoroso vi sentirete bene insieme alla persona che amate. Il pianeta Venere vi aiuterà a legare al meglio con la vostra anima gemella. Voto - 8️⃣