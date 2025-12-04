Il primo weekend di dicembre profuma di magia, luci e nuove vibrazioni. Le stelle portano voglia di condivisione, ma anche il desiderio di rallentare e godersi i piccoli piaceri della stagione: una passeggiata sotto le luminarie, una chiacchierata davanti a una cioccolata calda o semplicemente il piacere di stare bene con sé stessi.

L'oroscopo del weekend del 6 e 7 dicembre annuncia un Cancro più calmo e saggio in amore, volto a godervi le piccole cose della vita, mentre i Gemelli saranno alla ricerca di chiarezza nel loro rapporto. Il Sagittario avrà modo di godersi il bello di questo periodo con grande ottimismo, mentre i nati sotto il segno dei Pesci dovranno evitare sforzi eccessivi.

Previsioni oroscopo weekend 6-7 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: vita amorosa altalenante nel primo weekend del mese. Il pianeta Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Cancro non sarete sempre così amichevoli. Sul posto di lavoro potreste prendervi piccole soddisfazioni, ma dovrete metterci anche un certo impegno in quel che fate per raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno al centro la stabilità di coppia in questo periodo. Calore e complicità non mancheranno tra voi e il partner, ma dovrete anche metterci qualcosa in più per un rapporto vero. In quanto al lavoro staccate la spina, anche solo per un po’: il tempo di capire quale direzione devono prendere i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: non sarà un weekend entusiasmante secondo l'oroscopo. Il rapporto con il partner sarà influenzato da Venere in opposizione. Qualche rimpianto potrebbe inoltre farsi sentire, soprattutto per voi single. Attenzione anche nel lavoro. Non prendete alla leggera certe mansioni, che potrebbero rivelarsi particolarmente ostiche da superare. Voto - 6️⃣

Cancro: la Luna vi sorriderà in questo weekend di dicembre, aprendo a qualche piccola piacevole novità per la vostra vita di coppia. Ci sarà voglia di leggerezza, ma anche di nuove emozioni da vivere, calma e saggezza. Soprattutto voi single, lasciatevi guidare dalla spontaneità. In quanto al lavoro la creatività non manca grazie a Mercurio.

Vi sentirete pronti per nuovi progetti. Voto - 8️⃣

Leone: l'atmosfera tra voi e il partner sarà abbastanza dolce in questo periodo per natalizio. Vi concederete qualche momento solo per voi e il partner, curando al meglio il vostro rapporto. Nel lavoro invece dovrete rallentare un po’, e capire quale sia la strada giusta da prendere per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna vi darà fascino e razionalità in questo fine settimana. La sincerità potrebbe fare molto bene al vostro rapporto, considerato Venere in cattivo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro, avrete Mercurio dalla vostra parte. Saprete sfruttare bene il tempo a vostra disposizione per organizzarvi e trovare buone soluzioni in quel che fate.

Voto - 8️⃣

Bilancia: non ci sarà sempre una perfetta armonia nel vostro rapporto in questo periodo. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, potrebbe esserci qualche incomprensione da gestire. Sul posto di lavoro la diplomazia apre porte interessanti. Alcuni contatti potrebbero diventare preziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto secondo l'oroscopo. Emozioni forti e momenti intensi, espressi al momento giusto, potrebbero dare quella spinta necessaria per godere di un rapporto stupendo. In quanto al lavoro le soluzioni presto arriveranno. Cercate di non forzare la cosa. Voto - 7️⃣

Sagittario: in questo weekend di dicembre le emozioni saranno molto buone secondo l'oroscopo.

Venere accende la passione: toccherà a voi capire quale sia il metodo migliore per conquistare la persona che amate e godervi il bello di questo periodo. Sul fronte professionale sarete molto attivi. Se avete buone idee in mente, sarà il momento giusto per trasformarle in pratica e in buoni successi. Voto - 8️⃣

Capricorno: weekend di dicembre caratterizzato da sentimenti e voglia di certezze. Purtroppo però, la Luna potrebbe ostacolarvi. Se siete certi delle vostre emozioni, dovrete trovare il pretesto giusto per conquistare la persona che amate, senza però essere troppo invasivi. In quanto al lavoro una visione più ampia dei vostri progetti vi aiuterà a trovare soluzioni migliori. Voto - 7️⃣

Acquario: romanticismo e sogni a occhi aperti torneranno a prendere la scena in campo sentimentale.

Con Venere dalla vostra parte, sarà il fine settimana ideale per coccole e introspezione tra voi e la persona che amate. Nel lavoro siate più pratici nei vostri progetti, evitando idee creative che possono complicare le cose. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà necessario evitare sforzi eccessivi in questo periodo secondo l'oroscopo. Anche se Mercurio sarà favorevole, con Marte in cattivo aspetto non sempre sarete nelle condizioni migliori per raggiungere il successo. In amore la Luna sarà favorevole, e vi aiuterà a essere più ragionevoli e comprensivi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣