L'oroscopo del 9 e 10 agosto 2025 è pronto a valutare il prossimo weekend. In vetta alla classifica svettano i nati sotto il segno dei Pesci che, grazie alla Luna nel segno (domenica) vivranno momenti carichi di gratificazioni affettive. A seguire, una Bilancia affascinante e lucida come non mai, disposta a costruire nuovi equilibri senza rinunciare al piacere. Grande risveglio per il Cancro, con le emozioni al centro di ogni cosa, permettendo di risolvere nodi rimasti in sospeso. Molto più delicato, invece, il fine settimana per Gemelli e Sagittario: le dinamiche affettive potranno generare confusione, mentre sul piano pratico servirà maggiore pazienza.

Previsioni zodiacali e classifica del weekend: sabato 9 e domenica 10 agosto perfetti per il Capricorno

♐ 12. Sagittario - Weekend un po’ in salita per chi è nato sotto questa costellazione. Le energie tenderanno a disperdersi facilmente, e la voglia di evasione potrebbe portarvi lontano dai reali bisogni. In coppia, sarà necessario fare attenzione alle parole, evitando provocazioni inutili che rischiano di alimentare tensioni. I single si sentiranno meno ispirati del solito e, pur cercando distrazioni, faticheranno a lasciarsi coinvolgere pienamente. Sul piano professionale, servirà evitare scelte impulsive: sarebbe meglio usare il fine settimana per riflettere piuttosto che agire. Qualche contrattempo potrebbe rallentare i piani, ma nulla che non si possa risolvere con calma e metodo.

♊ 11. Gemelli - Fine settimana altalenante, in cui le emozioni potrebbero mescolarsi in modo confuso con pensieri contraddittori. I nativi del segno sentiranno il bisogno di evasione, ma senza una direzione precisa, rischiando di rincorrere stimoli che non portano appagamento. In amore, chi è in coppia dovrà evitare atteggiamenti ambigui o reazioni troppo nervose. I cuori solitari si muoveranno su terreni instabili: sarà meglio non forzare situazioni che non convincono fino in fondo. Anche nel lavoro o nelle attività pratiche potrebbero emergere dubbi o distrazioni. Il consiglio è di non strafare, ma dedicarsi a ciò che ristabilisce il giusto equilibrio mentale.

♉ 10. Toro - Fine settimana sotto tono, ma non privo di spunti interessanti per chi saprà rallentare e ascoltare ciò che realmente conta.

Chi vive una relazione stabile potrebbe sentirsi poco compreso o affrontare momenti di distanza emotiva: basterà poco, però, per ritrovare la sintonia se ci sarà disponibilità all’ascolto. I single, se troppo chiusi nei propri schemi, rischieranno di lasciarsi sfuggire un incontro che meritava maggiore attenzione. Nel lavoro o nella gestione di piccoli impegni personali, sarà il caso di procedere con cautela: alcuni ritardi non dipenderanno da voi, ma richiederanno pazienza. Meglio non forzare le situazioni, e lasciar scorrere ciò che non può essere controllato.

♏ 9. Scorpione - Ci sarà da fare un po’ di chiarezza interiore. Le giornate potrebbero portare alla luce alcune inquietudini mai del tutto risolte, soprattutto nei rapporti sentimentali.

In coppia, sarà fondamentale non lasciarsi prendere da interpretazioni sbagliate: la comunicazione dovrà essere diretta, senza giochi mentali. I single sentiranno un certo disagio nel lasciarsi andare, ma proprio per questo potrebbero attrarre persone capaci di leggere tra le righe. Sul piano pratico, piccoli intoppi potrebbero richiedere maggiore organizzazione. Evitate di isolarvi: chi saprà chiedere aiuto o confronto troverà soluzioni più rapide di quanto immaginasse.

♈ 8. Ariete - Le energie saranno in lieve ripresa rispetto ai giorni precedenti, ma non ancora al massimo. I nativi del segno si troveranno a fare i conti con qualche frizione, soprattutto se ci sono situazioni sentimentali in fase di ridefinizione.

Chi è in coppia potrebbe sentire l’esigenza di ridiscutere alcuni equilibri. I single, invece, vivranno un’altalena tra entusiasmo e disinteresse: l’importante sarà non rincorrere emozioni solo per riempire il tempo. Nel lavoro o negli impegni quotidiani, si potrà contare su maggiore lucidità: sarà utile dedicare tempo a ciò che è stato trascurato, evitando però scontri con chi non è sulla vostra lunghezza d’onda.

♌ 7. Leone - Weekend di passaggio, utile per mettere ordine e ridefinire alcune priorità. Le relazioni affettive saranno al centro della scena, ma servirà più ascolto e meno bisogno di controllo. In coppia, il rischio sarà quello di voler prevalere anziché collaborare: meglio fare un passo indietro per poi procedere insieme.

I single sentiranno una forte attrazione per chi mostra carattere, ma dovranno fare attenzione a non idealizzare troppo. Sul fronte lavorativo, piccole soddisfazioni arriveranno da gesti concreti e dalla capacità di mantenere la rotta. Il consiglio è di non cercare conferme esterne: la sicurezza crescerà agendo con coerenza.

♍ 6. Vergine - L'oroscopo del weekend è certo che saranno due giornate che offriranno occasioni di assestamento e consapevolezza, soprattutto sul piano personale. Le relazioni di coppia ritroveranno un buon equilibrio, specialmente se si eviteranno le critiche inutili. Sarà importante concentrarsi su ciò che unisce, piuttosto che su ciò che manca. I nati sotto questa costellazione che sono in cerca d’amore potranno fare incontri interessanti, ma servirà un pizzico di fiducia in più per lasciarsi andare senza troppi filtri.

Le intuizioni saranno particolarmente efficaci in ambito pratico e lavorativo: chi saprà cogliere i dettagli, riuscirà a trasformare un’idea in qualcosa di concreto. Buone prospettive anche per sistemare questioni rimaste in sospeso.

♌ 5. Acquario - Chi appartiene a questo segno potrà contare su un fine settimana più fluido rispetto a quelli precedenti. In amore, ci sarà più spazio per il dialogo e per la complicità, purché si evitino atteggiamenti troppo evasivi. Le relazioni stabili troveranno slancio nella condivisione di progetti comuni, mentre per i single sarà più semplice uscire dal guscio e mostrarsi per come si è, senza filtri né maschere. In ambito lavorativo o creativo, emergeranno idee innovative che potranno aprire spiragli interessanti: sarà bene non ignorarle, anche se richiederanno coraggio per essere sviluppate.

Ottimo momento per frequentare ambienti nuovi e lasciarsi ispirare da persone fuori dal comune.

♑ 4. Capricorno - Il weekend si preannuncia perfetto, un’occasione per ritrovare concretezza e stabilità, specialmente nei rapporti stretti. Chi ha una relazione duratura potrà contare su due giornate in cui il sostegno reciproco sarà particolarmente evidente. Anche i single, se disposti a uscire da una certa rigidità, avranno l’opportunità di incontrare qualcuno in grado di stimolare profondamente. Sul fronte delle attività pratiche, sarà il momento ideale per mettere ordine, rivedere programmi e dare forma a idee lasciate in sospeso. Sarà un fine settimana di ricostruzione e di chiarezza, che porterà un senso di solidità interiore utile per affrontare ciò che verrà.

♋ 3. Cancro - Atmosfera ispirata e profonda per chi è nato sotto questa costellazione. Le emozioni saranno al centro di tutto, e sarà proprio attraverso la sensibilità che si potranno risolvere nodi rimasti in sospeso. In coppia, la dolcezza tornerà a essere protagonista: chi saprà mostrarsi vulnerabile otterrà risposte sorprendenti. I single saranno magnetici, soprattutto in ambienti poco convenzionali, dove sarà più facile esprimere la propria autenticità. Sul lavoro o nella gestione della quotidianità, le energie saranno più armoniche e permetteranno di recuperare ciò che si era disperso. Un fine settimana ideale per riconnettersi con se stessi e con le persone più care.

♎ 2. Bilancia - Giornate che porteranno equilibrio e soddisfazioni su più fronti.

I nativi del segno sapranno trasmettere calma e fascino, attirando consensi sia nella vita affettiva che nelle relazioni sociali. In coppia, sarà facile trovare un’intesa profonda anche su questioni complesse. Per i single, si apriranno spazi per flirt eleganti e pieni di charme, ma con la possibilità che uno di questi incontri lasci il segno. Anche in campo professionale o creativo, si noterà una ripresa dell’iniziativa e della lucidità. Sarà un momento prezioso per chiarire situazioni ambigue, definire obiettivi e prendere decisioni con serenità. Il cuore e la mente parleranno finalmente la stessa lingua.

♓ 1. Pesci - Chi è nato sotto questa costellazione potrà vivere uno dei weekend più intensi e gratificanti dell’estate.

Le relazioni affettive raggiungeranno picchi di profondità e tenerezza: chi è in coppia sentirà un’unità speciale, fatta di comprensione silenziosa e complicità autentica. I cuori liberi, invece, saranno travolti da un’onda emotiva che potrà portare sorprese inaspettate, anche sotto forma di legami che sembrano scritti nel destino. Sul piano pratico, tutto filerà con naturalezza: ogni scelta sembrerà allinearsi perfettamente con le proprie esigenze più vere. Sarà il momento ideale per lasciarsi andare, nutrire l’anima e godere di ogni sfumatura che questo weekend ha da offrire.