L'oroscopo del 7 agosto 2025 assegna un bel '9' alla Bilancia che ritrova la voglia di mettersi in gioco. Si prospetta invece una giornata sottotono per Ariete e Cancro. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete : Marte opposto vi costringe a rallentare e riflettere prima di agire. Le tensioni nelle relazioni in famiglia sono da gestire con lucidità. Voto: 5.

Leone : L'energia è brillante, ma con più eleganza: sapete dire le cose giuste nel momento giusto. Momento ottimo per esprimervi con carisma.

Voto: 8.

Sagittario: siete spinti a cercare alleanze strategiche. Meno impulsività, più collaborazione. Equilibrio da allenare. Voto: 7.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: siete più pacati e attenti ai dettagli. Marte vi spinge a migliorare routine e abitudini con azioni precise e concrete. Voto: 7.

Vergine: Marte lascia il vostro segno: sentite finalmente un calo di tensione, ma anche un invito a mettere ordine dopo settimane turbolente. È il momento di rivedere le priorità e organizzarvi con più lucidità. L’energia cala un po’, ma la mente è lucida. Fate scelte concrete. Voto: 7.

Capricorno: non amate dover mediare, ma il cielo vi mette davanti alla necessità di smussare i vostri angoli.

Sul lavoro, evitate rigidità: potreste ottenere di più facendo un passo indietro. Nelle relazioni, servono più ascolto e meno controllo. Il potere si esercita anche con la gentilezza. Voto: 6.

Segni d'Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: siete in ottima forma mentale: pronti al dialogo, alla negoziazione e a brillare nel confronto con gli altri. Voto: 8.

Bilancia: con Marte nel vostro segno, ritrovate forza, carisma e nuova voglia di agire. Tuttavia sarà bene non dimenticare il tatto. Voto: 9.

Acquario : nuova spinta per mettere in atto idee audaci. La vostra energia mentale è altissima, ma occhio alla dispersione. Voto: 8.

Segni d'Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro : Marte vi toglie un po' di pressione diretta, ma porta tensioni interne.

Vi sentite divisi tra il bisogno di dire la vostra e il timore di disturbare l'equilibrio familiare o affettivo. Non trattenete tutto: usate il dialogo per liberarvi da pesi emotivi. Voto: 5.

Scorpione: non è tempo di azioni impulsive e non programmate con saggezza e ponderazione. Siete in una fase di strategia silenziosa. Agite, ma dietro le quinte. Voto: 6.

Pesci : Non è un giorno facilissimo, ma neanche difficile. Semplicemente sentite che qualcosa va ricalibrato, soprattutto nei rapporti con colleghi, amici o familiari. Non date tutto per scontato: Marte vi invita a prendere posizione, ma senza esagerare. Voto: 7.