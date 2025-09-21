L'oroscopo di domani 22 settembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali e la classifica a stelline del giorno. La giornata inaugurale della nuova settimana vede l'ingresso del Sole in Bilancia e l'arrivo di Marte nel segno dello Scorpione. Allora, ansiosi di sapere quali e quanti sono i segni fortunati di lunedì? In questa occasione la posizione di vertice spetta alla Bilancia, seguita a breve distanza da Pesci, Sagittario, Toro e Ariete, tutti contrassegnati con cinque stelle.

Iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Oroscopo del 22 settembre 2025: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di lunedì

12° – Cancro: ★★. La giornata si presenta un po’ rigida, con margini di manovra ridotti e scelte che sembrano costringere a una strada precisa. Nei rapporti personali la Luna accentua capricci e contrasti, creando momenti di tensione che richiederanno calma e sangue freddo. Chi vive in coppia potrebbe avvertire un certo distacco, mentre i single non avranno voglia di rischiare in nuove conoscenze. Anche sul lavoro prevale nervosismo, con rischio di reazioni brusche se qualcuno dovesse provocare. Meglio mantenere toni moderati per evitare discussioni inutili. Sul fronte della salute, tensioni e rigidità muscolari andranno allentate con una camminata o un’attività fisica equilibrata, utile a recuperare serenità.

11° – Scorpione: ★★★. Questo lunedì invita a mantenere razionalità e sangue freddo, senza cedere alle solite provocazioni. L'arrivo di Marte nel vostro segno favorirà l'emergere di piccoli conflitti in ambito di coppia, dovuti a incomprensioni o parole dette senza troppo tatto: non fatevi trascinare in litigi che tolgono energia. I single avranno la tentazione di isolarsi, poco inclini ad affrontare dinamiche sociali, ma qualche incontro inaspettato potrebbe sorprendere se non ci si chiuderà in se stessi. In ambito lavorativo, il desiderio di cambiamento inizia a farsi sentire e qualcuno valuterà nuove strade o collaborazioni. La salute richiede più leggerezza: ridurre lo stress mentale sarà la chiave per mantenere equilibrio e resistenza fisica.

10° – Gemelli: ★★★★. La routine si farà sentire, ma non in maniera pesante: basterà saperla vivere con spirito aperto. Nei legami sentimentali regnerà una piacevole tranquillità, con dialoghi sereni e intese che si rafforzano grazie alla capacità di adattarsi a ogni contesto. I single, seppur meno espansivi del solito, saranno apprezzati per la loro vivacità discreta e potrebbero attrarre simpatie inattese. Sul lavoro la Luna sostiene iniziative intelligenti e dona buone intuizioni: piccoli riconoscimenti o parole di stima da parte di colleghi e superiori alzeranno l’umore. La serata, movimentata da vecchi amici o incontri improvvisi, potrà offrire anche nuove emozioni. La salute resta positiva, con energie equilibrate.

9° – Leone: ★★★★. Il lunedì porta stabilità e una gestione sicura di ogni situazione quotidiana. In amore si avverte un clima disteso, con la capacità di rassicurare chi è accanto e di costruire un ambiente caloroso e accogliente. Le coppie troveranno serenità nei piccoli gesti quotidiani, mentre i single avranno belle occasioni per lasciarsi andare a nuove conoscenze senza troppi dubbi. I rapporti familiari e amichevoli si confermano positivi, capaci di portare leggerezza dopo giorni non facili. Sul lavoro, idee ponderate e supporto da parte di figure autorevoli permetteranno di consolidare posizioni. La salute appare buona: energia fisica e costanza accompagneranno ogni attività della giornata.

8° – Vergine: ★★★★. La giornata si prospetta ricca di soddisfazioni, soprattutto nella sfera affettiva. Le relazioni di coppia godranno di un’intesa speciale, con progetti comuni che riportano entusiasmo e fiducia. Per i single non mancheranno incontri stimolanti, resi ancora più piacevoli da una comunicazione chiara e da un fascino spontaneo. Sul fronte lavorativo, potranno arrivare notizie attese da tempo o collaborazioni interessanti che apriranno nuove prospettive. La serata sarà dedicata ad attività rilassanti: cinema, letture o piccoli svaghi culturali contribuiranno ad alimentare buonumore. Dal punto di vista della salute, il benessere si mantiene solido e sarà rafforzato da qualche attività leggera e rigenerante.

7° – Capricorno: ★★★★. La giornata procede con lentezza ma senza difficoltà di rilievo, regalando momenti positivi negli affetti. Chi vive un legame stabile potrà contare su attenzioni speciali, capaci di rendere l’umore più leggero e la serata serena. I single, se pronti a cogliere segnali, avranno buone possibilità di incontri interessanti, grazie anche a un cielo che favorisce apertura e disponibilità. Sul piano professionale l’intuito sarà un prezioso alleato: la capacità di affrontare situazioni complesse con lucidità darà risultati concreti. La salute si presenta buona, con energia costante e voglia di movimento che aiuteranno a mantenere equilibrio tra mente e corpo.

6° - Acquario: ★★★★.

Una scontata normalità si avvicina a grandi passi. In amore, la comunicazione con il partner sarà più semplice e fluida dei giorni scorsi: sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia, questa sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto. Gli astri porteranno un'atmosfera positiva e felice per quanto riguarda la situazione sentimentale, approfittatene, e godevi il momento positivo in compagnia di chi amate. Single, amicizie e vita sociale saranno le note allegre della serata; questa vi offrirà tanto divertimento e una nuova voglia di fare. Un incontro che finora avevate considerato poco importante, potrebbe invece prendere quota e rivelarsi entusiasmante, soprattutto promettente.

Date il via a un progetto interessante ma tenete aperti degli spiragli per eventuali modifiche da fare. Nel lavoro, non mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Basterà solo un minimo impegno in più e sarete subito ripagati.

5° - Ariete: ★★★★★. Giornata di lunedì valutata con le cinque stelline della buona sorte. Simpatici e brillanti, sarete perfino disposti a sorvolare su eventuali divergenze d’opinione, ovviamente a favore di un clima più sereno. Bene: fate progressi! La Luna in Bilancia intanto vi regala la verve giusta per trascorrere bene questa calda giornata di metà giugno. Nel lavoro in molti tenderete a occupare la scena, ma lo farete con abilità, tanto che, invece d’infastidire, il vostro protagonismo sarà molto ben accetto da colleghi e superiori.

In amore, dopo qualche colpo mancato, il campo sentimentale torna a sorridervi. Grazie a un’avventura maliziosa capitata per caso, senza muovere un passo, l'umore toccherà il cielo.

4° - Toro: ★★★★★. Splendido lunedì in vista per moltissimi del segno. La Luna in Bilancia vi permetterà di sistemare le incombenze in agenda, presto e bene. Pomeriggio e serata da dedicare al sereno relax, insieme a chi amate oppure ai soliti amici. Gli eventuali spostamenti saranno scorrevoli, senza code né ingorghi e la compagnia sarà allegra. Nel lavoro, buone notizie in arrivo per molti voi: state per essere scelti per partecipare ad un corso, il che potrà aprirvi nuovi sbocchi professionali in futuro. In amore, è vero che non siete un tipo da avventure, però “l’occasione fa l’uomo ladro” e certe opportunità meglio non farsele scappare.

3° - Sagittario: ★★★★★. Fortunatissima giornata, in tutti i campi. Questo lunedì sarete più agili e astuti di quello che siete di solito, questo per grazia concessa dalle stelle. Non potete trascurare alcun particolare che riguardi il vostro ultimo progetto, in quanto è questo che occuperà il vostro tempo anche in futuro: prima lo realizzerete e prima inizierete a guadagnarne, soddisfazione quanto meno. In amore, tutto vi sembrerà più bello e voi vi sentirete più fortunati. Le persone che vi sono vicino faranno di tutto per proteggervi da qualsiasi insidia e pericolo. Nel lavoro invece, non potete lasciarvi abbattere per una semplice incongruenza o per un intoppo che solitamente sapreste aggirare.

Al vostro fianco ci sarà chi vi saprà dare man forte.

2° - Pesci: ★★★★★. Ottimo inizio e fine giornata! In campo sentimentale sarete al settimo cielo. Amate il partner per cui avete perso letteralmente la testa, i vostri bimbi, coi quali giocate come ragazzini, come eterni Peter Pan. Per le persone del cuore acquistate cose bellissime, spesso senza badare ai costi. Cercate di godervi appieno questi giorni d'amore, perché tutto passa in fretta e il tempo non torna mai più! Single, gli influssi delle stelle vi collocano al centro della scena sociale, dei contatti, della comunicazione, dei rapporti con parenti e dell'ambiente sociale. A voi l'abilità di sfruttare i buoni influssi, dando una nuova impronta a questi settori.

Spiccato intuito e creatività saranno le vostre carte vincenti; il tutto da sfruttare a piene mani. Nel lavoro, la fortuna punterà l'indice verso coloro che lavorano alle dipendenze altrui: si prevedono novità e cambiamenti. Situazioni in forte evoluzione si potranno verificare nel settore dei servizi, in quello amministrativo e in quello burocratico.

1° - Bilancia: 'top del giorno'. L'oroscopo di lunedì 22 settembre annuncia l'ingresso del Sole nel vostro segno. Dopo tanto tempo potrete dire di aver raggiunto il vostro equilibrio affettivo. Il vostro standard di vita migliorerà e si risveglieranno in voi emozioni e passioni che credevate assopite. Vi aspetta così una splendida giornata, accompagnati dagli influssi armonici da parte delle stelle e con l'umore stabilmente tendente al bello.

Ci sarà un miglioramento generale in tutte le relazioni di coppia. Single, influssi astrali vi avvolgeranno e vi proteggeranno con un'aurea estiva capace di irradiare gioia e serenità: il vostro benessere diverrà percettibile a chiunque, a pelle. Questa sarà una giornata indimenticabile, vi sentirete pronti a conquistare il mondo e guardare avanti senza più voltarvi indietro. Nel lavoro, gettatevi nelle imprese professionali e finanziarie, perché ci sono diverse persone che apprezzano il vostro esser sempre informati. In ripresa la capacità organizzativa in tempi stretti, anche nei momenti più difficili.