L'oroscopo del giorno lunedì 22 settembre porta con sé vibrazioni intense e trasformative: Marte entra in Scorpione, energizzando le passioni, la volontà e la profondità emotiva. Contemporaneamente, il Sole fa il suo ingresso in Bilancia, portando il bisogno di equilibrio, armonia nei rapporti e chiarezza nei legami.

Però attenzione: Marte è in quadratura a Plutone, e il Sole è opposto a Nettuno retrogrado, creando momenti di confusione emotiva o illusioni da smascherare. È un giorno per coltivare trasparenza, autoconsapevolezza e agire con fermezza ma anche con diplomazia.

Previsioni oroscopo lunedì 22 settembre 2025 segno per segno

Ariete: il passaggio di Marte in Scorpione riaccenderà la passione tra voi e la persona che amate. Attenzione, però, a non essere troppo possessivi, considerato che queste stelle non saranno sempre in ottimo aspetto. Nel lavoro arriveranno discrete opportunità: vi sentirete inoltre più energici e volenterosi per affrontare le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Toro: sentirete il desiderio di armonia nella vostra storia d'amore secondo l'oroscopo. Venere illumina il vostro rapporto, aumentando l'intesa con il partner, costruendo un legame sincero e romantico. In quanto al lavoro Marte porta un po’ d'instabilità, ma sarà ancora possibile costruire progetti vincenti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: l'astrologia annuncia un bel cielo sopra di voi, almeno in ambito professionale. La posizione di Mercurio e del Sole renderà possibile lo sviluppo di progetti più ambiziosi. In amore Venere sarà ancora contro di voi, ciò nonostante la Luna vi darà una mano a vedere il vostro rapporto in modo differente. Voto - 7️⃣

Cancro: transiti astrali che vedranno il pianeta Marte in trigono a partire da questo lunedì di settembre. La stabilità nei vostri progetti sarà possibile, ma servirà tanta pazienza e idee valide. In ambito amoroso Venere porterà romanticismo, ma attenzione alla Luna in quadratura. Se siete innamorati, non dichiarate impulsivamente i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Leone: dimostrerete maggiore sensibilità in questo periodo secondo l'oroscopo.

Sentirete l'esigenza di mostrare le vostre emozioni, e dare vita a un rapporto vero, romantico e affiatato. Sul fronte professionale Marte potrebbe complicare un po’ le cose. Gli impegni non mancano, ma le energie a disposizione potrebbero diminuire velocemente. Voto - 7️⃣

Vergine: bella giornata per dedicarsi ai sentimenti grazie a Venere in congiunzione. Avrete grandi progetti per il vostro rapporto, e con il consenso del partner, sarà ancora più facile vivere serenamente insieme. In quanto al lavoro arriveranno nuove energie da parte di Marte. Sarà più semplice per voi svolgere le vostre mansioni e arrivare al successo. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di lunedì.

La Luna in congiunzione al vostro cielo aggiungerà maturità e sensibilità al vostro rapporto, soprattutto per voi nati nella prima decade. In quanto al lavoro, perderete il supporto di Marte, ciò nonostante avrete ancora buone capacità e conoscenze per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vedrà il passaggio di Marte nel vostro segno zodiacale. Vi sentirete più attivi al lavoro, capaci di gestire meglio i vostri progetti. In amore dimostrerete maggiore volontà e profondità emotiva, che farà sicuramente bene al vostro rapporto. Se siete single non vi dispiacerà vivere nuove avventure amorose. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali che vedranno un cielo discreto sopra di voi.

La Luna vi aiuterà a essere più ragionevoli nei confronti del partner, ma attenzione a Venere in quadratura, che potrebbe causare incomprensioni. In ambito lavorativo Mercurio vi spinge verso nuove idee, alcune delle quali piuttosto interessanti da sviluppare. Voto - 7️⃣

Capricorno: settore professionale che vedrà il pianeta Marte a favore a partire da questo lunedì. Arriveranno buone energie, ma serviranno anche idee valide per portare a termine con successo le vostre mansioni. In amore attenzione alla Luna in quadratura, che potrebbe causare piccole incomprensioni con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: sentirete un maggiore desiderio di riconoscimento in amore secondo l'oroscopo. La Luna vi darà una mano con il vostro rapporto, ma dimostrare prepotenza non vi sarà certo d'aiuto.

In ambito professionale saprete come gestire i vostri progetti, ma attenzione a Marte, che potrebbe rallentarvi. Voto - 7️⃣

Pesci: l'arrivo di Marte nel segno dello Scorpione vi sarà d'aiuto per fare passi avanti nei vostri progetti. Attenzione però a non essere impulsivi per non commettere errori. In amore meglio non esagerare nel vostro modo di amare. Venere in opposizione potrebbe complicare le cose con la persona che amate. Voto - 6️⃣