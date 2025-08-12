L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 si concentra sul livello di fortuna di ciascun segno zodiacale. Al vertice della classifica astrologica troviamo Cancro, Pesci e Vergine, mentre il Capricorno risulta il meno favorito del periodo. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Previsioni astrologiche della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 e la fortuna

☘️☘️☘️ Capricorno – Si prospetta una settimana piuttosto sfortunata, in cui la sensazione di non riuscire a far andare le cose per il verso giusto potrebbe farsi sentire più del solito. Potreste avere l’impressione che gli imprevisti si accaniscano contro di voi, soprattutto sul piano professionale, dove rallentamenti e ostacoli rischiano di farvi perdere la pazienza.

È importante, però, mantenere la calma ed evitare di reagire impulsivamente, perché una parola di troppo o un gesto avventato potrebbero complicare ulteriormente la situazione. La stanchezza e il nervosismo si faranno sentire anche in famiglia o con il partner: fate attenzione a non scaricare le vostre tensioni sulle persone care. Nonostante tutto, ci sarà spazio per momenti più leggeri, soprattutto per i single che stanno conoscendo qualcuno di interessante. La parola d’ordine sarà resistere: questa fase passerà più in fretta di quanto crediate.

☘️☘️☘️ Sagittario – La vostra concentrazione potrebbe risultare altalenante, segno che il periodo richiede una pausa rigenerante, anche per chi è appena rientrato dalle vacanze.

In amore, al momento, le vostre priorità sono altrove: sentite di dover risolvere prima una battaglia interiore che vi tiene occupati da tempo. Non abbiate paura di chiedere sostegno a chi vi vuole bene: circondarvi di persone positive e stimolanti vi aiuterà a ritrovare la motivazione. Le occasioni importanti non cadono dal cielo, quindi sarà necessario mettersi in moto e cercarle. Chi vive una relazione di lunga data potrà dare una scossa alla propria vita di coppia, magari con un gesto inaspettato o una proposta che riaccenda la complicità. Anche la salute richiede attenzioni: privilegiate cibi freschi, di stagione, e riducete il consumo di alimenti poco salutari. Se avete un animale domestico, troverete nella sua compagnia un grande conforto.

☘️☘️☘️ Acquario – In queste giornate avrete bisogno di pazienza e determinazione, perché alcune circostanze rischiano di mettervi alla prova. Potreste trovarvi coinvolti in una discussione delicata o in una situazione che richiede prudenza, sia nelle parole che nelle azioni. La fatica e qualche piccolo malessere stagionale potrebbero farsi sentire, soprattutto se il sonno è disturbato o se lo stress incide sul vostro equilibrio fisico. Prendetevi cura di voi stessi, scegliendo cibi genuini e controllando sempre ciò che consumate. Sul fronte professionale e familiare, settembre si annuncia come un mese esigente, perciò approfittate di ogni momento libero per ricaricare le energie. Una telefonata o un messaggio inaspettato potrebbero risvegliare emozioni sopite, forse legate a una persona che vi pensa più di quanto immaginiate.

☘️☘️☘️ Ariete – Vi attende una settimana ricca di intuizioni preziose che vi aiuteranno a evitare una potenziale complicazione. Con il ritorno alla routine e la voglia di rinnovarvi, sarete pronti a lasciarvi alle spalle ciò che non vi serve più e a fare progetti per il futuro. Chi ha vissuto un’estate intensa e piena di emozioni potrebbe provare un po’ di nostalgia, ma è importante non lasciarsi trascinare dalla malinconia: nuove opportunità vi aspettano, sia in amore che nella vita pratica. Alcuni di voi saranno impegnati in un trasloco, nella ristrutturazione della casa o nell’inizio di un nuovo lavoro. Per chi ha affrontato un dolore o una separazione, il tempo sarà un alleato prezioso per ritrovare equilibrio e fiducia.

Ricordate che ogni nuovo inizio richiede coraggio, ma può aprire strade che non avevate mai considerato.

☘️☘️☘️☘️ Toro – Fino alla fine di agosto sarete presi da questioni lavorative, economiche e burocratiche, con il rischio di sentirvi sopraffatti dal peso delle responsabilità. La tensione sarà alta, ma il sostegno della famiglia e delle amicizie più autentiche vi aiuterà a non perdere la motivazione. È fondamentale, però, gestire lo stress per evitare che la vostra “bomba a orologeria” interiore esploda. Con l’arrivo di settembre ritroverete un po’ di serenità, ma nel frattempo evitate di seguire ciecamente le opinioni altrui e mantenete la vostra indipendenza di giudizio. Sul fronte sentimentale, i single potrebbero non sentirsi ancora pronti a intraprendere una nuova relazione: meglio concedersi il tempo necessario piuttosto che forzare le cose.

☘️☘️☘️☘️ Bilancia – La settimana sarà intensa ma anche ricca di soddisfazioni, specialmente per chi sta portando avanti un progetto o un’attività importante. Potrebbero arrivare riconoscimenti, promozioni o vantaggi derivanti da investimenti passati. Dopo un periodo di incertezza, vi sentirete finalmente più sicuri della strada intrapresa. È possibile che vi ritroviate a valutare un acquisto importante, destinato a migliorare la vostra vita quotidiana. Alcune questioni burocratiche potrebbero richiedere pazienza, ma i risultati ripagheranno l’impegno. In amore, seguite ciò che vi dice il cuore senza lasciarvi influenzare troppo dagli altri: quando si prova un sentimento autentico, è quello a dettare le regole.

☘️☘️☘️☘️ Scorpione – Dopo una fase turbolenta e faticosa, desiderate soltanto ritrovare un po’ di leggerezza. In famiglia, però, potrebbero esserci ancora questioni che vi preoccupano, anche se con meno intensità rispetto al passato. Sarà importante non invadere lo spazio altrui e non intervenire in faccende che non vi riguardano direttamente, per evitare discussioni inutili. Una persona cara potrebbe venire a trovarvi o contattarvi, regalandovi un momento di gioia. Prestate attenzione alla schiena, soprattutto se soffrite di dolori ricorrenti. Potrebbe esserci in programma uno spostamento o un viaggio, ma sarà bene fare attenzione al traffico e agli imprevisti. Nel fine settimana, concedetevi una serata spensierata in buona compagnia.

☘️☘️☘️☘️ Leone – Vi aspetta una settimana di trasformazioni importanti, sia interiori che pratiche. State vivendo un periodo intenso e, sebbene il caldo vi stanchi, non mancheranno momenti che vi spingeranno a riflettere su ciò che conta davvero. È il momento di chiudere con il passato e di colmare eventuali vuoti, evitando di rimuginare su ciò che non avete fatto. Il vostro istinto sarà una guida preziosa: seguitelo, anche se le opinioni altrui vi spingono in direzioni diverse. Una parola o un gesto da parte vostra avrà un impatto significativo sulla vita di qualcuno vicino a voi, confermando il vostro valore. Coltivate la fiducia in voi stessi e vedrete che riuscirete a trasformare questa settimana in un’occasione di crescita.

☘️☘️☘️☘️☘️ Gemelli – Questa settimana vi invita a rinnovare le vostre abitudini e a rompere con la monotonia. Per uscire da una fase di stallo, sarà necessario prendere decisioni coraggiose e tagliare i ponti con ciò che non vi rappresenta più. Avrete voglia di scoprire luoghi e opportunità nuove, oltre a dedicarvi a progetti che accendano il vostro entusiasmo. In amore, chi vive una relazione stabile potrebbe essere pronto per un passo importante, mentre chi è single potrebbe vivere un incontro memorabile. Un evento particolare vi regalerà emozioni forti, ma fate attenzione ai mezzi pubblici: potrebbero esserci ritardi. Una buona notizia vi permetterà di tirare un sospiro di sollievo e di affrontare il resto della settimana con più serenità.

☘️☘️☘️☘️☘️ Vergine – Vi attende una settimana faticosa ma ricca di risultati concreti. Alcuni giorni potrebbero essere caratterizzati da imprevisti e sfide, ma con determinazione riuscirete a superare ogni ostacolo. Non fermatevi di fronte alle difficoltà: per raggiungere i vostri obiettivi sarà necessario dare il massimo. Verso la fine del mese potrebbero arrivare notizie che vi lasceranno un po’ perplessi, ma affrontarle subito sarà la scelta migliore. Il fine settimana si preannuncia più leggero, con occasioni di svago per chi è in coppia da poco e voglia di nuove avventure per i single intraprendenti.

☘️☘️☘️☘️☘️ Pesci – Sarete pieni di energia e voglia di mettervi in gioco. Per chi lavora nel turismo o in settori creativi, le opportunità di crescita non mancheranno, ma sarà importante pianificare ogni mossa per evitare errori.

Chi non lavora avrà comunque impegni e situazioni da gestire che richiederanno attenzione. Con i parenti, meglio evitare argomenti spinosi come questioni ereditarie o patrimoniali. L’energia positiva che vi accompagna favorirà nuovi incontri e legami utili anche per il futuro. In amore, chi è in coppia vivrà momenti di grande sintonia, mentre i single potranno contare su un periodo favorevole per fare conoscenze interessanti.

☘️☘️☘️☘️☘️ Cancro – Settimana dinamica e ricca di possibilità, soprattutto per chi è disposto ad aprirsi a nuove esperienze. Non rinchiudetevi in casa: accettate inviti, partecipate ad attività e siate curiosi verso ciò che vi circonda. Nel lavoro, potrebbero arrivare riconoscimenti e apprezzamenti, e questo sarà il momento giusto per investire in un progetto che vi sta a cuore.

In amore, evitate contrasti inutili con il partner e cercate di valorizzare i momenti di complicità. Le coppie in cerca di un figlio avranno giornate particolarmente favorevoli. Attenzione, però, alle spese: potrebbero esserci uscite non previste.