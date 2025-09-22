L'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 non sorride ai nati del Toro, che scivolano al 12° posto. Al contrario, in vetta c’è il Sagittario, seguito da Cancro, Scorpione e Leone. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Toro – La settimana non sarà delle più semplici e potreste sentirvi un po’ spaesati. Vi accorgerete che le cose attorno a voi stanno cambiando e che certi punti fermi non lo sono più come un tempo. Questo potrebbe portarvi malinconia o resistenza al nuovo, ma è fondamentale non restare ancorati a vecchi schemi.

Nei prossimi giorni dovrete stringere i denti e affrontare qualche fatica, ma dal fine settimana la tensione inizierà a calare e troverete qualche sollievo. Una comunicazione attesa, un pacco o una risposta arriveranno a rendervi più sereni. Fate attenzione all’alimentazione e agli eccessi: il vostro corpo vi sta chiedendo più equilibrio.

1️⃣1️⃣ - Ariete – La prima parte della settimana sarà caratterizzata da una corsa contro il tempo. Avrete urgenza di chiudere delle questioni importanti e questo potrebbe rendervi nervosi o impazienti. Con l’inizio di ottobre, però, ritroverete maggiore positività e sentirete il desiderio di fare programmi concreti. Per chi ama lo shopping, i prossimi giorni saranno intensi, ma non dimenticatevi delle vostre reali priorità: studio e lavoro meritano la massima attenzione, soprattutto se ambite a un cambiamento o a un trasferimento nei mesi futuri.

Prestate anche attenzione agli spostamenti, perché ci potrebbero essere ritardi o contrattempi legati ai mezzi di trasporto.

1️⃣0️⃣ - Vergine – Questa sarà una settimana determinante, soprattutto se avete rimandato decisioni importanti. Nella prima parte dei giorni vi troverete a fare i conti con qualche disagio o ritardo, soprattutto negli spostamenti, e servirà molta pazienza. Con l’avvicinarsi del giovedì le cose diventeranno più gestibili e riuscirete a trovare maggiore tranquillità. Nel weekend vi sentirete sollevati e potrete finalmente dedicare tempo alle vostre passioni, come leggere un libro o iniziare una nuova serie. Vi accorgerete che tutto è destinato a trasformarsi, sia le difficoltà che i momenti felici, e proprio per questo dovrete cercare un vostro equilibrio interiore.

9️⃣ - Gemelli – La settimana avrà buone potenzialità, ma sarà importante non farvi trascinare da dettagli inutili che rischiano di complicare tutto. Gli alti e bassi fanno parte della vita, quindi non prendetevi troppo a cuore ogni piccolo imprevisto. Vi ritroverete al centro di situazioni emozionanti che potrebbero farvi provare un misto di ansia ed entusiasmo. Un evento particolare potrebbe tenervi svegli la notte, perciò cercate di ritagliarvi dei momenti per rilassarvi e scaricare la tensione. Una tisana calda o una serata tranquilla in casa vi aiuteranno a ritrovare il sonno e la serenità.

8️⃣ - Bilancia – Settimana molto interessante per voi, soprattutto perché potreste vivere un evento speciale o festeggiare qualcosa di significativo.

Ci sarà entusiasmo e gioia, ma sul fronte sentimentale non tutto sarà in discesa. Alcune coppie potrebbero trovarsi di fronte a incomprensioni o differenze di obiettivi, con il rischio di pensare a un allontanamento. Per il resto, avrete belle conferme e la vicinanza delle persone care vi darà forza. È tempo di cominciare a costruire la vostra indipendenza, senza aspettare sempre l’aiuto esterno: questo vi renderà più forti e maturi.

7️⃣ - Capricorno – Settimana di trasformazione e di rinnovamento. Vi libererete di ciò che non funziona più, sia a livello pratico che emotivo. È un periodo di evoluzione personale, che vi porterà a rimettere ordine dentro e fuori di voi. Nel rapporto di coppia sarà fondamentale saper trovare il giusto compromesso senza rinunciare alla vostra identità.

I mesi precedenti vi hanno messi alla prova, ma ora comincerete a vedere con più chiarezza il cammino davanti a voi. Fate attenzione solo a piccoli scossoni o tensioni improvvise che potrebbero turbare il vostro equilibrio.

6️⃣ - Pesci – La settimana vi vedrà particolarmente sensibili ed emotivi. Nei primi giorni avrete l’occasione giusta per portare a termine incarichi importanti o per concludere affari che stavate rimandando. Vi sentirete intensamente coinvolti dalle persone e dalle situazioni che vi circondano, e questo potrà anche mettervi un po’ sotto pressione. Verso la metà della settimana ci sarà un evento che potrebbe sorprendervi e dare una svolta inattesa ai vostri programmi. In amore vivrete momenti di gioia e divertimento, magari trascorrendo del tempo con gli amici più fidati.

5️⃣ - Acquario – Settimana vivace e ricca di sorprese. Alcuni giorni, come martedì e sabato, si riveleranno particolarmente favorevoli e vi porteranno a dover prendere decisioni immediate. Sarete impegnati tra casa, lavoro e famiglia, ma la vostra energia vi permetterà di gestire tutto. Avete un progetto che scalpita per prendere forma: non abbiate fretta, ma continuate a lavorarci con costanza. Un viaggio che desiderate da tempo andrà rimandato, meglio non rischiare con programmi affrettati. Tenete d’occhio le novità che potrebbero arrivare quando meno ve l’aspettate.

4️⃣ - Leone – Vi aspetta una settimana di forza e soddisfazioni. Avrete la sensazione di essere finalmente in grado di gestire tutto con decisione e autorevolezza.

Nel lavoro proseguirete spediti e con determinazione, mentre sul piano economico potrebbero esserci spese importanti legate a una casa o a un cambiamento di città. Non abbiate fretta, perché con il tempo ogni cosa sarà più chiara e concreta. Continuando a muovervi con fiducia, conquisterete anche il cuore di una persona che vi osserva da lontano.

3️⃣ - Scorpione – Nei prossimi giorni vi sentirete osservati e messi alla prova. Potreste dovervi allontanare da casa per affrontare una situazione che richiederà coraggio e sangue freddo. Ci sarà tensione da superare, ma nel weekend ritroverete la calma. Anche se siete circondati da affetto, dentro di voi c’è ancora un senso di insoddisfazione legato a vecchie ferite.

Provate a lasciar andare ciò che vi appesantisce dal passato: è il momento di alleggerirvi da sensazioni di colpa e rimettere in moto il cuore. Nelle relazioni lasciate più spazio agli altri, evitando atteggiamenti troppo possessivi.

2️⃣ - Cancro – Questa settimana sarà una ventata d’aria nuova. Prenderete decisioni che potrebbero cambiare profondamente il corso della vostra vita. Dopo un periodo di noia e apatia, tornerete a sentire entusiasmo e voglia di fare. In amore ci saranno cambiamenti significativi: alcune coppie ritroveranno l’armonia, mentre altre prenderanno direzioni diverse. Chi lavora in autonomia riceverà nuove proposte interessanti e avrà modo di incrementare i guadagni. Sarete concentrati anche sulla casa o su progetti personali che vi faranno sentire finalmente realizzati.

1️⃣ - Sagittario – Settimana carica di energia e di nuove possibilità. Avrete la determinazione giusta per spingervi oltre e per affrontare con coraggio sfide impegnative. Dopo un’estate che vi ha aperto gli occhi su nuove opportunità, anche l’autunno si rivelerà importante. Potrebbero esserci cambiamenti o ridimensionamenti nel lavoro, ma saprete come adattarvi. In amore non mancheranno discussioni con il partner, che sarà più esigente del solito, ma riuscirete a stemperare i conflitti con la vostra ironia. Potrebbe essere il momento adatto per prendersi cura della salute, senza trascurare piccoli controlli di routine.