L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto vede primeggiare il Sagittario, alle prese con un periodo favorevole. Al contrario, l’Ariete dovrà fare i conti con la malinconia, che rischia di rovinare l’intera settimana. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo della settimana 18-24 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete – Nei prossimi giorni potreste sentire un velo di malinconia: la stagione calda sta volgendo al termine e settembre si avvicina a grandi passi. Non lasciatevi sopraffare da questa sensazione di vuoto, ma trasformate la nostalgia in un motore per nuovi progetti.

Stilate una lista di obiettivi concreti da raggiungere e preparate un piano d’azione. Sul fronte sentimentale, dopo un periodo burrascoso, sarà più chiaro se ciò che provate per una persona è ancora vivo o se, al contrario, è giunto il momento di chiudere definitivamente. Anche il lavoro e le questioni economiche richiederanno decisioni importanti: affrontatele con lucidità.

1️⃣1️⃣ - Toro – Nei giorni a venire vi troverete a fare un bilancio di ciò che avete trascurato durante le giornate spensierate di Ferragosto. Sarà necessario rimettere in ordine le priorità e tornare a concentrarvi sulle questioni pratiche. Per alcuni, però, ci sarà la fortuna di poter godere di vacanze fuori stagione, più tranquille e rilassanti.

Sul piano economico, ci saranno movimenti significativi: affari che riprendono slancio e idee più chiare sui vostri obiettivi. Le nuove coppie vivranno momenti di grande passione, mentre per chi ha già dubbi sulla propria relazione potrebbe arrivare la consapevolezza di dover chiudere un capitolo.

1️⃣0️⃣ - Bilancia – L’inizio della settimana sarà più produttivo, mentre tra venerdì e sabato potreste sentirvi instabili e un po’ irritabili. Conviene quindi concentrare le energie nella prima parte, portando a termine i compiti più importanti. In amore, se siete single, avrete bisogno di tempo per capire se dedicarvi a una nuova conoscenza o se concentrare le forze sulla crescita personale. Qualche tensione familiare potrebbe emergere, costringendovi a parlare chiaro per risolvere vecchie questioni.

Anche la casa e l’ambiente di lavoro richiederanno piccoli o grandi miglioramenti.

9️⃣ - Cancro – Dopo un inizio di agosto piuttosto frenetico, la settimana porterà un clima più disteso. Ripenserete con piacere ai momenti trascorsi di recente, anche se sentirete che l’arrivo di settembre è ormai imminente. In questi giorni potrebbero arrivare notizie in grado di modificare in modo importante i vostri piani. Possibili brevi viaggi o lavori di ristrutturazione in casa. Le coppie, però, dovranno fare attenzione a un argomento delicato che rischia di generare tensioni: cercate di ascoltare e parlare con calma. I single che hanno conosciuto qualcuno in estate valuteranno se approfondire o interrompere la conoscenza.

8️⃣ - Vergine – Sebbene la settimana si presenti positiva, potreste essere colti all’improvviso da un velo di malinconia dovuto alla fine dell’estate. È tempo di accettare che una fase si chiude e di prepararvi al nuovo capitolo che vi attende. Chi potrà permetterselo, troverà grande beneficio in una vacanza fuori stagione, caratterizzata da maggiore tranquillità e riservatezza. Sul fronte professionale, saranno favoriti accordi e contratti, soprattutto per chi lavora in ambito stagionale e desidera prolungare la collaborazione.

7️⃣ - Leone – Questi giorni saranno dedicati a rimettere ordine, sia in casa che nella vita personale. Qualche ora di relax e divertimento ci sarà, ma la priorità sarà organizzarsi.

In campo sentimentale, chi ha ripreso contatto con un ex o ha appena iniziato una relazione dovrà decidere se investire in questa direzione o chiudere definitivamente. Anche le coppie in crisi saranno chiamate a fare una scelta netta. Sul lavoro, potrebbero presentarsi occasioni da non lasciarsi scappare: se vi sentite pronti a rimettervi in gioco, questo è il momento di agire.

6️⃣ - Scorpione – Dopo un periodo turbolento, entrerete finalmente in una fase più tranquilla, anche se ci saranno ancora questioni poco chiare da risolvere. Questa settimana sarà l’occasione per sistemare le cose, sia dal punto di vista pratico che finanziario. Un passaggio in banca o in posta potrà aiutarvi a rimettere ordine nei conti.

La salute e il benessere richiederanno maggiore attenzione: evitate di trascurarvi, curate l’alimentazione e riposate di più.

5️⃣ - Gemelli – La settimana sarà cruciale per chiudere questioni rimaste in sospeso. Che si tratti di un progetto di lavoro, di una decisione economica o di una questione personale, dovrete affrontarla con determinazione e darle una conclusione. Possibili spostamenti per pratiche bancarie, finanziamenti o traslochi. Per i single, un incontro speciale potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. Verso il weekend, ci sarà un calo di energia, ma domenica sarà perfetta per ricaricare le batterie.

4️⃣ - Capricorno – L’inizio della settimana sarà promettente, anche se dovrete affrontare alcune verità scomode.

È il momento giusto per accelerare su progetti e contratti, prendendo decisioni che potrebbero influenzare il vostro futuro. La casa richiederà pulizia e riordino, mentre mentalmente vi preparerete al rientro a pieno ritmo. L’estate sta finendo, ma questo non significa rinunciare agli ultimi momenti di leggerezza. Nel weekend potrebbero emergere discussioni: mantenete la calma.

3️⃣ - Acquario – La settimana si preannuncia complessivamente buona, con la possibilità di archiviare vecchie incomprensioni. Tuttavia, sarà fondamentale tenere d’occhio le spese: gli ultimi tempi sono stati piuttosto dispendiosi e ora serve più prudenza. Potreste affrontare piccoli ostacoli in ambito lavorativo o sentimentale, ma nulla di insormontabile.

Un cambiamento nell’ambiente domestico, come un trasloco o una nuova disposizione degli spazi, porterà nuova energia.

2️⃣ - Pesci – Nei prossimi giorni saranno in arrivo cambiamenti che vi spingeranno a riflettere sul vostro futuro, soprattutto se lavorate in un ambito stagionale. Potreste puntare a un salto di qualità, un incarico più importante o un aumento. Questo è il momento di fare il punto della situazione e di stabilire un piano concreto per settembre. In famiglia, chi ha figli dovrà occuparsi con attenzione delle loro necessità. La salute migliorerà, ma sarà utile una depurazione alimentare.

1️⃣ - Sagittario – In famiglia, qualche tensione potrebbe ancora farsi sentire. Anche se le cose non sono esattamente come le vorreste, la vostra disponibilità e il vostro spirito positivo vi aiuteranno a mantenere l’equilibrio.

La forma fisica e mentale sarà buona, dandovi la grinta necessaria per puntare a miglioramenti professionali o economici. Ampliare le conoscenze e investire sulle vostre capacità sarà la chiave per ottenere di più. Il weekend porterà un’atmosfera più distesa.