L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 annuncia grandi novità astrali: per i nati sotto il segno del Cancro si profilano intuizioni brillanti e progetti creativi di notevole valore, mentre per i Gemelli il periodo sarà all’insegna della distensione e del meritato relax, con giornate ideali per ricaricare mente e corpo.

L'oroscopo 18-24 agosto dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: la vostra relazione si troverà davanti a un punto di svolta che non potrete ignorare. Una nuova consapevolezza vi guiderà verso la scelta più saggia. Lavoro: la mente sarà un vulcano di intuizioni e idee brillanti: trasformarle in progetti concreti sarà il passo decisivo.

Fortuna: attimi favorevoli arriveranno all’improvviso, sorprendendovi in positivo.

Toro ♉ Amore: affronterete le dinamiche di coppia con serenità e leggerezza. Il dialogo sarà il vero collante del rapporto. Lavoro: metterete in campo le vostre migliori qualità, favorendo un’evoluzione professionale di rilievo. L’autostima crescerà in modo evidente. Fortuna: la pazienza sarà la chiave per aprire la porta a esperienze nuove e stimolanti.

Gemelli ♊ Amore: situazioni inattese vi aiuteranno a riavvicinarvi alla persona amata, in modo diretto e sincero. Lavoro: miglioramenti concreti sul fronte professionale porteranno benefici sia economici che energetici. Fortuna: avrete più occasioni per concedervi giornate distensive rispetto al solito.

Cancro ♋ Amore: prima di intraprendere un nuovo legame, sarà importante ritrovare il giusto equilibrio interiore e rafforzare l’amor proprio. Lavoro: idee originali daranno vita a progetti innovativi, con buone prospettive di investimento. Fortuna: un’amicizia del passato potrebbe tornare a far parte della vostra vita.

Leone ♌ Amore: vi lascerete guidare da emozioni intense e autentiche, trovando nel partner un compagno ideale anche nei momenti di riflessione. Lavoro: la vostra creatività sarà in fermento, ma saprete attendere il momento giusto per mettere in atto le vostre strategie. Fortuna: dopo un periodo di stasi, l’ispirazione tornerà a livelli altissimi.

Vergine ♍ Amore: aprirete il cuore alla dolcezza e all’affetto reciproco.

Anche per i single si profila una svolta interessante. Lavoro: affronterete gli impegni con maggiore equilibrio, evitando inutili pressioni. Fortuna: la serenità generale sarà una costante preziosa nella vostra quotidianità.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: ritroverete nell’amore la forza trainante di ogni scelta e azione. Nella vostra relazione sono in arrivo piacevoli novità che daranno nuova linfa al legame. Lavoro: piccole invidie potrebbero trasformarsi in uno stimolo mentale utile a migliorare le vostre prestazioni. Fortuna: la voglia di essere al centro dell’attenzione resterà alta, anche se le spese per lo shopping saranno più contenute.

Scorpione ♏ Amore: con il partner vivrete momenti di intensa felicità, mentre in famiglia potrebbero emergere lievi tensioni.

Lavoro: circondarvi di collaboratori affidabili vi trasmetterà energia e motivazione. Fortuna: non mancheranno sorprese in grado di ravvivare le vostre giornate.

Sagittario ♐ Amore: seguire la voce del cuore vi condurrà a uno stato di serenità profonda e duratura. I single potranno vivere incontri particolarmente intriganti. Lavoro: darete finalmente forma a un’idea che vi accompagna da tempo, senza però eccessivi sforzi. Fortuna: gestirete il tempo libero con piena libertà, dedicandolo alle attività che più amate.

Capricorno ♑ Amore: la connessione mentale con la persona amata sarà forte e appagante, anche in assenza di grande contatto fisico. Lavoro: porterete avanti con competenza i vostri progetti, ma un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire.

Fortuna: ottimi flussi economici vi permetteranno di pensare a un rinnovamento del vostro stile.

Acquario ♒ Amore: il romanticismo avvolgerà la vostra vita di coppia, con esperienze intime capaci di arricchirvi anche sul piano emotivo. Lavoro: nuove occasioni e stimoli torneranno a movimentare la vostra carriera. Fortuna: incontri inattesi sapranno farvi battere il cuore.

Pesci ♓ Amore: una settimana ricca di colpi di scena, specialmente per le coppie in fase di rinnovamento e riscoperta. Lavoro: il lavoro di squadra continuerà a essere produttivo, nonostante qualche divergenza di opinione. Fortuna: le entrate economiche tenderanno a migliorare progressivamente, portando stabilità e sicurezza.