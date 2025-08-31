L'oroscopo settimanale dall'8 al 14 settembre 2025 prevede che il Toro sarà decisamente fortunato. I Gemelli saranno eccentrici sul lavoro, mentre i Pesci potrebbero concludere presto i propri progetti. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

L'oroscopo 8-14 settembre, dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: la vostra vita interiore troverà rinnovamento nel corso della settimana. Di conseguenza, anche in amore ci saranno piacevoli novità. Lavoro: non esiterete un istante nell'aiutare la squadra, soprattutto nei momenti di forte bisogno.

Fortuna: troverete una grande soddisfazione nella quotidianità.

Toro ♉ Amore: nei rapporti d'amore avrete maggiori attenzioni rispetto a quelli di amicizia. Però non sarà difficile per voi bilanciare bene entrambe le cose. Lavoro: avrete tanto da fare e poco tempo a disposizione. Ma non per questo vi darete per vinti, anzi. Ogni giorno vi rimboccherete le maniche con entusiasmo. Fortuna: si affacceranno nuovi orizzonti tutti da scoprire.

Gemelli ♊ Amore: sarete pieni di voglia di sorprendere il partner con tante piacevoli esperienze. Lavoro: sarete volenterosi e attenti ai dettagli, eccentrici e creativi. Le persone attorno a voi vi prenderanno come punto di riferimento. Fortuna: le stelle prevedono guadagni al di là di ogni immaginazione.

Cancro ♋ Amore: farete attenzione anche al più piccolo dettaglio per fare felice il partner. Ora sarà tempo di passione e di romanticismo. Lavoro: il vostro impegno sarà encomiabile sotto molteplici punti di vista. Spunta una novità che potrebbe fare al caso vostro. Fortuna: dei desideri covati per mesi si realizzeranno.

Leone ♌ Amore: il vostro fascino sarà lo strumento principale che aprirà il cuore alla persona che amate. Lavoro: il vostro lavoro segnalerà una accelerata che potrebbe procurarvi dei cambiamenti significativi. Fortuna: avrete la fortuna di avere gli astri dalla vostra parte per questioni personali molto importanti.

Vergine ♍ Amore: donare all'altro la vostra dolcezza sarà il più bel regalo che possiate fare in questo momento.

La settimana sarà molto produttiva nel dialogo familiare. Lavoro: avrete degli obiettivi inderogabili che potrebbero significare una fortuna dal punto di vista economico. Fortuna: darete concretezza a qualche progetto molto ambizioso.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: la settimana si prospetta ricca di colpi di scena sorprendenti per l'ambito amoroso. Nuovi incontri affolleranno la vostra quotidianità. Lavoro: riporrete molte aspettative su questa settimana e la vostra carriera subirà un salto di qualità. Fortuna: avrete la buona sorte al vostro fianco nei momenti difficili.

Scorpione ♏ Amore: sarà tempo di trasformazioni positive per la vostra relazione. Le stelle vi garantiranno stabilità.

Lavoro: la carriera sarà per voi fonte di enormi soddisfazioni. L'oroscopo segnala anche dei guadagni molto promettenti. Fortuna: finalmente avrete la vostra parte di felicità emotiva.

Sagittario ♐ Amore: i sentimenti saranno al primo posto fra le vostre priorità. In famiglia il dialogo appianerà anche la divergenza più grande. Lavoro: sarete in grado di risolvere anche la situazione più difficile sul posto di lavoro. La determinazione non mancherà. Fortuna: i guadagni saranno nella norma, mentre le spese saranno ridotte ai minimi termini.

Capricorno ♑ Amore: credere nuovamente all'amore e ai sentimenti vi darà una sensazione di libertà nei confronti della vostra relazione amorosa. Lavoro: l'attività in cui siete professionalmente coinvolti arriverà a ottimi risultati.

Fortuna: sarà tempo di rivoluzionare la vostra metodica lavorativa.

Acquario ♒ Amore: vi ritroverete a sospirare abbastanza di frequente, soprattutto per via di alcune delusioni. Per qualcuno si apriranno le porte della tenerezza. Lavoro: la grinta professionale non vi mancherà. Non avrete difficoltà nell'esternare la vostra creatività sul posto di lavoro. Fortuna: sono possibili degli incontri che vi regaleranno delle conoscenze molto piacevoli e durature.

Pesci ♓ Amore: lle questioni di cuore vi riempiranno di buonumore e ottimismo. Vi lascerete trasportare dall'entusiasmo anche con gli amici. Lavoro: siete in dirittura d'arrivo per dei progetti che potrebbero cambiare in positivo la vostra situazione economica. Continuate in questo modo. Fortuna: avrete una settimana abbastanza scorrevole sotto molti aspetti, ma dovrete prendere in considerazione l'idea di riposare di tanto in tanto.