L’oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 offre uno sguardo completo sui giorni che attendono ciascun segno. In cima alla classifica spicca il Sagittario, favorito da energie brillanti e opportunità da cogliere con prontezza in tutti gli ambiti della vita. L’Acquario affronterà giornate più impegnative, dove tensioni professionali e nervosismo potrebbero complicare le iniziative quotidiane. A metà classifica, il segno dei Pesci vivrà momenti di maggiore respiro, con una calma benefica ideale per recuperare energie e pianificare progetti in sospeso.

Di seguito, le previsioni dettagliate segno per segno, per seguire con attenzione il movimento delle stelle in questa settimana estiva

Classifica e oroscopo della settimana 18-24 agosto 2025: ottimo momento anche per Acquario e Bilancia

12° posto – Scorpione. I giorni a venire porteranno un’atmosfera piuttosto tesa, in particolare negli ambienti legati alle attività lavorative. Le interazioni con colleghi o collaboratori risulteranno meno fluide del solito, complice un clima di incertezza e qualche atteggiamento ambiguo. Ogni parola verrà osservata con attenzione e persino gesti abituali potranno essere interpretati in modo distorto, dando vita a incomprensioni inutili. La resistenza interiore verrà messa alla prova, così come la capacità di mantenere autocontrollo davanti a provocazioni o silenzi imprevisti.

In attesa di segnali concreti, potrà nascere la sensazione di essere esclusi da certi processi o di non essere ascoltati come si vorrebbe. Sul fronte emotivo, però, emergerà una luce: chi tiene davvero a voi saprà dimostrarlo con gesti sinceri. Le unioni consolidate troveranno conforto in piccole attenzioni quotidiane, mentre i rapporti recenti potranno acquisire maggiore fiducia reciproca. Alcuni fardelli interiori restano da sciogliere, ma il primo passo sarà smettere di concentrarsi su ciò che non può più essere cambiato.

11° posto – Gemelli. La settimana sarà scandita da molteplici compiti e preoccupazioni, con un’attenzione particolare rivolta a spese, scadenze e questioni organizzative rimandate troppo a lungo.

L’aspetto pratico prenderà il sopravvento, anche se la mente tenderà a divagare, rendendo meno semplice la concentrazione. Ritrovare un minimo di ordine sarà essenziale per evitare errori che potrebbero avere conseguenze fastidiose. La tensione accumulata rischierà di riversarsi sulle relazioni più vicine: meglio ponderare le parole e gestire i toni. Se il passato dovesse riaffacciarsi, sarà il momento di capire se si tratta di un’opportunità reale o di un’emozione legata solo alla nostalgia. Nei legami nati da poco, potranno emergere dubbi che necessitano di chiarimenti, mentre le coppie stabili riusciranno a mantenere l’equilibrio con gesti semplici e condivisione sincera. Sarà importante non lasciare che le pressioni quotidiane rubino spazio alla tenerezza.

10° posto – Toro. Le prospettive di questi giorni si presenteranno a tratti incerte, come se qualcosa mettesse in discussione la fiducia abituale. Nei primi momenti, soprattutto per chi si trova in una fase di cambiamento, potrà emergere un senso di irrequietezza. Chi è single da tempo sentirà il desiderio di aprirsi a nuove esperienze, ma sarà necessario non cedere all’impulso del momento. Nelle relazioni in generale servirà procedere senza fretta, evitando di forzare i tempi. Anche sul lavoro si noteranno progressi discontinui, con situazioni che si muovono ma più lentamente di quanto sperato. Verso la fine della settimana, un segnale inaspettato – magari un’offerta o una proposta – porterà una ventata di fiducia.

Non si tratterà ancora di un cambiamento radicale, ma di un seme da coltivare con costanza. La vera forza sarà mantenere alto lo spirito, lasciando che piccoli passi preparino la strada a risultati più solidi.

9° posto – Leone. Si apre un capitolo che ha il sapore di una rinascita. Dopo un periodo di apparente immobilità, qualcosa tornerà a smuovere l’energia interiore, spingendo verso direzioni finora rimandate. Il bisogno di riorganizzare la propria vita sarà forte, così come la voglia di recuperare spazi e opportunità. Tuttavia, riportare alla luce situazioni ormai concluse non porterà benefici: ciò che è passato ha già lasciato il suo insegnamento. I primi segnali di svolta arriveranno a metà settimana, sebbene non subito evidenti, e richiederanno ascolto e attenzione ai dettagli.

Sul piano affettivo, sarà fondamentale essere sinceri con sé stessi: i legami incerti dovranno affrontare decisioni importanti, mentre quelli autentici cresceranno grazie a scelte chiare e gesti concreti. La parte finale della settimana favorirà riflessioni profonde su ciò che vale la pena trattenere e su ciò che, invece, è tempo di lasciare andare.

8° posto – Ariete. Nei prossimi giorni si alterneranno momenti di slancio a fasi più rallentate. La determinazione non mancherà e, in contesti professionali vivaci, non sarà difficile dimostrare capacità e prontezza. Tuttavia, l’eccesso di entusiasmo potrebbe generare affaticamento, riducendo la lucidità necessaria per proseguire. Sarà quindi utile calibrare le energie e non forzare dinamiche che richiedono maturazione.

Per chi opera in autonomia, i risultati non tarderanno, a patto di mantenere alta la concentrazione. In ambito privato, piccole divergenze potrebbero disturbare l’armonia domestica, specie in caso di decisioni condivise da prendere. Anche i figli, laddove presenti, richiederanno maggiore attenzione. Nei rapporti affettivi, la dolcezza sarà l’antidoto più efficace contro eventuali tensioni: le coppie solide sapranno trovare equilibrio, mentre chi nutre incertezze sarà chiamato a fare chiarezza senza ulteriori rinvii.

7° posto – Vergine. La settimana porterà vibrazioni sottili, come un movimento nascosto pronto a rivelarsi. All’inizio potrà emergere un leggero disagio, ma sarà il preludio a una presa di coscienza capace di alleggerire lo spirito.

Un episodio apparentemente secondario offrirà un nuovo punto di vista, permettendo di liberarsi di un peso accumulato nel tempo. Questo rinnovamento interiore darà spazio a una maggiore leggerezza. Sul fronte economico, inizieranno a dissolversi alcune preoccupazioni, pur richiedendo ancora cautela. Sarà il momento adatto per pianificare con lungimiranza, evitando mosse rischiose. In ambito personale, crescerà il desiderio di prendersi cura di sé, sia nell’aspetto fisico che nelle abitudini quotidiane. Nel lavoro, la perseveranza risulterà più produttiva dell’impulsività: anche se i frutti non saranno immediati, ogni sforzo contribuirà a costruire basi solide per il futuro.

6° posto – Pesci. L'oroscopo della settimana prossima offrirà un respiro nuovo e tanta buona speranza, dopo giorni intensi e ricchi di impegni.

Non ci saranno grandi rivoluzioni, ma una serenità diffusa permetterà di recuperare energie e chiarezza mentale. Le occasioni di socialità aumenteranno, tra incontri con amici, passeggiate all’aperto o momenti spensierati lontani dalla routine. È importante però non lasciarsi distrarre troppo dalla leggerezza: alcune questioni pratiche richiederanno attenzione, specialmente se vi sono progetti con scadenze imminenti. Un piccolo successo economico o un’opportunità rimasta in sospeso stimolerà l’entusiasmo e la voglia di rimettersi in moto. Idee da sviluppare, viaggi da pianificare o iniziative da riprendere formeranno un quadro positivo e incoraggiante. Questi giorni saranno perfetti per ricaricare la mente, recuperare energia e avviare nuove azioni con passo deciso, sentendosi più leggeri e pronti a reagire.

5° posto – Capricorno. L’inizio della settimana favorirà introspezione e valutazioni consapevoli: sarà il momento di comprendere quale direzione intraprendere con maggiore sicurezza. Le energie saranno in costante crescita, conferendo un fascino naturale agli occhi di chi vi circonda. Le emozioni affioreranno in maniera intensa, permettendo di esprimere sentimenti trattenuti e consolidare legami importanti. Le relazioni familiari si manterranno armoniche, anche se sarà necessario gestire alcune divergenze con equilibrio e diplomazia. Situazioni lasciate in sospeso potranno essere chiarite, permettendo di impostare un percorso più stabile e coerente in vista dei mesi a venire. Non tutte le risposte arriveranno subito, ma molte questioni si risolveranno con sorprendente rapidità, offrendo chiarezza e serenità per affrontare nuove sfide.

4° posto – Bilancia. La settimana promette stimoli significativi, in particolare per chi ambisce a consolidare la propria posizione o raggiungere nuovi traguardi. Il lavoro sarà terreno fertile per ottenere risultati concreti e riconoscimenti meritati. Questioni burocratiche o economiche rimaste in sospeso potranno finalmente trovare soluzione, portando un senso di ordine e controllo. La ricerca di risposte verrà soddisfatta attraverso segnali chiari: un messaggio, una telefonata o una firma daranno indicazioni precise. Sul piano sentimentale, la stabilità emotiva fungerà da guida e sostegno, rendendo più agevole affrontare eventuali momenti complessi. Il fine settimana offrirà la sensazione di armonia e coerenza, confermando la posizione raggiunta e il valore personale conquistato con impegno.

3° posto – Acquario. Le giornate in arrivo saranno piene di energia e di momenti decisivi, spingendo a compiere scelte importanti senza indugi. Il cielo favorirà chi saprà uscire dalla zona di comfort e affrontare situazioni con coraggio e determinazione. La sensibilità, unita a un entusiasmo contagioso, attirerà l’attenzione e l’ammirazione altrui. Alcuni cercheranno consigli, altri si lasceranno ispirare dalle vostre parole, mentre voi stessi avrete bisogno di confrontarvi con persone fidate. L’amore offrirà intense emozioni: chi ha una relazione stabile potrà rafforzarla, mentre i più riservati troveranno finalmente il coraggio di compiere passi rimandati da tempo. Sul lavoro, sarà il periodo ideale per far valere idee e richieste rimaste in sospeso; gratificazioni attese da lungo tempo potrebbero arrivare, rafforzando fiducia e determinazione.

2° posto – Cancro. L’inizio della settimana porterà una ventata di chiarezza, aprendo nuove prospettive e opportunità finora nascoste. Dopo momenti di restrizioni o rinunce, la strada diventerà più libera e in linea con i propri desideri. I primi giorni potranno ancora contenere tensioni residue, ma sarà sufficiente qualche piccolo passo per cambiare rotta. La capacità di lasciarsi alle spalle ciò che non funziona permetterà di fare spazio a esperienze più gratificanti e coerenti. Nel lavoro sarà fondamentale chiarire ruoli e responsabilità, affrontando conversazioni dirette che porteranno risultati concreti. Le dinamiche familiari richiederanno prudenza e attenzione, evitando conflitti inutili. Il fine settimana offrirà un’occasione simbolica per chiudere capitoli precedenti e aprirne di nuovi, segnando un vero e proprio punto di svolta.

1° posto – Sagittario. Una settimana vivace e piena di opportunità si presenterà con energia travolgente. Dopo periodi più opachi, ora le circostanze si schiuderanno con favore, offrendo occasioni da cogliere con prontezza. L’ambito sentimentale sarà stimolante: le coppie vivranno momenti di complicità e desiderio, mentre i single si troveranno davanti possibilità inattese e interessanti. Alcune proposte, nate per caso, potranno rivelarsi straordinariamente promettenti. Sul lavoro, l’intuito guiderà le scelte, aiutando a concentrare le energie sui passi giusti e a mantenere un vantaggio concreto rispetto agli altri. Sarà essenziale gestire con equilibrio l’euforia per eventuali successi improvvisi, mantenendo lucidità e capacità di pianificazione per consolidare quanto ottenuto.