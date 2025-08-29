L'oroscopo del weekend 30 e 31 agosto 2025 prevede molta instabilità emotiva per il Capricorno. Lo Scorpione sarà finalmente libero dai propri impegni mentre l'Ariete preferirà la solitudine.

Di seguito i dettagli.

L'oroscopo del fine settimana dall'Ariete alla Vergine

Ariete ♈ Amore: farete un po' di fatica negli approcci con le persone in questo momento, soprattutto con quelle più vicine. Lavoro: vi sentirete piuttosto smarriti di fronte ad alcuni progetti. Fortuna: saprete muovervi soltanto con qualche consiglio alle spalle.

Toro ♉ Amore: avrete in mente di trascorrere questo fine settimana con tutta la famiglia.

Lavoro: non lasciatevi abbattere dalle tante mansioni da svolgere. Fortuna: poco denaro e tanti pensieri.

Gemelli ♊ Amore: il vostro cielo non sarà molto sereno in ambito amoroso. In famiglia le cose andranno meglio. Lavoro: adoperare qualche piccola strategia vi darà modo di concludere prima del tempo un importante progetto. Fortuna: dovrete cavarvela da soli.

Cancro ♋ Amore: la voglia di stare insieme al partner anche senza troppi risvolti romantici vi farà onore. Lavoro: farete troppo, cercate di rallentare. Fortuna: i guadagni saranno assicurati.

Leone ♌ Amore: purtroppo sarà un fine settimana piuttosto sottotono in amore. Le divergenze al momento saranno troppe. Lavoro: immergervi nelle vostre mansioni vi aiuterà a non pensare troppo ma al tempo stesso vi condurrà più velocemente ad un certo stress.

Fortuna: delle solide finanze vi daranno ottimismo.

Vergine ♍ Amore: favorire la sussistenza di un ambiente sereno in ambito domestico vi aiuterà a sentirvi in pace con voi stessi. Lavoro: vi lascerete trasportare troppo dagli affari. Fortuna: sarà dalla vostra parte.

Le previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia ♎ Amore: l'attenzione in amore potrebbe drasticamente calare nel corso del weekend. Lavoro: nelle questioni lavorative avrete sempre e comunque ragione su diversi aspetti. Fortuna: potrete fare nuovi incontri.

Scorpione ♏ Amore: nella vita di coppia torneranno tenerezza e felicità. Lavoro: avrete il weekend libero e potrete dedicarvi ad altro. Fortuna: avrete dalla vostra parte qualcuno che vi saprà ascoltare.

Sagittario ♐ Amore: sono attesi risvolti positivi. Lavoro: sarete abbastanza impegnati, evitate di stressarvi. Fortuna: nelle situazioni più difficili sarà bene affidarvi all'istinto.

Capricorno ♑ Amore: l'oroscopo segnala un momento di instabilità emotiva che verrò però sanata dalla tranquillità familiare. Lavoro: darete il meglio di voi stessi senza chiedere nulla in cambio. Fortuna: finalmente arriverà qualche piccola sorpresa.

Acquario ♒ Amore: il vostro atteggiamento in amore sarà particolarmente distaccato e freddo, nonostante non ci siano attriti. Lavoro: il vostro senso del dovere supererà di gran lunga la vostra stanchezza. Fortuna: prenderete delle decisioni piuttosto sagge.

Pesci ♓ Amore: farete una pausa da tutto e da tutti, anche dai sentimenti. Lavoro: alternerete momenti intensi a frangenti di relax assoluto. Fortuna: guadagni assicurati che vi doneranno grande serenità.