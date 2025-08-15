L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 agosto 2025 sulla fortuna preannuncia situazioni positive in modo particolare per la Vergine, che potrà contare su giorni di grande spinta e occasioni importanti sia in amore che sul lavoro. La Bilancia, pur affrontando qualche momento di esitazione, avrà la possibilità di ritrovare equilibrio e lucidità per gestire rapporti e progetti. Sul versante opposto, i Gemelli dovranno affrontare alcune giornate più complesse, in cui sarà necessario prudenza e capacità di mediazione, soprattutto nei rapporti interpersonali.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. La prossima settimana presenta alti e bassi, alternando momenti di vivacità a giornate più caute. Le prime ore di lunedì porteranno qualche situazione da affrontare con razionalità, mentre la metà del ciclo sarà più generosa grazie a un’energia capace di stimolare iniziative e progetti lasciati in sospeso. Sul piano affettivo, sarà utile mantenere un tono conciliatorio, soprattutto con chi potrebbe mostrare maggiore sensibilità. In campo professionale, la creatività non mancherà, ma andrà accompagnata da un’attenta pianificazione per evitare dispersioni. Gli ultimi due giorni richiederanno pazienza e una gestione più calma delle interazioni, evitando di forzare risposte o decisioni.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 19 e giovedì 21;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★ sabato 23 agosto;

★★ domenica 24 agosto.

♉ Toro: voto 8. Chi appartiene a questo segno potrà contare su un andamento complessivamente favorevole, con giornate di forte ispirazione e serenità emotiva. In amore, le coppie troveranno maggiore complicità, con possibilità di chiarire vecchie incomprensioni, mentre i cuori liberi saranno attratti da nuovi volti o contatti inattesi. In ambito lavorativo, la determinazione sarà premiata, soprattutto nelle giornate di punta, quando sarà più semplice ottenere riconoscimenti o accordi. I giorni centrali inviteranno a un approccio prudente, utile per riorganizzare le idee e prepararsi alle giornate finali, particolarmente generose.

Domenica si preannuncia brillante, ideale per concludere con soddisfazione incontri o progetti.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

domenica 24 agosto; ★★★★★ venerdì 22 e sabato 23;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e giovedì 21;

★★★ martedì 19 agosto.

♊ Gemelli: voto 5. L'Astrologia pronostica un periodo magro. Le giornate avranno un ritmo piuttosto irregolare, con ottimi spunti alternati a momenti di tensione. L’inizio sarà positivo, ma servirà cautela per non disperdere energie in attività poco utili. La parte centrale del ciclo potrebbe presentare qualche ostacolo comunicativo, soprattutto nei rapporti di lavoro, richiedendo maggiore precisione nelle parole e nelle scadenze.

In amore, la voglia di movimento e di novità si farà sentire, ma andrà bilanciata con un ascolto più attento delle esigenze altrui. Le giornate con valutazione più bassa non andranno viste come negative, bensì come opportunità per fermarsi a rivedere strategie e priorità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ lunedì 18 e domenica 24;

★★★★ martedì 19, venerdì 22 e sabato 23;

★★★ mercoledì 20 agosto;

★★ giovedì 21 agosto.

♋ Cancro: voto 8. Per i nati sotto questa costellazione si prospetta un periodo solido e ricco di spunti positivi. Le giornate iniziali saranno decisive per avviare progetti o consolidare accordi, grazie alla complicità della Luna che alimenterà sicurezza interiore e chiarezza di vedute.

In campo sentimentale, la disponibilità a comprendere il partner o chi si frequenta sarà la chiave per rafforzare il legame, mentre i single potrebbero fare incontri stimolanti. Nella sfera professionale, l’organizzazione sarà un’alleata preziosa, specialmente nelle giornate intermedie, quando la concentrazione permetterà di portare avanti incarichi complessi. L’unico rallentamento potrebbe arrivare venerdì, ma senza conseguenze rilevanti se si manterrà un approccio metodico.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

lunedì 18 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 19 e mercoledì 20;

★★★★ giovedì 21, sabato 23 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 agosto.

♌ Leone: voto 9. Per chi appartiene a questo segno, le stelle annunciano un andamento brillante, con giornate dinamiche e ricche di soddisfazioni.

La fiducia in sé stessi sarà un motore potente per avanzare in progetti ambiziosi e per farsi notare in contesti professionali. L’amore porterà momenti intensi e passioni vivaci, sia per le coppie consolidate sia per chi è alla ricerca di nuove emozioni. Le giornate centrali, specialmente quella di giovedì, vedranno un’energia straordinaria, ideale per concludere trattative o dare avvio a iniziative di rilievo. I giorni meno eclatanti non ridurranno la positività generale, ma suggeriranno di dosare le energie per mantenere un ritmo costante fino alla fine.

La valutazione della settimana:

giovedì 21 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 20 e venerdì 22;

★★★★ lunedì 18, martedì 19, sabato 23 e domenica 24.

♍ Vergine: voto 10.

Per i nativi della Vergine si prospetta un periodo di forte armonia e successi tangibili. La lucidità mentale e la capacità di pianificare con precisione permetteranno di affrontare ogni impegno con efficacia. In amore, la dolcezza saprà accompagnarsi a gesti concreti, creando un equilibrio perfetto tra emozione e realtà quotidiana. Sul lavoro, le giornate migliori favoriranno accordi vantaggiosi e progressi significativi, con una particolare enfasi sulle date in cui la Luna sarà di supporto. I giorni a quattro stelle saranno comunque produttivi, utili per rifinire dettagli e dare stabilità ai progetti in corso. In generale, un ciclo che regalerà soddisfazioni e un senso di pienezza sia personale che professionale.

La graduatoria settimanale con le stelle:

sabato 23 agosto (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e domenica 24;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20 e venerdì 22.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. La settimana in arrivo suggerisce di gestire i rapporti con una certa cautela, evitando reazioni impulsive nelle conversazioni. Le giornate più luminose, come venerdì e domenica, offriranno occasioni per ristabilire armonia e per dedicarsi a progetti che richiedono un tocco di creatività. Le energie saranno altalenanti: mentre metà periodo porterà stimoli interessanti, altre ore imporranno maggiore attenzione alle priorità. Nei legami affettivi sarà consigliabile dare spazio all’ascolto e alla comprensione reciproca, così da evitare incomprensioni.

Sul fronte professionale, servirà un’organizzazione rigorosa per non disperdere le forze e rispettare impegni già fissati. Un piccolo successo personale potrà arrivare grazie a una scelta meditata.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 22 e domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, giovedì 21 e sabato 23;

★★★ lunedì 18 agosto;

★★ martedì 19 agosto.

♏ Scorpione: voto 7. I giorni a venire offriranno momenti intensi e carichi di significato, specialmente nelle date in cui le stelle si mostreranno più favorevoli. Venerdì rappresenterà un vero punto di forza, capace di aprire prospettive nuove o consolidare ciò che è già in atto. Le relazioni affettive beneficeranno di maggiore sincerità e di un dialogo più aperto, utile a chiarire vecchie incertezze.

In campo lavorativo, potrebbero presentarsi occasioni per mostrare competenze particolari, con risultati che daranno soddisfazione personale. Sarà però importante mantenere un equilibrio emotivo nelle giornate meno brillanti, così da non disperdere energie in contrasti inutili.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

venerdì 22 agosto; ★★★★★ mercoledì 20 e sabato 23;

★★★★ martedì 19 e giovedì 21;

★★★ domenica 24 agosto;

★★ lunedì 18 agosto.

♐ Sagittario: voto 6. Nelle ore più favorevoli, come il fine settimana, si potrà contare su una ventata di ottimismo che aiuterà a recuperare slancio e determinazione. Il settore sentimentale vivrà fasi alterne: talvolta sarà necessario mediare e lasciare spazio all’altro, altre volte si potrà esprimere liberamente ciò che si prova.

A livello professionale, il periodo inviterà a riorganizzare obiettivi e strategie, evitando scelte impulsive in giornate meno ispirate. Un progetto lasciato in sospeso potrebbe tornare alla ribalta, stimolando la creatività. Sarà vantaggioso sfruttare ogni momento positivo per rafforzare la fiducia nelle proprie capacità.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ sabato 23 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, giovedì 21 e venerdì 22;

★★★ martedì 19 agosto;

★★ mercoledì 20 agosto.

♑ Capricorno: voto 6. Le prossime giornate richiederanno un approccio metodico e una buona capacità di adattamento, soprattutto quando le energie non saranno al massimo. I momenti di maggiore spinta, come lunedì e martedì, potranno essere utilizzati per portare avanti compiti impegnativi o iniziare iniziative di lungo respiro.

In amore, sarà preferibile non forzare situazioni incerte e dare tempo a nuove emozioni di consolidarsi. Sul fronte lavorativo, qualche imprevisto potrà richiedere soluzioni rapide, ma l’organizzazione sarà la chiave per superare eventuali ostacoli. Un consiglio utile sarà mantenere i contatti giusti e curare la comunicazione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 18 e martedì 19;

★★★★ mercoledì 20, sabato 23 e domenica 24;

★★★ giovedì 21 agosto;

★★ venerdì 22 agosto.

♒ Acquario: voto 7. Un’atmosfera più vivace caratterizzerà alcuni giorni, favorendo i rapporti sociali e la possibilità di stringere nuove collaborazioni. Martedì sarà particolarmente brillante e offrirà l’occasione per compiere scelte rilevanti.

Il versante affettivo godrà di una rinnovata complicità, con gesti spontanei che rafforzeranno il legame con chi sta vicino. Nella sfera professionale, potranno emergere progetti originali, in grado di attirare l’attenzione di persone influenti. Sarà opportuno però non trascurare il riposo, soprattutto nei momenti in cui la stanchezza si farà sentire. La capacità di adattamento sarà la vera risorsa del periodo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

martedì 19 agosto; ★★★★★ lunedì 18 e mercoledì 20;

★★★★ giovedì 21 e domenica 24;

★★★ venerdì 22 agosto;

★★ sabato 23 agosto.

♓ Pesci: voto 7. Gli influssi favorevoli di alcune giornate stimoleranno sensibilità e intuito, rendendo più semplice cogliere le opportunità giuste. Mercoledì sarà il punto più alto, ideale per chiarire questioni in sospeso o prendere decisioni importanti. In ambito sentimentale, il desiderio di comprensione reciproca potrà avvicinare ancora di più le persone care. Sul lavoro, una proposta inattesa potrebbe aprire scenari interessanti, purché si mantenga realismo nella valutazione. I momenti meno brillanti andranno affrontati senza scoraggiarsi, puntando sulla creatività per trovare soluzioni alternative. Una notizia positiva in arrivo potrebbe chiudere il periodo con un sorriso.

La graduatoria settimanale con le stelle: