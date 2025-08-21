L’oroscopo della settimana dal 25 al 31 agosto 2025 annuncia dei giorni di stabilità per il segno del Toro, mentre il Capricorno sarà particolarmente pragmatico e concreto. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i segni zodiacali.

La prima metà dello zodiaco

Ariete: la settimana si apre con energia e determinazione, utile per affrontare questioni lavorative lasciate in sospeso. La voglia di mettersi in gioco cresce giorno dopo giorno, con buone occasioni di chiarimento anche in famiglia. Nel weekend si respira maggiore leggerezza, perfetta per concedersi svago.

Toro: il periodo porta stabilità e una rinnovata concretezza. I progetti di lungo termine tornano centrali, con possibilità di consolidare rapporti personali e professionali. Le giornate centrali della settimana sono ideali per chiarire eventuali incomprensioni. Domenica porta serenità e affetti sinceri.

Gemelli: l’aria leggera e frizzante rende più facile comunicare, convincere e creare nuove opportunità. Alcuni contatti interessanti potrebbero aprire spiragli inattesi. Attenzione però a non disperdere energie. Il fine settimana regala vitalità e occasioni sociali da non perdere.

Cancro: la settimana mette in luce emozioni e rapporti più intimi. Potrebbero riemergere vecchie questioni che richiedono pazienza e delicatezza.

È il momento giusto per sistemare ciò che ancora crea incertezza. Gli ultimi giorni del mese portano nuove motivazioni e maggiore fiducia.

Leone: con la fine di agosto, cresce il desiderio di protagonismo e di dimostrare ciò che si vale. Buon momento per portare avanti iniziative creative o rafforzare la propria immagine. In ambito privato, il weekend sarà particolarmente generoso di soddisfazioni e incontri piacevoli.

Vergine: periodo costruttivo e intenso, perfetto per fissare nuovi obiettivi e per riorganizzarsi in vista dell’autunno. Le giornate scorrono con ordine e chiarezza, anche se potrebbero esserci momenti di nervosismo a metà settimana. Domenica ideale per ritrovare equilibrio e benessere.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: la settimana regala un senso di leggerezza, con possibilità di migliorare rapporti personali e lavorativi. Una buona occasione potrebbe arrivare grazie a un contatto inatteso. Attenzione a non rimandare troppo alcune scelte. Weekend dinamico e socialmente vivace.

Scorpione: le energie sono profonde e intense, adatte a chi desidera portare avanti cambiamenti importanti. Non mancano sfide, ma la determinazione aiuta a superarle. Nel fine settimana sarà importante ritagliarsi spazi di relax e di intimità.

Sagittario: si apre una fase più vivace, ideale per viaggi, incontri e nuove esperienze. L’entusiasmo cresce, portando freschezza in diversi ambiti. Alcune novità potrebbero sorprendere in positivo.

Sabato e domenica sono giornate particolarmente favorevoli per la vita sociale.

Capricorno: settimana concreta e pragmatica, con obiettivi ben chiari e determinazione a portarli avanti. Qualche tensione potrebbe emergere nei primi giorni, ma verrà superata con pazienza. Verso il weekend torna un clima più sereno e disteso, utile per rapporti personali.

Acquario: creatività e desiderio di novità caratterizzano questa fase. Ottimo momento per dare spazio a idee originali e progetti fuori dagli schemi. Attenzione però a non esagerare con la fretta nelle decisioni. Gli ultimi giorni di agosto regalano stimoli positivi e incontri piacevoli.

Pesci: settimana introspettiva, che invita a riflettere e a chiudere ciò che è rimasto in sospeso. La sensibilità è alta, e questo aiuta nei rapporti più profondi. Nel weekend si apre uno spiraglio di leggerezza e serenità che riporta fiducia e ottimismo.