La prima settimana di settembre porta con sé il profumo di nuovi inizi, insieme a una dolce nostalgia per le giornate lunghe e leggere. È tempo di ritrovare il ritmo… senza perdere la magia dell’estate! Ecco cosa dicono le stelle, nell'oroscopo della settimana 1-7 settembre.

L’Ariete sentirà il bisogno di autenticità e di dare un ultimo guizzo amoroso a quest'estate, mentre i nativi della Vergine avranno nuove idee da investire in ambito professionale. Il Capricorno potrebbe desiderare nuove esperienze e ripartire al meglio in amore, mentre l’Acquario sarà chiamato a mostrarsi meno invasivo nei confronti del partner.

Previsioni oroscopo dall'1 al 7 settembre 2025 segno per segno

Ariete: avrete voglia di autenticità nel vostro rapporto. Settembre porterà aria di rinnovamento, e queste stelle saranno nella posizione giusta per consentire un rapporto completamente nuovo. Se siete single un flirt estivo potrebbe finalmente concretizzarsi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste approfittare delle ultime giornate di Mercurio in trigono per portare a termine con successo i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali non molto piacevoli dal punto di vista sentimentale, considerato Venere in quadratura. Avrete bisogno di chiarezza nel vostro rapporto, e approfittare dei momenti di Luna favorevole per mantenere la stabilità che siete riusciti a costruire.

Sul posto di lavoro sarà utile gestire con attenzione le vostre mansioni. Cercate di ripartire con il piede giusto. Voto - 6️⃣

Gemelli: questa prima settimana del mese potrebbe portare un po’ di malinconia per la fine ormai prossima dell'estate. Tuttavia, il vostro rapporto al momento splende grazie a Venere, e vi spingerà a vivere il vostro rapporto in maniera diversa. Sul posto di lavoro potreste essere meno brillanti a causa di Mercurio in quadratura. Cercate di mettere in mostra le vostre capacità, ma senza cadere in errore. Voto - 7️⃣

Cancro: meglio non sottovalutare incontri casuali, anche sul posto di lavoro. Se una persona viene spesso da voi, anche solo per vedervi, forse c'è qualcosa di più, che dovrete scoprire.

Sul fronte professionale riceverete segnali chiari da parte di Mercurio, con idee e progetti che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Leone: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale durante questa prima settimana di settembre. Vi attendono nuove sfide, ma l'esperienza accumulata vi sarà molto utile per prendere le giuste decisioni e non aver paura di fallire. In ambito amoroso continuerete a vivere un rapporto dolce e appagante grazie a Venere. Attenzione però alla Luna, soprattutto durante il weekend. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una settimana di cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. L'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale potrebbe aprire a nuove possibilità per i vostri progetti che non andranno trascurate o sottovalutate.

In quanto ai sentimenti sarete un po’ selettivi. Fate attenzione a non allontanarvi troppo dal partner. Cercate di mantenere la giusta stabilità. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale migliore in questo periodo. Le cose andranno meglio tra voi e la persona che amate. Anche voi cuori solitari nutrirete maggiore ottimismo e fiducia per il futuro e la vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro, prendete con il giusto atteggiamento certe mansioni, senza sottovalutare il lavoro che avrete davanti a voi. Voto - 7️⃣

Scorpione: Venere in quadratura dal segno del Leone potrebbe rendervi un po’ rigidi nei confronti del partner. Per i single potrebbero esserci nuovi incontri, ma affinché possano funzionare e rivelarsi profondi, dovrete sapervi comportare.

Nel lavoro Mercurio vi darà la spinta per rimettere ordine nella vostra vita, e poter ripartire da nuove stimolanti idee. Voto - 7️⃣

Sagittario: sarà una settimana di rinnovamento per la vostra vita romantica. Soprattutto voi single, vi sentirete pronti a fare un passo in più, e conquistare finalmente il cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro invece, potrebbe essere necessario correre ai ripari, considerato il passaggio di Mercurio in quadratura. Attenzione in particolare alle scelte che prenderete. Voto - 7️⃣

Capricorno: vi sentirete come rinati in questo periodo. L'estate sta per volgere al termine, e con il supporto di queste stelle, non vedrete l'ora di scoprire che cosa ha in serbo per voi la nuova stagione.

Che sia in amore o nel lavoro, ottimismo e voglia di nuove esperienze vi spingeranno a vivere ogni momento di ogni giornata. Voto - 9️⃣

Acquario: il rapporto con il partner potrebbe presentare qualche incrinatura nel prossimo periodo. La fine dell'estate potrebbe segnare spiacevoli discussioni: siate in grado di adattarvi velocemente a questo nuovo periodo per continuare a stare bene. Nel lavoro potrebbero presentarsi nuove iniziative, che potrebbero aprire a interessanti novità. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un cielo abbastanza stabile per voi nativi del segno. Queste stelle si faranno meno influenti, ma il bel rapporto che siete riusciti a costruire continuerà a esistere. Fate soltanto attenzione alla posizione scomoda della Luna all'inizio della settimana.

Nel lavoro, invece, le notizie in ambito lavorativo potrebbero non essere incoraggianti. La posizione di Mercurio potrebbe aprire qualche imprevisto da superare, soprattutto per voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣