L'oroscopo del 9 agosto si presenta importante con la Luna Piena in Acquario, pronta a scandire le ore di questo sabato. Il primo posto in classifica è occupato dai Pesci, mentre l'ultimo dal Toro.

Classifica e oroscopo del 9 agosto 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Toro. La differenza tra chi ottiene ciò che desidera e chi resta fermo ai blocchi di partenza sta tutta nella tenacia. È facile arrendersi quando le cose si fanno difficili, ma chi riesce davvero è colui che sceglie di resistere, anche quando sarebbe più comodo gettare la spugna.

Vi troverete in un momento di riflessione profonda, in cui sarà importante fare chiarezza tra ciò che ha davvero valore e ciò che invece rappresenta soltanto una distrazione. Evitate di investire tempo, energie o denaro in cose che non vi entusiasmano davvero. Avete una forte voglia di esplorare, conoscere nuove culture, vivere esperienze fuori dagli schemi. Ma, se al momento non vi è possibile partire, lasciate che sia la mente a viaggiare attraverso letture ispiranti, documentari, conversazioni stimolanti. Anche se certi confini sono ancora presenti, non significa che la vostra curiosità debba restare ferma. Coltivate i vostri interessi interiori: vi faranno sentire vivi.

1️⃣1️⃣- Acquario. Se c’è qualcosa che desiderate profondamente, non aspettate che arrivi da sola.

Ogni giorno che rimandate è un passo in meno verso la meta. Nessuno realizzerà i vostri sogni al posto vostro: alzatevi, andate e prendeteli.

Questa giornata sarà un momento di pausa e recupero prima di affrontare una settimana che si preannuncia piuttosto impegnativa. Dedicatevi a voi stessi, ascoltate il vostro corpo e fate scorte di energia. Chi è single potrà vivere momenti leggeri in compagnia, tra risate e nuovi incontri, mentre chi è in coppia potrebbe avvertire una certa distanza. È arrivato il momento di chiedersi se la relazione è ancora sostenuta da emozioni autentiche o se si sta semplicemente andando avanti per abitudine. Anche sul fronte professionale, è utile fermarsi a riflettere: siete davvero sulla strada che sognavate di percorrere?

1️⃣0️⃣- Sagittario. Il successo non nasce per caso, non è frutto della fortuna o di una coincidenza favorevole. È il risultato di costanza, impegno e visione chiara. Chi riesce è colui che ha costruito con pazienza ogni singolo gradino, mettendo insieme competenze, azioni mirate e una solida fiducia nelle proprie capacità.

Ci sarà bisogno di chiarezza nei sentimenti, soprattutto se da tempo vi portate dietro dubbi e insicurezze. Non restate in silenzio: affrontare apertamente le questioni potrà solo alleggerirvi il cuore. Questo venerdì potrebbe portarvi a mettere in discussione alcune scelte recenti. Forse una decisione presa in fretta non vi convince più del tutto, oppure state rivedendo i vostri obiettivi personali.

Chi aspetta risposte importanti dovrà ancora armarsi di pazienza: le novità arriveranno tra qualche settimana. Non fatevi sopraffare dall’ansia e datevi tempo.

9️⃣- Ariete. Ogni traguardo importante non è altro che il frutto di un lungo cammino fatto di piccoli passi. Non serve correre, serve iniziare. Fate il primo passo, anche se sembra piccolo, anche se vi fa paura. È quello che trasforma un sogno in qualcosa di possibile.

Per voi la noia non è contemplata: quando c’è energia creativa in circolo, tutto sembra possibile. E questa sarà una giornata in cui vi sentirete particolarmente ispirati. In amore sarete magnetici e difficili da ignorare: i single avranno l’occasione di vivere flirt coinvolgenti, mentre chi è già in coppia potrà riscoprire una complicità intensa fatta di sguardi, gesti e momenti condivisi.

Potrebbero esserci messaggi inattesi o inviti interessanti. Ricordate: più grandi sono le difficoltà, maggiore sarà la soddisfazione nel superarle.

8️⃣- Bilancia. Continuare a trovare scuse è il modo più rapido per restare fermi. Se qualcosa non funziona, smettete di lamentarvi e iniziate a ragionare in termini di soluzioni. La differenza tra stagnare e crescere sta tutta nel modo in cui affrontate ciò che vi ostacola.

Riuscirete a rialzare la testa rispetto ai giorni precedenti, ma sarà importante fare spazio solo a ciò che vi fa stare bene. Non sovraccaricatevi di responsabilità e concedetevi del sano riposo. Questa sarà una giornata ideale per recuperare equilibrio fisico e mentale. Se c’è qualcosa che vi turba o vi lascia perplessi, cercate di affrontarla con lucidità.

In amore potreste sentire il bisogno di maggiore presenza da parte del partner o di più supporto emotivo. La chiave per il vostro benessere sarà nella capacità di alternare l’azione alla quiete.

7️⃣- Scorpione. Se volete qualcosa di nuovo nella vostra vita, dovete avere il coraggio di uscire dalla vostra zona di comfort. Nessun cambiamento arriva ripetendo gli stessi gesti di sempre. Osate fare ciò che non avete mai fatto, e vi sorprenderete dei risultati.

Anche se il desiderio sarebbe quello di rallentare, questa sarà una giornata densa di impegni. Ci saranno occasioni per rivedere persone care, e questo avrà un effetto balsamico sul vostro stato d’animo. L’estate, forse, non è andata come speravate, ma sentite crescere dentro di voi la voglia di ricominciare.

Settembre porterà con sé nuove sfide e progetti da avviare. Usate questo mese per organizzare al meglio ciò che avete in mente: ogni piccolo passo compiuto con costanza può fare una grande differenza.

6️⃣- Capricorno. Cadere non significa fallire. Il vero fallimento è rinunciare ad alzarsi. Ogni errore, ogni inciampo, porta con sé un insegnamento prezioso. Imparate da ciò che non è andato come speravate e ripartite con maggiore consapevolezza.

Vi aspetta una giornata movimentata, da dedicare a un viaggio, a un incontro o forse a una celebrazione. Chi si trova già in vacanza potrà godersi appieno il relax, lontano dal caos quotidiano. Anche se l’idea del ritorno e della ripresa di certe abitudini vi intimorisce, dentro di voi sentite anche una forte spinta a cambiare e a far nascere qualcosa di nuovo.

Siete pronti a mettervi in gioco. In campo sentimentale, le emozioni non mancheranno, e i cuori liberi potrebbero vivere flirt vivaci e inaspettati.

5️⃣- Vergine. Le difficoltà non esistono per fermarvi, ma per temprarvi. Sono allenamenti per la mente, per il cuore, per la volontà. Ogni ostacolo superato vi rende più forti, più preparati, più determinati. Non abbiate paura della fatica: vi sta forgiando.

Chi lavora nel turismo o in contesti stagionali sarà ancora immerso in un ritmo serrato e potrebbe sentirsi esausto. Chi invece si sta concedendo una pausa, dovrà sforzarsi di viverla appieno, senza sensi di colpa o interferenze esterne. Difendete i vostri spazi, i vostri silenzi e le vostre scelte.

Godetevi ogni singolo istante, riscoprite la bellezza delle cose semplici, dell’ozio creativo, del piacere dei sensi. La fortuna vi sorriderà proprio quando smetterete di voler controllare tutto.

4️⃣- Gemelli. Vivete la vostra vita da protagonisti. Non lasciate che siano gli altri a decidere cosa potete o non potete fare. Non accontentatevi di ruoli marginali nelle storie altrui. Scrivete il vostro copione, scegliete la vostra direzione, prendete il vostro spazio.

La giornata sarà piacevole e dinamica. Qualcuno potrebbe accogliere ospiti o prendere parte a un evento conviviale. C’è voglia di condividere, di scambiare sorrisi, di vivere il momento. Molti di voi si troveranno coinvolti in feste locali, cene all’aperto, lunghe passeggiate serali o uscite in compagnia.

Il calore dell’estate continua a farvi bene, ma sotto sotto iniziate a desiderare quella calma che solo settembre può offrire. Siete in una fase di passaggio, e questo vi stimola a guardarvi dentro.

3️⃣- Leone. Quando qualcuno vi dice che non ce la farete, non è un giudizio su di voi: è uno specchio delle loro paure. Chi ha paura del vostro successo cercherà di spegnere il vostro entusiasmo. Non ascoltateli. La vostra determinazione è la risposta più forte.

Tornerete a sentirvi finalmente in pace con voi stessi. Le ansie e i timori che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi si faranno da parte, lasciando spazio a una rinnovata serenità. Avrete il piacere di dedicarvi a qualcosa di piacevole: cucinare per le persone care, partecipare a un evento o semplicemente lasciarvi travolgere dall’emozione di un incontro speciale.

Siate presenti a voi stessi e agli altri, senza cercare di prevedere tutto. La vita vi sorprenderà nel modo più dolce.

2️⃣- Cancro. Non sprecate tempo ed energie a giustificare i vostri sogni a chi non li comprende. Alcuni vedranno in voi solo ciò che riescono a capire. Lasciate che siano i risultati a parlare. Il tempo metterà ognuno al proprio posto.

Sarete protagonisti di una giornata all’insegna del divertimento. Avrete voglia di staccare la spina e di lasciarvi andare senza troppe riserve. Tuttavia, fate attenzione alle persone invadenti o ai consigli non richiesti: proteggete la vostra energia. Un nuovo incontro potrebbe risvegliare il cuore, ma sarà fondamentale evitare illusioni: l’amore va coltivato con pazienza e autenticità.

Se siete in coppia, potrete contare su una forte sinergia e affrontare insieme anche piccoli ostacoli. Seguite ciò che sentite dentro.

1️⃣- Pesci. Potete essere tutto ciò che volete: raffinati nei modi, lucidi nei pensieri, inarrestabili nei vostri obiettivi. Non dovete scegliere tra stile, intelligenza e forza: potete incarnarli tutti, con eleganza, con testa alta e senza chiedere il permesso.

Avrete voglia di mettervi in gioco, di sperimentare qualcosa di nuovo e di liberarvi di ciò che vi appesantisce. Questa sarà una giornata utile per fare pulizia, in tutti i sensi: nella casa, nei pensieri, nei rapporti. Si apre davanti a voi un periodo che porterà una forte rinascita. Chi vive una relazione stabile potrà iniziare a pensare a progetti importanti.

Prendetevi cura del corpo e della mente: piccoli gesti quotidiani faranno la differenza. Sono in arrivo notizie che potrebbero cambiare il corso delle prossime settimane.

L'analisi astrologica della giornata

Il 9 agosto 2025 c'è la Luna Piena in Acquario opposta al Sole in Leone. Il ché crea un’energia intensa, evidenziando il contrasto tra individualità e collettività. Questa configurazione porta culminazioni emotive, rivelazioni e decisioni, con focus su amicizie, gruppi e obiettivi futuri.

Urano in Gemelli, in quadratura alla Luna, introduce sorprese o cambiamenti improvvisi, mentre Giove in Cancro (trigono alla Luna) favorisce intuizione e generosità. Mercurio retrogrado in Leone richiede cautela nella comunicazione, e Venere in Vergine promuove un approccio pratico all’amore e alle finanze. Infine, Marte in Gemelli alimenta energia mentale, ma può causare dispersione.