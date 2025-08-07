L'oroscopo del weekend 16-17 agosto in ambito amoroso e sentimentale preannuncia delle giornate in cui sono possibili dei ritorni di fiamma per il segno del Toro. Ci saranno inoltre occasioni di flirt estivi per l'Ariete, mentre il Capricorno farà fatica a lasciarsi andare. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni.

Ariete: i single avranno occasioni per flirt estivi, ma sarà importante non forzare le situazioni: meglio lasciarsi andare con naturalezza. Le coppie ritroveranno un dialogo più fluido dopo giorni un po’ agitati; attività all’aperto favoriranno la complicità.

Toro: i single potrebbero ricevere messaggi da persone del passato o vivere un ritorno di fiamma, ma sarà bene valutare se riaprire certi capitoli. Le coppie si godranno un weekend sensuale e romantico, magari con un piccolo viaggio o una cena che ravviva la relazione.

Gemelli: per i single il clima è ideale per incontri stimolanti, anche se fugaci, che potrebbero lasciare il segno; ottimo momento per socializzare. Le coppie dovranno gestire la gelosia e la tendenza a stuzzicare troppo il partner, puntando sulla leggerezza.

Cancro: i single avranno voglia di tenerezza ma dovranno evitare illusioni con chi non è davvero disponibile. Le coppie, invece, vivranno un weekend di dolcezza e vicinanza emotiva, con occasioni per rafforzare il legame.

Leone: i single saranno al centro dell’attenzione grazie a un fascino alle stelle, e le nuove conquiste saranno molto probabili. Le coppie vivranno un momento di grande passionalità, ma dovranno evitare orgogli e competizioni inutili.

Vergine: i single potrebbero essere frenati da esitazioni, ma un incontro interessante sarà possibile con un po’ di fiducia in sé. Le coppie dovranno contenere il bisogno di controllo e lasciarsi andare, per godere pienamente del tempo insieme.

Bilancia: i single godranno di un weekend elegante e favorevole al corteggiamento, con emozioni in arrivo. Le coppie si ritroveranno in un’atmosfera affettuosa e leggera, perfetta per rilassarsi e rinsaldare l’intesa.

Scorpione: i single sentiranno forte l’attrazione, ma dovranno distinguere tra desiderio e autentico interesse. Le coppie potranno vivere un weekend profondo e passionale, adatto anche a chiarire e superare eventuali tensioni recenti.

Sagittario: i single saranno attratti da esperienze avventurose, con incontri possibili durante spostamenti o attività all’aria aperta. Le coppie dovranno gestire il bisogno di libertà, mantenendo però un dialogo aperto e sincero.

Capricorno: i single faranno fatica a lasciarsi andare, ma dietro una certa rigidità c’è un cuore che batte. Le coppie vivranno serate intense e intime, ottime per consolidare un legame serio e autentico.

Acquario: i single saranno attratti da persone fuori dagli schemi e dovranno vivere l’attimo senza troppe domande.

Le coppie avranno un weekend dinamico e divertente, con nuove idee da condividere e fantasia da coltivare insieme.

Pesci: i single saranno immersi in un romanticismo intenso, con possibilità di incontri importanti se sanno restare con i piedi per terra. Le coppie godranno di grande sintonia emotiva, perfetta per fare progetti o condividere sogni a due.