L'oroscopo del giorno domenica 10 agosto 2025 porta con sé un cielo astrologico dinamico che influenzerà in modo particolare le emozioni e le relazioni. I movimenti planetari di oggi ci invitano a riflettere su come possiamo migliorare la nostra vita amorosa, lavorativa e la nostra salute.

La Luna in Acquario, anche se per poco tempo, potrebbe portare una ventata di freschezza, favorendo la creatività e l’indipendenza, mentre Marte in sestile per il Leone stimola l’energia e la determinazione. Le emozioni saranno in movimento per il segno dei Pesci, mentre il Capricorno si dimostrerà più affettuoso e maturo.

Previsioni oroscopo domenica 10 agosto 2025 segno per segno

Ariete: la voglia di avventura e indipendenza vi porterà a vivere il vostro rapporto in modo differente. Prendervi un po’ di tempo per riflettere sui vostri sentimenti e trovare la direzione giusta forse potrebbe fare bene al vostro rapporto. In quanto al lavoro la determinazione non mancherà grazie a Mercurio, ma servirà anche prudenza, considerato Giove e Marte contrari. Voto - 6️⃣

Toro: la fortuna vi sorride in questo periodo. Anche se il lavoro potrebbe sembrarvi più impegnativo, avrete le capacità giuste per centrare i vostri obiettivi. In quanto ai sentimenti vi sentirete più emotivi grazie alla Luna e Venere. Ricordatevi però che le relazioni potrebbero richiedere maggiore attenzione.

Voto - 8️⃣

Gemelli: questa domenica di agosto potrebbe rivelarsi un po’ caotica in ambito amoroso. Nascondere i vostri sentimenti al partner potrebbe soltanto complicare le cose, soprattutto con la Luna in quadratura. Non abbiate paura di aprire il vostro cuore. Sul fronte professionale vi sentirete pronti a nuove sfide, ma dovrete sempre tenere in considerazione eventuali ostacoli da superare. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale che continua a essere al top. Le stelle favoriranno i buoni sentimenti e le discussioni aperte, che potrebbero fare bene soprattutto per voi cuori solitari. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero richiedere uno sforzo in più, ma sappiate che potrebbe valerne la pena.

Voto - 8️⃣

Leone: vi attende una domenica di San Lorenzo intensa. Con il partner vi sentirete abbastanza bene, e potreste trovare il pretesto per poter esprimere un desiderio insieme. In quanto al lavoro sarete sulla strada giusta per le vostre mansioni, ma non dovrete avere fretta. Marte inoltre stimolerà la vostra determinazione. Voto - 8️⃣

Vergine: la fortuna sarà dalla vostra parte riguardo al lavoro. Approfittate delle occasioni che si presenteranno per portare al successo i vostri progetti, ma non rischiate troppo. In amore la giornata potrebbe rivelarsi un po’ caotica a causa della Luna in opposizione. Venere sarà favorevole, ma attenzione a non essere troppo diretti nei confronti del partner.

Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali che vedranno il pianeta Venere contro di voi. Sarete in una fase di riflessione nel vostro rapporto, che richiederà delicatezza, ma soprattutto comprensione. Bene il settore professionale grazie a Marte e Mercurio. Attenzione soltanto a non dare nulla per scontato. Valutate bene ogni situazione prima di agire. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita amorosa che tornerà al centro. Le cose con il partner andranno alla grande. Sarà più facile per voi esprimere i vostri sentimenti quando vi sentirete a vostro agio, anche voi cuori solitari. In quanto al lavoro dedicate più tempo a quei progetti che possono darvi maggiori soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale in crescita in questo periodo.

Avrete i mezzi necessari per gestire al meglio le vostre mansioni, e poter pensare più in grande, in particolare voi nati nella prima decade. Sul fronte amoroso questo cielo continua a non essere così appagante per il vostro rapporto, anche se state facendo di tutto per mantenere una certa stabilità. Voto - 7️⃣

Capricorno: vi dimostrerete più affettuosi e maturi in questa domenica di agosto grazie alla Luna in sestile. Potrebbe essere un buon momento per risolvere eventuali conflitti e cercare di vivere un rapporto migliore. In ambito lavorativo le vostre capacità organizzative vi aiuteranno a risparmiare tempo e risorse nei vostri progetti, da investire in modo differente. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di domenica stabile sul fronte amoroso.

Le cose con il partner andranno bene, ma attenzione a non avere pretese elevate, che possono causare solo problemi. Nel lavoro dimostrerete impegno in quel che fate, ma con Mercurio in opposizione non sempre andrà tutto come previsto. Voto - 7️⃣

Pesci: le emozioni nei confronti del partner cambieranno in meglio in questa giornata di domenica. I vostri sentimenti cresceranno, e potrebbero portare il vostro rapporto verso nuovi orizzonti. In quanto al lavoro sarà una situazione abbastanza tranquilla, che non richiederà grande impegno. Attenzione però a non abbassare la guardia. Voto - 8️⃣