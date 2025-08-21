Secondo l'oroscopo di settembre 2025, gli Scorpione avranno l'opportunità di rafforzare il rapporto di coppia, mostrando maggiore comprensione ed espansività. I Sagittario single vivranno numerosi incontri, anche se pochi saranno destinati a durare. Infine, i Pesci in coppia godranno di una certa libertà economica, ma dovranno mantenere il controllo e affidarsi a consigli esperti per le decisioni più importanti.

Previsioni dell'oroscopo per il mese di settembre: pagelle per Bilancia e Scorpione

Bilancia – La vostra vita di coppia ha sicuramente attraversato un periodo piuttosto turbolento negli ultimi tempi.

Ma questa volta potete rallegrarvi: vi libererete delle influenze astrali turbolenti e l'armonia coniugale si stabilirà definitivamente. Se siete single, farete un incontro molto piacevole, ma penserete che si tratti di una semplice infatuazione. In realtà, vista la configurazione di Venere del mese di settembre, potrebbe sfociare in una relazione duratura. Non lasciatevi sfuggire questa occasione! Nettuno potrebbe suggerirvi idee poco chiare o mettervi di fronte a persone non sempre trasparenti. Prudenza, quindi, sul fronte finanziario. Se dovete firmare contratti, l’oroscopo consiglia caldamente di fare molta attenzione a tutti i dettagli. Voto: 7,5

Scorpione – Se vivete in coppia, il rapporto con il partner avrà l'occasione di approfondirsi.

Incitati da Venere, vi mostrerete volentieri sotto una luce più comprensiva, più affettuosa e anche più espansiva. Quest'ultimo punto sarà il più importante, perché fino a ora avete avuto la tendenza a essere un po' troppo riservati. Se siete single, la vostra solitudine finirà presto. Avrete interessanti opportunità negli affari e nelle finanze. Ma dovrete aspettarvi alcune spese inevitabili. Naturalmente, non tutto sarà semplice da gestire allo stesso tempo. Voto: 7

Il mese di settembre dal punto di vista sentimentale ed economico: pagelle Sagittario e Capricorno

Sagittario – Per i single, gli astri prevedono numerosi incontri, ma pochi resisteranno alla prova del tempo. Alcuni di voi potrebbero incontrare persone critiche o poco costruttive, che potrebbero creare tensioni emotive.

Per le coppie già formate, l'atmosfera dovrebbe essere abbastanza buona nel complesso. Molte coppie riusciranno a risolvere insieme problemi professionali o sociali. L'influenza di Saturno nel settore finanziario non è molto incoraggiante. Infatti, è il pianeta delle restrizioni e delle prove! Tuttavia, se vi dimostrerete ragionevoli e organizzati, riuscirete a mantenere un buon equilibrio. Meglio valutare con attenzione, perché non tutto ciò che appare brillante si rivela davvero solido. Voto: 6

Capricorno – Grazie al sostegno del pianeta Urano, i vostri rapporti saranno eccellenti. Tutta l'intensità e la passione di cui siete capaci saranno concentrate sul vostro partner, che saprà apprezzarle.

Se siete single, grazie al sostegno di Venere potrete migliorare notevolmente la vostra situazione sentimentale. Le vostre imprese sentimentali avranno il vento in poppa e vi daranno immense soddisfazioni. Il Sole porterà un po’ di tensione con gli altri pianeti. Questi conflitti astrali tenderanno a rendervi troppo spendaccioni. Non sarà il momento di guardare le vetrine o sfogliare i cataloghi! Voto: 7

Oroscopo e pagelle del mese di settembre: Acquario e Pesci

Acquario – Il mese di settembre si prospetta intrigante per la vita di coppia. Potrete assaporare l'intimità, rafforzare la complicità e godervi una sensualità raffinata. Fate attenzione, però, a non cedere a critiche futili che potrebbero rivelarsi dannose.

Se siete single, il vostro entusiasmo e la vostra intraprendenza vi spingeranno a conquistare nuovi cuori con slancio e sicurezza. Nonostante il successo, mantenete alta la guardia: la delusione è sempre dietro l'angolo, perché ciò che luccica non è sempre oro. L'influenza di Giove sarà evidente, quindi resistete alla tentazione di spese avventate, che, specialmente se legate a questioni economiche, potrebbero sfociare in discussioni con il partner. Voto: 7,5

Pesci – Nel mese di settembre la vostra vita di coppia prospererà. Vi comporterete da partner sempre innamorati, spezzando la monotonia e dimostrando un'attenzione rinnovata. Se invece siete single, meglio non mescolare questioni di cuore e lavoro, perché potrebbero crearsi situazioni complicate.

Attenzione anche alle vostre indecisioni, che rischiano di farvi cambiare idea all'improvviso, confondendo chi vi sta vicino. Il supporto di Nettuno vi consentirà di prendervi qualche libertà finanziaria, a patto di mantenere il controllo. In caso di operazioni finanziarie importanti, assicuratevi di farvi assistere da professionisti qualificati. Voto: 8