L'oroscopo del 25 agosto 2025 assegna voto 9 alla Bilancia, più passionale, e all'Ariete, più vincente, mentre dà 7 al Toro, determinato ma attento a non forzare le situazioni.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: Venere in Leone vi rende magnetici e vi accende come un riflettore. Avete voglia di lanciarvi in nuove avventure sentimentali o di riaccendere la fiamma nella coppia. La timidezza lascia spazio al coraggio: siete pronti a brillare.

Votazione: 9 – Seducenti e vincenti.

Leone: regalità allo stato puro: Venere entra nel vostro segno e vi rende protagonisti assoluti.

Non solo in amore, ma anche sul lavoro o nei rapporti sociali: la vostra presenza conquista, la vostra parola convince, il vostro sorriso incanta. È il momento di osare.

Voto: 8

Sagittario: Venere in Leone stimola la vostra voglia di divertimento e leggerezza nei rapporti affettivi. Sentite il bisogno di esprimere i sentimenti in modo sincero, diretto e un po’ drammatico, senza trattenere nulla. È un buon momento per flirtare, per rafforzare legami e per godervi momenti di gioia condivisa.

Giudizio: 8 – Energia positiva e magnetica, con un pizzico di teatralità.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: Venere in Leone vi sprona a uscire dalla comfort zone emotiva. Se siete in coppia, potreste desiderare di aggiungere un tocco di passione e spettacolarità alla vostra vita amorosa.

I single avranno voglia di conquistare in modo più audace e giocoso.

Votazione: 7 – Determinati, ma meglio non accelerare troppo i tempi.

Vergine: il passaggio di Venere vi incoraggia a concedervi momenti di leggerezza e a godervi i piaceri della vita. L’amore richiede un approccio più aperto e meno analitico: lasciate spazio all’istinto e all’entusiasmo.

Voto: 8 – Creativi e affascinanti, con un occhio alla logica.

Capricorno: Venere in Leone vi spinge a esprimere il lato più passionale e caloroso della vostra personalità. Sul lavoro o nelle relazioni, è il momento di farvi notare, esprimendo con autenticità la vostra energia.

Votazione: 7 – Attenti a non eccedere, ma la vostra aura conquista comunque.

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: l'amore diventa spettacolo e gioco: Venere vi invita a comunicare i sentimenti con entusiasmo e creatività. Momenti romantici o flirt divertenti saranno favoriti.

Voto: 8 – Comunicativi e affascinanti, ottimo periodo per i single.

Bilancia: Venere in Leone vi rende più passionale e diretti nelle relazioni. Non avete paura di esprimere i vostri desideri e questo vi rende irresistibili.

Votazione: 9 – Eleganti, seducenti e pronti a brillare.

Acquario: il passaggio vi spinge a valorizzare le amicizie e le relazioni sociali con un pizzico di drammaticità e romanticismo. È il momento di sorprendere e lasciarsi sorprendere.

Voto: 7 – Originali, coinvolgenti, ma talvolta imprevedibili.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: Venere in Leone vi stimola a uscire dal guscio e a mostrare il lato più passionale e giocoso della vostra natura. Sentimenti forti e momenti romantici saranno al centro della vostra attenzione.

Voto: 8 – Emotivi e seducenti, pronti a sorprendere.

Scorpione: il passaggio accentua l’intensità e la passione nelle relazioni. Potreste vivere incontri elettrizzanti o riaccendere vecchie fiamme con un approccio più teatrale e diretto.

Voto: 9 – Magnetici, irresistibili e intriganti.

Pesci: Venere vi incoraggia a mostrare la vostra generosità e creatività nei rapporti. Momenti di dolcezza e romanticismo saranno favoriti, con la possibilità di legami profondi e divertenti.

Votazione: 8 – Sensibili e affascinanti, pronti a conquistare.