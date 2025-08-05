La Vergine potrebbe essere in procinto di prendere delle decisioni importanti. Per quanto riguarda lo Scorpione, le previsioni dell'oroscopo del 16 e 17 agosto li invitano ad approfittare di questo momento favorevole in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: le previsioni dell'oroscopo del weekend 16 e 17 agosto vi vedono dinanzi un bivio. Ci sono delle decisioni da prendere e fareste bene a mostrarvi audaci e intraprendenti anche se avete dei dubbi.

11° Leone: momento molto interessante per quanto riguarda i nuovi incontri.

Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, meglio mantenere la calma.

10° Ariete: cercate di dare tempo al tempo e non siate particolarmente frettolosi. Se state gradualmente pensando ad un cambiamento importante che riguarda la vostra vita, non lasciatevi sopraffare dalle paure.

9° Acquario: in amore è necessario accorciare la distanza. Si è sempre detto che la lontananza in certi casi è utile, ma in altri potrebbe solo aumentare le problematiche, quindi, prestate attenzione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: buon momento per aprirvi a nuove conoscenze e per mettere da parte il vostro orgoglio. Ci sono dei cambiamenti in arrivo nel lavoro, ma dovete essere attenti.

7° Toro: giornate interessanti dal punto di vista dei nuovi incontri. Se state pensando di compiere il passo più lungo della gamba, ascoltate prima il consiglio di chi ne sa più di voi.

6° Cancro: secondo l'oroscopo del 16 e 17 agosto i nati sotto questo segno sono un po' indecisi. In amore è necessario non perdersi in chiacchiere e mostrarsi un po' più risoluti.

5° Sagittario: non c'è trappola peggiore della vostra testa. Liberatevi di tutti i pensieri negativi e vedrete che riuscirete a portare a termine degli obiettivi importanti.

Oroscopo segni fortunati del 16 e 17 agosto

4° in classifica Scorpione: cogliete al volo le occasioni che vi capiteranno in questo periodo. Non fermatevi dinanzi a niente se volete raggiungere un obiettivo importante.

In amore siete favoriti.

3° Bilancia: mettetevi in gioco e non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Nei rapporti di coppia è necessario far vedere la vostra indole sin dal primo momento, onde evitare delle sorprese.

2° Capricorno: nel lavoro potreste presto riuscire a venire a capo di una faccenda piuttosto incresciosa. Cercate di essere determinati e non fermatevi dinanzi i primi ostacoli.

1° Pesci: siete piuttosto reattivi e intraprendenti. Cercate di non perdervi di coraggio in quanto le previsioni dell'oroscopo del fine settimana 16 e 17 agosto vi invitano ad essere audaci, soprattutto in amore.