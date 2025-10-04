Le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 13 al 19 ottobre invitano i Gemelli a prestare attenzione ad alcune scelte da prendere. Questo è il principale motivo per cui tale segno si trova in ultima posizione secondo la classifica delle previsioni astrali della settimana. La Bilancia, invece, deve essere più risoluta nel cercare di venire a capo di alcune questioni che potrebbero generare un certo turbamento.

Previsioni delle stelle degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: non sempre le scelte più semplici sono quelle che portano alla felicità.

Per riuscire a portare a termine un obiettivo importante è necessario lavorare sodo e darsi da fare. In amore è tempo di prendere una decisione.

11° Pesci: le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre vi invitano ad essere un po' più coraggiosi e lungimiranti. Spesso lasciate che i pareri delle persone attorno a voi possano condizionare negativamente le vostre scelte. Pensate sempre con la vostra testa.

10° Bilancia: in amore è giunto forse il tempo di essere un po' più risoluti. Dal punto di vista professionale, invece, cercate di non tirare troppo la corda se vi trovate ad affrontare delle discussioni con i vostri superiori.

9° Ariete: il coraggio non vi manca, e in questo periodo sarà fondamentale in quanto dovrete prendere delle decisioni importanti.

Cercate di essere un po' più permissivi e flessibili nei rapporti di coppia. La troppa gelosia potrebbe portare alla nascita di problematiche.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: questo è il momento giusto per mettere da parte l'orgoglio e risolvere una situazione in sospeso, soprattutto dal punto di vista familiare. Alcune relazioni potrebbero rivelarsi più complicate del previsto a causa della vostra vulnerabilità.

7° Sagittario: buon momento per iniziare un nuovo profetto professionale. Sia in amore sia nel lavoro è necessario riflettere un po' in più su quello che volete davvero e che fa bene alla vostra vita. Non accontentatevi, ma cercate di aspirare sempre al meglio.

6° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo della settimana fino al 19 ottobre vi invitano ad essere più in pace con voi stessi. Se una cosa vi sembra troppo bella per essere vera non è detto che debba esserci sempre qualche inganno. In amore dovete fidarvi di più della persona che amate.

5° Toro: i single hanno campo libero nel corso di questa settimana per fare nuove conoscenze e cimentarsi in nuovi progetti. Nel lavoro è necessario essere risoluti. Se c'è da prendere delle decisioni, è opportuno farlo quanto prima.

Oroscopo segni fortunati della settimana al 19 ottobre

4° in classifica Acquario: quelle incomprensioni sentimentali che hanno caratterizzato i giorni scorsi stanno svanendo. Adesso non dovete fare altro che concentrarvi sul futuro e aprirvi a nuovi orizzonti.

Sul lavoro potrebbe arrivare un'interessante proposta.

3° Cancro: interessante momento secondo l'oroscopo per mettere in pratica un progetto che avevate messo da parte a causa di altri impegni. Concentratevi di più su voi stessi e sui vostri desideri.

2° Vergine: giornate molto proficue per quanto riguarda il lavoro. I ritmi familiari potrebbero essere un po' troppo serrati, forse avete bisogno di un piccolo cambiamento che porti una ventata di aria fresca.

1° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre vi vedono al primo posto soprattutto per quanto riguarda l'amore. Questo è un momento decisivo, nel quale sarà opportuno darsi da fare. Anche nel lavoro, però, sono in arrivo delle belle soddisfazioni, specie verso gli ultimi giorni della settimana.