Lo Scorpione deve prestare una certa attenzione in ambito sentimentale, secondo le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 ottobre. Il Toro, invece, deve essere audace e scaltro nel cogliere al volo delle occasioni.

Previsioni astrologiche degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: non siete molto in vena di fare festa ultimamente. Il vostro umore è un po' basso a causa di alcuni pensieri che avete per la testa. Nel lavoro potrebbe nascere qualche contrattempo. Dal punto di vista sentimentale, invece, sarebbe opportuno trovare il coraggio di mostrarvi per quello che siete e non per come gli altri vorrebbero che foste.

11° Bilancia: ci sono delle opportunità in arrivo per voi, specie se siete alla ricerca di nuova occasioni. La vita, però, corre veloce, e talvolta è necessario salire sui treni in corsa senza conoscere esattamente la loro destinazione. Se sarete pronti a farlo, potrete goderne di tutti i benefici.

10° Acquario: buon momento per mettere da parte l'orgoglio in amore. Sul lavoro potrebbe nascere qualche piccolo malinteso. Se la vostra vita privata e quella professionale si intrecciano, potrebbero esserci delle situazioni un po' incresciose da gestire. Tendenzialmente è sempre meglio separare i due ambienti.

9° Ariete: le previsioni dell'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 ottobre vi invitano ad essere un po' più razionali.

Evitate di prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa, specie per quanto riguarda il vostro futuro. In amore, invece, badate bene alle persone di cui vi circonderete in questo periodo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: cercate di essere un po' più coraggiosi e, soprattutto, pronti a mettervi in gioco. Sia in amore sia nel lavoro potrebbe essere giunto il momento di compiere un salto di qualità. Credete di più nelle vostre capacità e attitudini e vedrete che non ve ne pentirete.

7° Leone: il rischio fa parte del vostro carattere e delle vostre attitudini. In questo periodo, però, potreste essere sopraffatti da un impellente desiderio di tranquillità e stabilità.

Per tale ragione, forse è opportuno non strafare troppo.

6° Scorpione: molti di voi potrebbero essere sopraffatti dalla voglia di fare ordine e spazio nella vita. Cercate di individuare la causa che sta alla base di questa propensione. Nell'amore è importante essere attenti alle esigenze dell'altra persona.

5° Toro: l'oroscopo dal 20 al 26 ottobre vi invita a cogliere al volo alcune occasioni professionali che potrebbero presentarsi sul vostro cammino. Non siate troppo severi con voi stessi, specie se si tratta di errori di poco conto.

Oroscopo segni fortunati dal 20 al 26 ottobre

4° in classifica Cancro: siete persone che tendenzialmente prediligono le abitudini e la routine. Talvolta, però, anche per voi potrebbe essere giunto il momento di darvi da fare e di compiere qualche salto nel buio.

3° Sagittario: finalmente siete in pace con il mondo e, in primis, con voi stessi. Cercate di essere attenti a ciò che desiderate, in quanto le aspettative potrebbero superare di gran lunga la realtà.

2° Vergine: in amore potrebbe arrivare qualche interessante opportunità da cogliere al volo. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, forse è il caso di ascoltare un po' di più il vostro istinto.

1° Capricorno: questo è un momento sfavillante dal punto di vista dei sentimenti. Le previsioni dell'oroscopo dal 20 al 26 ottobre vi invitano ad essere lungimiranti e determinati. Cercate di non perdervi in un bicchier d'acqua e cogliete al volo le occasioni che vi capiteranno.