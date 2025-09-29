Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre invitano i nati sotto il segno dell'Acquario a mostrarsi più temerari. Il Leone, invece, si rivelerà coraggioso e determinato, qualità perfette per arrivare lontano.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: l'oroscopo settimanale fino al 12 ottobre vi vede un po' indecisi e incapaci di prendere le giuste decisioni, specie dal punto di vista delle faccende professionali. Una buona opportunità, però, potrebbe essere posta alla vostra attenzione e voi non dovreste lasciarvela scappare.

11° Toro: la Luna contraria potrebbe generare un po' di problematiche in amore. Se siete indecisi su alcune decisioni prese di recente, forse è il caso di rimediare. Ricordate che è meglio tardi che mai.

10° Sagittario: cercate di non gettare all'aria tutto quello che avete costruito e per cui avete lavorato per una banalità o un'incomprensione da nulla. Con il dialogo e un po' di diplomazia si può venire a capo anche delle cose più incresciose.

9° Capricorno: siate coraggiosi e propositivi. In amore è necessario rivedere alcune decisioni prese. Dal punto di vista professionale, invece, non esitate a chiedere aiuto nel caso in cui doveste rendervi conto di averne bisogno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: siete un po' troppo timorosi, e questo potrebbe spingervi a perdere delle occasioni importanti. Talvolta osare e assumersi qualche rischio può aiutare a sbloccare certe situazioni. Nel lavoro potrebbe arrivare una notizia degna di nota. Mercurio nel segno vi rende particolarmente operosi.

7° Scorpione: non perdete tempo in chiacchiere o con persone che non meritano affatto la vostra attenzione. Con il tempo avete imparato a distinguere ciò che conta davvero e ciò che, invece, si farebbe bene a lasciar andare. L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre è molto promettente per le coppie, ma dovete essere pazienti.

6° Cancro: il coraggio è una prerogativa che non vi manca affatto, tuttavia, in certi casi potreste mostrarvi un po' indecisi e incapaci di prendere delle decisioni con rapidità e risolutezza.

Questo potrebbe succedere in quanto siete degli eterni perfezionisti che odiano sbagliare e trovarsi in difetto.

5° Ariete: le stelle vi invitano a mettere da parte l'orgoglio in amore. Ci sono situazioni che possono essere recuperate, ragion per cui non vi resta da fare altro che volerlo fermamente e mettere in atto le vostre intenzioni. Nel lavoro ci vuole un pizzico di coraggio e follia in più.

Oroscopo segni fortunati settimana dal 6 al 12 ottobre

4° in classifica Leone: un cuore impavido e uno spirito libero sono le caratteristiche dei nati sotto questo segno, soprattutto in questo periodo. Le previsioni dell'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre vi invitano a osare e a prendere una decisione che fino a questo tempo avete rimandato.

3° Vergine: meglio non rimandare a domani ciò che potreste fare oggi. Cogliete al volo le occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. Soprattutto verso la fine della settimana potrebbero arrivare delle interessanti novità.

2° Bilancia: se fino a questo momento siete stati incerti su alcune decisioni da prendere, adesso è il momento di mettersi in gioco con decisione. Soprattutto in amore potrebbe arrivare qualche bella notizia, in grado di rasserenare il vostro umore che, nella settimana precedente è stato un po’ ballerino.

1° Pesci: settimana piuttosto intensa e piena di cose da fare per voi. Ci sono delle grandi novità in arrivo che riguardano la sfera professionale e, di conseguenza, potrebbero incidere in modo decisivo anche dal punto di vista dei rapporti di coppia. Potreste trovarvi davanti a una scelta significativa.